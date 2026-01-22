Obavijesti

SUDAR U ZAGREBU

Ogromna gužva na Ilici prema Centru, sudarila se tri vozila

Piše Iva Tomas,
Foto: Google Maps

Prema Google Mapsu, zbog nesreće je nastala ogromna gužva na Aleji grada Bolonje, a proteže se sve do Gajnica

Prometna nesreća dogodila se u četrvrak oko 6.45 na Ilici, između Vrapča i Kustošije u smjeru Črnomerca. Ozlijeđenih osoba nema, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Sudarila su se tri automobila i nastala je samo materijalna šteta.

Prema Google Mapsu, zbog nesreće je nastala ogromna gužva na Aleji Bologne te Ilici i proteže se sve do Gajnica na zapadu.

