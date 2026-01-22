Kako Saša Pozder izbjegava zatvor: Odbili su mu odgodu zbog tlaka i alergija, žalio se

Saša Pozder, srpski poduzetnik čije skupe robotske mikroskope su kupovale hrvatske bolnice po posebnim odlukama bivšeg ministra Beroša, još nije otišao na izvršavanje kazne. Za svoj udio u aferi Mikroskopi dobio je dvije godine i devet mjeseci zatvora bezuvjetno kao i novčanu kaznu od 200 tisuća eura.

Ta kazna nije rezultat suđenja, nego nagodbe s Uskokom u zamjenu za priznanje. U Centar za dijagnostiku u Remetincu se trebao javiti još 23. prosinca 2025., ali poduzetnik Saša Pozder zatražio je od Županijskog suda u Šibeniku, koji je za njega nadležan, odgodu zbog zdravstvenih razloga.

Kako smo neslužbeno doznali Pozder je sudu priložio liječničke nalaze iz Srbije koji dokazuju da ima alergije, visok tlak, stezanje u prsima (dispneju) i tahikardiju. Ti nalazi su poslani u Bolnicu za osobe lišene slobode u Remetincu otkud su sudu poslali dopis da sve navedeno nije teška akutna bolest ili pogoršanje kronične bolesti i da za sve navedeno može dobiti terapiju tamo.

Županijski sud u Šibeniku je 14. siječnja zbog toga odbio Pozderov zahtjev za odgodom izvršenja kazne, on je imao tri dana da se žali na tu odluku, što je i napravio. Poslali smo upit sudu u Šibeniku jesu li odlučili o žalbi.

- Nije donesena odluka, jer se nisu stekli zakonski uvjeti, odnosno čeka se (jedna) dostavnica o primitku pismena - odgovorili su nam.

Novica Petrač se 12. siječnja javio u Remetinec, Hrvoje mora 2. veljače jer je na fizikalnoj terapiji u toplicama zbog ozljede leđa, a za Nikolu još nije odlučeno.

Čeka se suđenje doktorima

Čitava afera se otkrila sredinom studenog 2024. Uskok je tada uhitio tad još aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša, predstojnika Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, čija je firma Medical Innovation Solutions. Njihova istraga Beroša je sumnjičila za trgovanje utjecajem, Rotima za primanje, a Pozdera za davanje mita. Istragu su pokrenuli i protiv dvije tvrtke, Pozderove MIS te Poliklinike Rotim. Istog dana Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) uhitio je i tadašnjeg ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića te Tomu Pavića iz krapinskog HZZO-a. Tad se doznalo da su dva tužiteljstva vodila izvide o istim nabavama, s tim da je EPPO, uz petoricu navedenih, osumnjičio Petrače, oca Hrvoja te sinove Novicu i Nikolu. Na kraju je sve spojeno u jednu istragu koju je vodio Uskok, a trenutno se čeka početak suđenja Berošu, Rotimu, Roiću i Paviću. Petrači su, kao i Pozder, sve priznali čim se Hrvoje Petrač nakon osam mjeseci bijega javio u Remetinec. Sporno je nekoliko nabava robotskih uređaja, od kojih su tri realizirane. Riječ je o kupnji robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabava robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura. Beroša se tereti da je dobio 75 tisuća eura, Roića 25 tisuća, a za Pavića nisu utvrdili točni iznos.

'Imam kombinaciju s ministrom'

Krešimira Rotima se tereti da je u zamjenu za sređivanje nabave u KBC Sestre milosrdnice dobio besplatno jedan takav robot za svoju polikliniku Neurospine. Istražiteljima je rekao da Sašu Pozdera poznaje desetak godina sa sajmova medicinske opreme.

Za robotski mikroskop, zbog kojeg su svi završili kao optuženici, čuo je par godina kasnije, i jako mu se svidio. Dovoljno da pomisli kako bi bilo 'izvanredno' da ga ima i KBC Sestre milosrdnice, gdje je 'kao šef klinike morao lobirati kod nadležnih tijela, ravnatelja i uprave bolnice da se nabava opreme uvrsti u plan oporavka'. 2022. godine ga je na radionici u jednom zagrebačkom hotelu ponovno vidio i tad mu je prišao i sam Saša Pozder.

- Prišao mi je i pitao me sviđa li mi se taj uređaj i želim li ga za svoju kliniku, ja sam rekao da je uređaj perfektan. Rekao mi je da uputim dopis nadležnim tijelima, a to bi prvo bio ravnatelj bolnice kojem obrazlažem zašto mislim da je taj uređaj dobar i zašto će biti od koristi u liječenju hrvatskih pacijenata, a ako ravnatelj bolnice procijeni da je to opravdan zahtjev, proslijedit će ga u Ministarstvo zdravstva. No on je odgovorio da 'ima kombinaciju' i da pošaljem zahtjev ravnateljstvu i da će se to sigurno odobriti. Inače zahtjevi koji se šalju prema Ministarstvu zdravstva se odobravaju nakon tri mjeseca, šest mjeseci, a najčešće nikada, ali mi je Pozder rekao da uputim zahtjev za kupnju mikroskopa prema Ministarstvu zdravstva jer on „ima kombinaciju“ sa ministrom i on će to riješiti - rekao je Rotim na ispitivanju.

Rotimu je bilo čudno da Pozder tako otvoreno o tome priča, ali je rekao da je već načuo slične priče o kombinacijama, iako nije specificirao koje. I tako je poznati doktor bez mrlje na karijeri stajao u kongresnoj sobi hotela okružen drugim liječnicima i slušao kako mu poduzetnik priča o kombinacijama s ministrom zdravstva.

- Pozder mi je rekao da će sve riješiti sa ministrom, Vilijem Berošem i da s njim „ima kombinaciju“ vezano uz nabavu mikroskopa, i da će Pozder Berošu 'platiti', a Beroš će nama dati suglasnost za nabavu BHS robotskog mikroskopa, za koji smo na kraju zatražili od Ministarstva zdravstva da nam se osiguraju novčana sredstva - rekao je.

No Uskok ne vjeruje da je bio samo promatrač, zbog niza dokaza među kojima je i evidencija Pozderovih prelazaka granice i Beroševog spremanja Pozderovog broja. Tu je i Rotimov mail ravnatelju KBC Sestre milosrdnice u kojem traži nabavku robotskog mikroskopa 20. lipnja 2022. godine. Četiri mjeseca prije nego što su se Beroš i Pozder upoznali, prema pretpostavci istražitelja. Zanimljivo je da je i prema fakturi proizvođača na iznos od 115 tisuća eura, sa sto posto popusta, robotski mikroskop u Rotimov Neurospine stigao 15. lipnja. Pet dana nego što je uopće ravnatelju spomenuo robotski mikroskop.