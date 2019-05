'Okupimo našu pamet, ljudi odlaze jer ne žele više biti tu'

Miroslav Škoro (56) koji je prema anketi HRT-a o popularnosti potencijalnih predsjedničkih kandidata na trećem mjestu, odmah iza Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića, gostovao je u studiju 24sata gdje se osvrnuo na rezultate ankete i govorio o političkim planovima, ali i 30. obljetnici od nastanka pjesme 'Ne dirajte mi ravnicu'.

Miroslav Škoro: 'Hvala svima koji me žele za predsjednika!' Miroslav Škoro: 'Hvala svima koji me žele za predsjednika!' Gost u studiju: Miroslav Škoro Voditeljica: Ana Lukiček Posted by 24sata on Thursday, 23 May 2019

Škoro će 30. svibnja nastupiti uz Zagrebačku filharmoniju i akademski zbor Ivana Gorana Kovačića kod fontana ispred NSB-a. Želi dovesti i 1000 tamburica.

- 30 godina je prošlo od pjesme 'Ne dirajte mi ravnicu', ta pjesma zavrjeđuje godišnjicu. Nije to samo moja pjesma, imao sam tu sreću i blagoslov da sam je napisao - rekao je Škoro i najavio turneju u povodu te obljetnice.

- Stjecajem okolnosti 30. svibnja slavi se Dan branitelja Grada Zagreba, grad je ponudio opciju, kako se svake godine organizira koncert u tom povodu, da nastupimo moj bend i ja. Sve je u znaku broja 30 i sve je na zagrebačkim fontanama, to je bila ideja Grada Zagreba - kaže pjevač i dodaje da je ideja o 1000 tamburaša nastala spontano.

'Sad sam se naježio'

- Čekam kada će Jerry Grčević izaći van i napraviti znak da napravimo tu pjemsu. Ja sam se sad naježio, to je više od onoga što sam ikad mislio da ću napraviti - kaže Škoro koji Grčevića, koautora pjesme, dovodi kao gosta.

Škoro i Grčević družili su se za vrijeme njegova boravka u SAD-u.

- Jerry je hrvatski glazbenik, rođen u Americi, iseljeničko dijete. Slobodno vrijeme sam provodio s njim, on ide spavati u 4-5, budi se u 14-15 h, ja bih došao poslije faksa do njega, puno smo vremena provodili skupa, on stalno svira, ne pušta tamburicu iz ruku - objasnio je Škoro koji je tih dana napisao pjesmu 'Ja ću se vratiti'.

- Snimili smo je navečer, oko 22 sata kad su njegovi roditelji zaspali, a drveni podovi su škripali. On je imao Fostex i snimio sve instrumente, ja sam pjevao - opisao nam je Škoro kako je nastala kultna pjesma. Snimili su cijeli album i poslali ga u Jugoton.

Pjesma se prvi put emitirala na Radio Osijeku u kolovozu 1991.

- Tad se puno ljudi iseljavalo, svi su govorili 'ja ću se vratiti'.

- Kad je postala popularna pjesma stavili su je na jedno kompilacijsko izdanje, Vlado Smiljanić se sjetio da ima snimku u Jugotonu, ali nije znao kako se zove jer nisam ostavio nikakve podatke, on ju je nazvao 'Ne dirajte mi ravnicu' i napravio vjerojatno najbolji mogući potez jer ja ne znam davati imena - rekao je Škoro i opisao kako je pjesmu čuo Jozo Ivanković, javi Dukatima koji su tad bili popularni i snimili su pjesmu. Zvali su Fabijana Šovagovića i snimili spot.

- Ja sam pustio suzu kad sam to vidio, puno se događalo da nisam ni znao - rekao je Škoro.

Osvrnuo se i na rezultate u političkoj anketi prema kojoj je po popularnosti iza predsjednice i bivšeg premijera.

- Iza mene ne stoji nikakav projekt ni stranka, niti sam objavio kandidaturu. Činjenica je da je nakon moje bolesti bilo medijskih istupa gdje su ljudi htjeli znati kako i što. Onda ti pričaš, ja sam pričao, s jedne strane vjerujem da je to razlog, dio ljudi se i slika sa mnom kao 'Škoro pokojni' - kaže on.

- Recimo da imam stav, napisao sam pjesme u 30 godina svoje karijere u kojima slušam narod, ja sam stalno tu, i na svakom koncertu volim ispričati štos, osvrnem se na neke događaje, one su angažirane i socijalne - rekao je Škoro koji smatra da ga sponzori ne vole jer vole da je neutralno.

- Mene je netko stavio u anketu, dođem iz šetnje i vele mi da sam treći. Kažem: 'Pa da valjam, bio bih prvi'. Taj sustav podsjeća na Haški sud, mi te optužimo i zatvorimo, a ti se sad brani - kaže pjevač koji neće 'gurati glavu u pijesak' jer osjeća odgovornost prema ljudima koji su radili anketu i sudjelovali u njoj. Osim toga, ističe, mobitel mu je pun poruka podrške.

- Možda stvarno treba doći i baciti ciglu u močvaru, možda ima neki drugi put. Imamo li se čime pohvaliti? Što se događa? Očito se igramo: "Sjaši kurta, da uzjaši murta". Kakva vlast, kakva popularnost, pa ja sam već popularan, pitanje je možemo li okupiti pametne ljude, djeca nam odlaze, poljoprivreda propada - kaže Škoro i savjetuje da se okupi pamet što je imamo u Hrvatskoj i vidimo što možemo.

- Ljudi ne odlaze zbog ekonomske situacije, ne da im se više biti tu - ističe.

- Osjećam odgovornost da moram o tome pričati i pričam, makar je u osnovici cijele priče moj koncert. Ali što će mi koncert kad živimo u zemlji gdje nema tko doći na taj koncert - kaže Škoro i dodaje da mu se već javio mladić od 20-ak godina koji je rekao da će volontirati ako se pjevač odluči za politiku pa poziva sve koji smatraju da se nešto može napraviti da se nađu na jednom mjestu.

- Kažu da sam desno. Di sam ja desno?! U mom bendu ima i ateista i Hrvata i Židova i Roma i Srba. U mom bendu su oni koji dobro sviraju - kaže Škoro.

- Moja poruka svim ti ljudima koji žele nešto napraviti je: Ajde, nađemo se svi na jednom mjestu. Napravit ćemo stožer, možda to treba Hrvatskoj - rekao je i dodao da se političari mogu slobodno pokriti kartonskom kutijom preko glave od sramote jer nema rezultata.