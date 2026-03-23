Oleg Butković o mjerama: 'Par-nepar vožnja nije opcija, imamo dodatne alate poput PDV-a...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Svečanost potpisivanja ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje nabave vozila na alternativni pogon | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Butković otkriva novi paket mjera: cijene goriva pod kontrolom, struja i plin ne poskupljuju! Hoće li hrana poskupjeti zbog plavog dizela? Turistička sezona neizvjesna, ali Butković ostaje optimist

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković za Dnevnik Nove TV komentirao je novi, 10. paket mjera kojim su ograničene cijene goriva, a struja i plin ne poskupljuju. Na pitanje vezano za prijevoznike i ima li njihovih garancija da neće podizati cijene za građane, Butković kaže: "Ovo je peti puta da mi nastavljamo mjere, što se tiče prijevoznika. 0,16 centi u litri goriva, to je velika pomoć onima koji se bave prijevozom putnika. Naravno, oni to pozdravljaju. 8 milijuna eura na razini godine. Ja vjerujem da do povećanja cijena karata neće doći. Ne može vam nitko dati garancije 100 posto, ali ovo je veliki plus i njima", kaže ministar. 

Zbog plavog dizela cijena žetve bi mogla biti skuplja, ministar je komentirao možemo li očekivati poskupljenje hrane.

- Plavi dizel danas u Hrvatskoj nema trošarine i tu vlada nije imala veliki prostor, međutim paralelno s time smo uveli 28 milijuna eura pomoći poljoprivrednicima i ribarstvu i onima koji se bave akvakulturom. To su kompenzacijske mjere. Tu je sjetva koja je sada najveći trošak - rekao je.

Upitan je i može li to dovesti do lanca poskupljenja. 

- Ne vjerujemo da će do toga doći, ovo su konkretne mjere, ponavljam, gorivo i eurodizel i super nisu na onim velikim razinama koje su bile 2022. i 2023. godine. Pratimo cijelu situaciju - rekao je te dodao da je jedan od instrumenata i PDV.

PITANJA I ODGOVORI O GORIVU Hoće li se cijene goriva spustiti ako nafta pojeftini nakon krize?
- Ima još uvijek prostora i kad govorimo o trošarinama i kad govorimo o premijama. Još uvijek ima prostora, nadamo se da od toga neće doći, a ako bude trebalo, vlada ima dodatne instrumente. To je naravno i PDV. Tako da imamo još uvijek dosta prostora da reagiramo - kazao je.

U pripremi su izmjene zakona o PDV-u, kaže Butković. Dotaknuo se i turističke sezone, za koju kaže da je neizvjesna. 

- Mi moramo biti svjesni toga da je još puno upitnika. Treba vidjeti kako će se kroz godinu puniti proračun. Tako da se svi moramo ponašati racionalno. Ali uvijek u ministarstvima svake godine ostane puno neutrošenih sredstava, tako da ako samo to uzmemo u obzir, neće trebati puno rezati. Neće biti otkazanih projekata i investicija - siguran je Butković. 

ŠPARAJ, ŠPARAJ, STISNI, SISNI Stručnjaci upozoravaju: 'Ove mjere bez ušteda su bez učinka'
Na nekim benzinskim crpkama, već danas nema goriva, a čini se da je problem logistika. Slovenija je uvela vojsku koja pomaže u distribuciji i transportu goriva.

- Tu mogućnost nismo razmatrali. Trenutačne nestašice na pojedinim mjestima rezultat su najave sutrašnjeg povećanja cijena, zbog čega građani nastoje unaprijed napuniti spremnike.

Ipak, poduzeli smo mjere kada je riječ o autocestama. Hrvatska i dalje ima među najnižim cijenama goriva u odnosu na susjedne zemlje, pa postoji realna opasnost da bi vozači iz okruženja dolazili točiti gorivo kod nas, bilo da je riječ o gospodarstvenicima ili privatnim osobama.

Kako bismo to spriječili, odlučili smo deregulirati cijene goriva na autocestama i time izbjeći dodatni pritisak na domaće tržište - rekao je.

PRIVREMENO EK najavila mjere za smanjenje cijena električne energije
Ministar kaže da par-nepar scenarij vožnje nije opcija. 

- Nikada nismo razmatrali scenarij par-nepar, to nije opcija. Vlada će ponovno reagirati za dva tjedna, a do tada nastavljamo pratiti situaciju. Već danas vidimo određene pomake – primjerice, nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o dodatnom roku Iranu, došlo je do pada cijene barela nafte. Situacija je i dalje vrlo neizvjesna, no ostajem optimist i vjerujem da će doći do smirivanja.

Što se tiče eventualnih izmjena PDV-a, svjesni smo da takve odluke prolaze saborsku proceduru, ali Vlada ima sve potrebne instrumente.

Imamo stabilnu parlamentarnu većinu, što je danas i potvrđeno, a uz to imamo i široku potporu socijalnih partnera, kao i predstavnika gradova i županija. Pokazali smo kroz sve dosadašnje krize – od pandemije do potresa – da znamo reagirati brzo i učinkovito, i tako će biti i sada.

Situacija jest neizvjesna i premijer je u pravu kada upozorava na ozbiljnost okolnosti. Suočavamo se s više globalnih izazova, od rata u Ukrajini do sukoba na Bliskom istoku. No, iza nas je već deset godina iskustva upravljanja u kriznim situacijama, što nam daje dodatnu sigurnost da ćemo i ovu situaciju uspješno savladati - rekao je zaključno Butković. 

Iran lansirao balističke rakete, Izrael uzvraća udarima. Više od tisuću poginulih u Libanonu...
IZ MINUTE U MINUTU

Iran lansirao balističke rakete, Izrael uzvraća udarima. Više od tisuću poginulih u Libanonu...

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara
TEŠKA VREMENA

PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara

Čini se da nismo daleko od tog rješenja, premda ga premijer Plenković (još) nije najavio, ali nastavi li se rat s Iranom, posebno u smjeru eskalacije, moglo bi nas čekati i to.

