Oktoberfest privremeno bili zatvorili zbog prijetnje bombom
Njemačke vlasti privremeno su u srijedu zatvorile Oktoberfest u Münchenu zbog prijetnje bombom u pismu koje je napisao sumnjivac optužen da je podmetnuo požar u kući, objavila je mjesna policija.
Sumnjivac je optužen da je zapalio zgradu u obiteljskoj svađi. Pritom je jedna osoba poginula.
Oktoberfest je nastavio s radom nakon što policija nije pronašla ništa sumnjivo.
Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann rekao je: "Bilo je ispravno to shvatiti ozbiljno."
