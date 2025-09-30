Karta Trumpova rješenja za Gazu: Oaza bez terorizma, dobit će svoju policiju, sve će obnoviti

Bijela kuća objavila je u noći na utorak kartu Gaze i detalje američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir na tom području. Prezentirali su ga nakon njegovog sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Washingtonu. On još ne predviđa Palestinsku državu, no jamči da Izrael neće anektirati Pojas Gaze. To područje će obnoviti zajedničkim naporima, a sve bi trebala postati oaza bez terorizma.

Najvažnija i prva točka sporazuma, navode Amerikanci, je razmjena zatvorenika i talaca što bi trebalo biti odrađeno prvih dana od potpisivanja sporazuma. Rok za to je 72 sata.

- Ako obje strane pristanu na ovaj prijedlog, rat će odmah prestati. Izraelske snage će se povući na dogovorenu liniju kako bi se pripremile za oslobađanje talaca. Tijekom tog perioda sve vojne operacije, uključujući zračno i artiljerijsko bombardiranje, bit će obustavljene, a linije fronte ostaju zamrznute dok se ne steknu uvjeti za potpuno i postepeno povlačenje - navode Ameikanci

Izrael, po zaprimanju talaca jamči da će pustiti 250 zatvorenika s doživotnim kaznama, kao i 1700 Palestinaca iz Gaze koji su uhićeni nakon 7. listopada 2023. To uključuje i sve pritvorene žene i djecu. Za svakog izraelskog taoca, čiji posmrtni ostaci budu vraćeni, Izrael će osloboditi posmrtne ostatke 15 Palestinaca iz Gaze.

- Nakon povratka svih talaca, članovi Hamasa koji se obavežu na miran suživot i predaju svog oružja dobit će amnestiju. Članovima Hamasa koji žele napustiti Gazu bit će omogućen siguran prolaz do zemalja koje ih žele primiti - jamči Trump

Nakon prihvaćanja sporazuma, potpuna humanitarna pomoć odmah će ući u Pojas Gaze. Minimalne količine pomoći biće u skladu s onima iz sporazuma od 19. siječnja 2025. o humanitarnoj pomoći, uključujući obnovu infrastrukture (voda, električna energija, kanalizacija), bolnica i pekarnica, te ulazak potrebne opreme za uklanjanje ruševina i otvaranje cesta.

- Distribucija i ulazak pomoći u Gazu odvijat će se bez miješanja dviju strana, kroz Ujedinjene narode i njihove agencije, Crveni polumjesec, te druge međunarodne institucije koje nisu povezane ni s jednom stranom. Otvaranje prijelaza Rafah u oba smjera odvijat će se prema istom mehanizmu koji je dogovoren sporazumom od 19. siječnja 2025. - navodi Trump.

Ono što je novost, predlaže da će Gaza biti pod privremenom tranzicijskom upravom tehničkog, apolitičnog palestinskog odbora, zaduženog za svakodnevno funkcioniranje javnih službi i općina za ljude u Gazi. Ovaj odbor činit će kvalificirani Palestinci i međunarodni eksperti, uz nadzor novog međunarodnog tranzicijskog tijela pod nazivom 'Odbor za mir', na čijem čelu će biti predsjednik Donald J. Trump, uz druge članove i šefove država koji će tek biti najavljeni. To uključuje i bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira.

- Ovo tijelo će postaviti okvir i upravljati financiranjem obnove Gaze sve dok Palestinska samouprava ne završi svoj program reformi, kako je navedeno u raznim prijedlozima, uključujući Trumpov mirovni plan iz 2020. i saudijsko-francuski prijedlog, te ne bude u mogućnosti sigurno i efikasno preuzeti kontrolu nad Gazom. Ovo tijelo će koristiti najbolje međunarodne standarde za uspostavu moderne i efikasne vlasti koja služi ljudima u Gazi i pogoduje privlačenju investicija - pišu Amerikanci

Trumpov plan ekonomskog razvoja za obnovu i revitalizaciju Gaze biće kreiran kroz panel eksperata koji su sudjelovali u stvaranju uspješnih modernih gradova na Bliskom istoku. Mnogi međunarodni prijedlozi za investicije i ideje za razvoj biće razmotreni kako bi se uskladili sigurnosni i upravljački okviri i privukle investicije koje će stvarati radna mjesta, prilike i nadu za budućnost Gaze. Bit će uspostavljena posebna ekonomska zona s povlaštenim carinskim i pristupnim stopama koje će biti dogovorene sa zemljama sudionicama.

Nema progona

- Nitko neće biti prisiljen napustiti Gazu, a oni koji žele otići, moći će to učiniti i vratiti se kada žele. Ljudi će biti ohrabreni da ostanu i dobiju priliku da izgrade bolju Gazu. Hamas i druge frakcije se obavezuju da neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom – ni direktno, ni indirektno, ni u bilo kojem obliku. Sva vojna, teroristička i ofenzivna infrastruktura, uključujući tunele i tvornice za proizvodnju oružja, bit će uništena i neće biti obnovljena. Proces demilitarizacije Gaze odvijat će se pod nadzorom nezavisnih promatrača, što uključuje trajno stavljanje oružja van upotrebe kroz dogovoreni proces razoružanja, uz međunarodno financiran program otkupa i reintegracije, a sve će nadgledati nezavisni promatrači. Nova Gaza će biti potpuno posvećena izgradnji prosperitetne ekonomije i mirnom suživotu sa susjedima - navodi Bijela kuća.

Regionalni partneri trebali bi garantirati da Hamas i druge frakcije poštuju obaveze i da Nova Gaza neće predstavljati prijetnju svojim susjedima niti vlastitom stanovništvu.

- Sjedinjene Američke Države će, u suradnji s arapskim i međunarodnim partnerima, razviti privremene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF) koje će odmah biti raspoređene u Gazi. ISF će obučavati i pružati podršku provjerenim palestinskim policijskim snagama u Gazi, te će surađivati s Jordanom i Egiptom, koji imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti. Ove snage bit će dugoročno rješenje za unutrašnju sigurnost. ISF će raditi sa Izraelom i Egiptom na osiguravanju graničnih područja, zajedno s novoobučenim palestinskim policijskim snagama. Ključno je spriječiti ulazak naoružanja u Gazu i omogućiti brz i siguran protok robe za obnovu i razvoj. Bit će uspostavljen mehanizam za izbjegavanje sukoba između strana - pišu Amerikanci o novoj lokalnoj policiji.

'Ni pedlja...'

Trump jamči da potpisom sporazuma Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu. Kako ISF bude uspostavljao kontrolu i stabilnost, Izraelske obrambene snage (IDF) će se povlačiti na osnovu standarda, prekretnica i vremenskih okvira vezanih za demilitarizaciju, koje će dogovoriti IDF, ISF, susjedne zemlje i Sjedinjene Države, s ciljem sigurne Gaze koja više neće predstavljati prijetnju Izraelu, Egiptu ili njihovim građanima. U praksi, IDF će postepeno predavati teritorij Gaze pod svoju kontrolu ISF-u, prema dogovoru s tranzicijskim vlastima, sve dok se u potpunosti ne povuku, osim sigurnosnog perimetra koji će ostati dok Gaza ne bude dovoljno zaštićena od ponovnih terorističkih prijetnji.

- U slučaju da Hamas odgodi ili odbije ovaj prijedlog, gore navedene odredbe, uključujući proširenu humanitarnu pomoć, bit će provedene na područjima bez terora koja IDF preda ISF-u. Bit će uspostavljen međuvjerski dijalog zasnovan na vrijednostima tolerancije i mirnog suživota, kako bi se pokušale promijeniti percepcije i narativi Palestinaca i Izraelaca, naglašavajući koristi koje proizlaze iz mira - piše u sporazumu.

Dok obnova Gaze bude napredovala i kada se program reformi Palestinske samouprave bude dosljedno provodio, mogli bi se konačno stvoriti uvjeti za vjerodostojan put ka palestinskom samoopredjeljenju i državnosti, što prepoznajemo kao težnju palestinskog naroda.

- Sjedinjene Američke Države će uspostaviti dijalog između Izraela i Palestinaca kako bi se dogovorila politička perspektiva za miran i prosperitetan suživot.