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KAOS U BELFASTU

Otkrili identitet napadača iz Belfasta. Žrtva ostala bez oka

Piše Filip Sulimanec,
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Otkrili identitet napadača iz Belfasta. Žrtva ostala bez oka
Foto: Isabel Infantes

Odbio je pravno zastupanje, ali je bio u pratnji tumača za arapski jezik

Hadi Alodid (30) iz Duncairn Avenuea u Belfastu optužen je za pokušaj ubojstva Stephena Ogilvieja. Nadalje je optužen za posjedovanje noža na javnom mjestu, u Kinnaird Avenueu, istoga dana.

Alodid je također optužen da je istog dana uputio prijetnje smrću radiografkinji NHS-a (Nacionalne zdravstvene službe), piše Guardian.

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Alodid se pojavio putem videoveze iz pritvora na kratkom saslušanju na prekršajnom sudu u Belfastu u srijedu ujutro. Odbio je pravno zastupanje, ali je bio u pratnji tumača za arapski jezik. Doznaje se da je žrtva zadobila porezotine po licu i laceracije na leđima te da je izgubila lijevo oko.

Sudac Steven Keown odbio je Alodidov zahtjev za jamčevinu, a slučaj je odgođen za srijedu, 8. srpnja.

Na kraju saslušanja, Keown je rekao kako želi "napomenuti da su naše misli u ovom trenutku uz žrtvu i njegovu obitelj, kao i uz hitne službe te građane koji su pritekli u pomoć žrtvi", dodajući da bi ih zbog toga trebalo "pohvaliti".

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U neobičnom istupu, osvrćući se na nerede koji su se dogodili diljem Belfasta prethodne noći nakon incidenta, sudac je osudio "činjenicu da su te hitne službe pod napadom" te poručio da će se s počiniteljima strogo postupati.

Izravno se osvrćući na poruke koje su kolale u srijedu, a kojima se prosvjednici potiču na daljnje okupljanje te nošenje maski i tamne odjeće, rekao je da oni koji sudjeluju u nasilju "također mogu očekivati odlazak u zatvor", dodajući: "I ta će poruka biti poslana jasno i glasno."

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