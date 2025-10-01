Obavijesti

LUDNICA U NJEMAČKOJ

Oktoberfest privremeno bili zatvorili zbog prijetnje bombom

Piše hina,
Foto: Armin Weigel/DPA

Oktoberfest je nastavio s radom nakon što policija nije pronašla ništa sumnjivo...

Njemačke vlasti privremeno su u srijedu zatvorile Oktoberfest u Münchenu zbog prijetnje bombom u pismu koje je napisao sumnjivac optužen da je podmetnuo požar u kući, objavila je mjesna policija.

Sumnjivac je optužen da je zapalio zgradu u obiteljskoj svađi. Pritom je jedna osoba poginula.

VELIKA AKCIJA Operativce Hamasa uhitili u Njemačkoj: 'Pripremali su napade na židovske objekte'
Operativce Hamasa uhitili u Njemačkoj: 'Pripremali su napade na židovske objekte'

Oktoberfest je nastavio s radom nakon što policija nije pronašla ništa sumnjivo.

Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann rekao je: "Bilo je ispravno to shvatiti ozbiljno."

