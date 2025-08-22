Obavijesti

KOD NOVE GRADIŠKE

VIDEO Ogromna gužva na A3: Autom naletio na nepoznati predmet, kolona je čak 4 km...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 4 km, a ograničenje brzine je 80 km/h

Ogromna gužva stvorila se na autocesti A3 nešto iza 9 sati u petak zbog prometne nesreće. Kako su nam potvrdili iz PU brodsko-posvske, automobil je naletio na nepoznat predmet na autocesti. Vrši se regulacija prometa koja se odvija otežano. Informacija o ozlijeđenima nema, a pretpostavlja se da je nastala materijalna šteta.

Policija je izišla na teren, a u tijeku je očevid, nakon kojega će biti poznato više informacija.

- Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 183. km između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 4 km. Ograničenje brzine je 80 km/h, piše HAK oko 10.30 sati.

