Vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 4 km, a ograničenje brzine je 80 km/h
KOD NOVE GRADIŠKE
VIDEO Ogromna gužva na A3: Autom naletio na nepoznati predmet, kolona je čak 4 km...
Čitanje članka: < 1 min
Ogromna gužva stvorila se na autocesti A3 nešto iza 9 sati u petak zbog prometne nesreće. Kako su nam potvrdili iz PU brodsko-posvske, automobil je naletio na nepoznat predmet na autocesti. Vrši se regulacija prometa koja se odvija otežano. Informacija o ozlijeđenima nema, a pretpostavlja se da je nastala materijalna šteta.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Policija je izišla na teren, a u tijeku je očevid, nakon kojega će biti poznato više informacija.
- Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 183. km između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 4 km. Ograničenje brzine je 80 km/h, piše HAK oko 10.30 sati.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku