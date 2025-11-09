Šef karate saveza: Grupa s kapuljačama čekala srpske karatiste ispred busa u Rijeci

Grupa s kapuljačama čekala je u subotu navečer mlade karatiste iz Srbije koji sudjeluju na Balkanskom prvenstvu u Rijeci. Sve se odigralo ispred sportske dvorane na Zametu.

Predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek potvrdio je događaj.

- Pred kraj samog natjecanja sinoć smo primijetili skupinu osoba s kapuljačama koji su se nalazili pored autobusa srpske federacije. Odmah smo pozvali policiju koja je stigla u rekordnom roku i u većem broju. Ne znamo jesu li htjeli nešto učiniti vozilu ili pak natjecateljima. Netko je nešto doviknuo, ali tada je već jedan dio natjecatelja ulazio u dvoranu - izjavio je Cipek za Novi list. Cipek je također naveo da je policija kasnije osigurala pratnju natjecateljima do hotela te da je obaviješten o privođenju određenog broja maloljetnika.

- Kao predsjednik saveza ispričao sam se Karate federaciji Srbije. Natjecanje je danas nastavljeno, a kolege iz Srbije osjećaju se sigurno - rekao je Cipek te dodao da je prvenstvo okupilo 1.700 sudionika i nastavlja se u sportskom duhu.

Iz policije su rekli kako su intervenirali kod dvorane Zamet i da su tamo zatekli grupu od desetak maloljetnika te se sumnja da su mladi karatisti iz Srbije trebali biti meta napada.