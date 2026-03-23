Oleg Butković o mjerama: 'Par-nepar vožnja nije opcija, imamo dodatne alate poput PDV-a...'

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković za Dnevnik Nove TV komentirao je novi, 10. paket mjera kojim su ograničene cijene goriva, a struja i plin ne poskupljuju. Na pitanje vezano za prijevoznike i ima li njihovih garancija da neće podizati cijene za građane, Butković kaže: "Ovo je peti puta da mi nastavljamo mjere, što se tiče prijevoznika. 0,16 centi u litri goriva, to je velika pomoć onima koji se bave prijevozom putnika. Naravno, oni to pozdravljaju. 8 milijuna eura na razini godine. Ja vjerujem da do povećanja cijena karata neće doći. Ne može vam nitko dati garancije 100 posto, ali ovo je veliki plus i njima", kaže ministar.

Zbog plavog dizela cijena žetve bi mogla biti skuplja, ministar je komentirao možemo li očekivati poskupljenje hrane.

- Plavi dizel danas u Hrvatskoj nema trošarine i tu vlada nije imala veliki prostor, međutim paralelno s time smo uveli 28 milijuna eura pomoći poljoprivrednicima i ribarstvu i onima koji se bave akvakulturom. To su kompenzacijske mjere. Tu je sjetva koja je sada najveći trošak - rekao je.

Upitan je i može li to dovesti do lanca poskupljenja.

- Ne vjerujemo da će do toga doći, ovo su konkretne mjere, ponavljam, gorivo i eurodizel i super nisu na onim velikim razinama koje su bile 2022. i 2023. godine. Pratimo cijelu situaciju - rekao je te dodao da je jedan od instrumenata i PDV.

- Ima još uvijek prostora i kad govorimo o trošarinama i kad govorimo o premijama. Još uvijek ima prostora, nadamo se da od toga neće doći, a ako bude trebalo, vlada ima dodatne instrumente. To je naravno i PDV. Tako da imamo još uvijek dosta prostora da reagiramo - kazao je.

U pripremi su izmjene zakona o PDV-u, kaže Butković. Dotaknuo se i turističke sezone, za koju kaže da je neizvjesna.

- Mi moramo biti svjesni toga da je još puno upitnika. Treba vidjeti kako će se kroz godinu puniti proračun. Tako da se svi moramo ponašati racionalno. Ali uvijek u ministarstvima svake godine ostane puno neutrošenih sredstava, tako da ako samo to uzmemo u obzir, neće trebati puno rezati. Neće biti otkazanih projekata i investicija - siguran je Butković.

Na nekim benzinskim crpkama, već danas nema goriva, a čini se da je problem logistika. Slovenija je uvela vojsku koja pomaže u distribuciji i transportu goriva.

- Tu mogućnost nismo razmatrali. Trenutačne nestašice na pojedinim mjestima rezultat su najave sutrašnjeg povećanja cijena, zbog čega građani nastoje unaprijed napuniti spremnike.

Ipak, poduzeli smo mjere kada je riječ o autocestama. Hrvatska i dalje ima među najnižim cijenama goriva u odnosu na susjedne zemlje, pa postoji realna opasnost da bi vozači iz okruženja dolazili točiti gorivo kod nas, bilo da je riječ o gospodarstvenicima ili privatnim osobama.

Kako bismo to spriječili, odlučili smo deregulirati cijene goriva na autocestama i time izbjeći dodatni pritisak na domaće tržište - rekao je.

Ministar kaže da par-nepar scenarij vožnje nije opcija.

- Nikada nismo razmatrali scenarij par-nepar, to nije opcija. Vlada će ponovno reagirati za dva tjedna, a do tada nastavljamo pratiti situaciju. Već danas vidimo određene pomake – primjerice, nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o dodatnom roku Iranu, došlo je do pada cijene barela nafte. Situacija je i dalje vrlo neizvjesna, no ostajem optimist i vjerujem da će doći do smirivanja.

Što se tiče eventualnih izmjena PDV-a, svjesni smo da takve odluke prolaze saborsku proceduru, ali Vlada ima sve potrebne instrumente.

Imamo stabilnu parlamentarnu većinu, što je danas i potvrđeno, a uz to imamo i široku potporu socijalnih partnera, kao i predstavnika gradova i županija. Pokazali smo kroz sve dosadašnje krize – od pandemije do potresa – da znamo reagirati brzo i učinkovito, i tako će biti i sada.

Situacija jest neizvjesna i premijer je u pravu kada upozorava na ozbiljnost okolnosti. Suočavamo se s više globalnih izazova, od rata u Ukrajini do sukoba na Bliskom istoku. No, iza nas je već deset godina iskustva upravljanja u kriznim situacijama, što nam daje dodatnu sigurnost da ćemo i ovu situaciju uspješno savladati - rekao je zaključno Butković.