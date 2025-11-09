Obavijesti

News

Komentari 12
PRIOPĆENJE

Okupljanje maskirane skupine ispred busa u Rijeci. Policija: 'Nije bilo napada na karatiste'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog karate saveza, izjavio je da su, kao odgovorni domaćini prvenstva Balkana u karateu, koje se održava u dvorani Zamet, reagirali i pozvali policiju, kako bi spriječili eventualni incident

Nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike Prvenstva Balkana u karateu u dvorani Zamet, izvijestila je u nedjelju policija, nakon što su sinoć ispred dvorane zatekli skupinu osoba pod kapuljačama koja se, po pisanju medija, okupila zbog sudjelovanja srbijanske reprezentacije. 
Iz policije su naveli kako su u subotu oko 17,30 sati zaprimili dojavu da se oko sportske dvorane na Zametu u Rijeci, gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu, nalazi grupa osoba.

Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba. 
 „Prema dosadašnjim saznanjima, nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike navedenog međunarodnog natjecanja u karateu. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine. Provedenim kriminalističkim istraživanjem u odnosu zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili kaznenih djela,“ naveli su iz policije.

Dodaju da je policija o zatečenim maloljetnim osobama izvijestila i nadležnu službu socijalne skrbi te da će vrijeme trajanja prvenstva policija poduzimati sve potrebne mjere i radnje s ciljem održanja povoljnog stanja sigurnosti i sprečavanja možebitnih kažnjivih radnji.

Cipek: Policiju smo pozvali kako bismo spriječili eventualni incident

Predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek, izjavio je za Hinu da su sinoć, kao odgovorni domaćini prvenstva Balkana u karateu, koje se održava u dvorani Zamet, reagirali i pozvali policiju, kako bi spriječili eventualni incident te da je reakcija policije bila na visokoj razini.

Govoreći o događaju ispred dvorane Zamet, rekao je da su potkraj natjecanja, u subotu uvečer, primijetili skupinu osoba s kapuljačama, koji su se nalazili pored autobusa reprezentacije Srbije, u trenutku kada su sportaši izlazili iz dvorane.  

Kazao je da su natjecatelji odmah povučeni u dvoranu i da su organizatori odmah pozvali policiju, koja je stigla brzo.

Cipek kaže da ne može reći jesu li osobe s kapuljačama htjele nešto učiniti vozilu ili natjecateljima, da je netko nešto doviknuo, ali da se tada dio natjecatelja već vraćao u dvoranu, a policija je kasnije otpratila natjecatelje u hotel.

Cipek je rekao i kako se ispričao Karate federaciji Srbije, da je natjecanje, na kojemu je 1700 sudionika iz 13 zemalja danas nastavljeno, da se svi natjecatelji, kao i oni iz Srbije osjećaju sigurno te da policija dodatno osigurava autobuse kojima natjecatelji dolaze do dvorane Zamet.

Komentari 12
