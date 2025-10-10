Obavijesti

CRVENI ALARM

Oluja Alice upalila meteoalarme u Europi, a evo tko je na udaru: 'Prijete katastrofalne poplave'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Eva Manez

Na snazi je crveni meteoalarm, a meteorolozi predviđaju da bi u samo 12 sati moglo pasti više od 140 milimetara kiše, a na nekim područjima, poput onih uz obalu Murcije, čak i do 180 milimetara

Španjolska mediteranska obala, posebice popularna turistička odredišta na Costa Blanci, nalazi se pod najvišim stupnjem meteorološkog upozorenja. Snažna oluja, nazvana Alice, donosi obilne kiše i prijetnju katastrofalnih poplava. Vlasti pozivaju na maksimalan oprez, a hitne službe su u stanju visoke pripravnosti.

Poplave u Španjolskoj 00:45
Poplave u Španjolskoj | Video: 24sata/Reuters

AEMET izdao najviši stupanj upozorenja

Španjolska državna meteorološka agencija, AEMET, u četvrtak je izdala crveni alarm za regiju Alicante, koji je stupio na snagu u petak u 10 sati ujutro. Upozorenje, koje signalizira "izvanrednu opasnost", popraćeno je dramatičnom porukom na društvenim mrežama: "Mogu se dogoditi poplave i bujične poplave. Slijedite savjete civilne zaštite".

Aftermath of deadly floods in Eastern Spain
Foto: Eva Manez

Meteorolozi predviđaju da bi u samo 12 sati moglo pasti više od 140 milimetara kiše, a na nekim područjima, poput onih uz obalu Murcije, čak i do 180 milimetara. Oluja Alice, meteorološki fenomen poznat kao DANA (izolirana depresija na visokim razinama), donosi "vrlo obilne i ustrajne padaline" koje bi mogle potrajati sve do ponedjeljka. Agencija je naglasila kako pljuskovi mogu uzrokovati lokalne bujične poplave u nizinama, potocima i jarugama, zbog čega je "potencijalna razina opasnosti izuzetno visoka".

Na udaru popularna turistička odredišta

Upozorenje se ne odnosi samo na Alicante. Crveni alarm obuhvaća cijelu južnu Costa Blancu i veći dio obale Murcije, uključujući gradove poput Benidorma, Elchea, Torrevieje, Cartagene i San Javiera. Narančasto upozorenje na snazi je za Balearske otoke, uključujući Ibizu i Formenteru, gdje su sve hitne službe ojačale svoje timove i nadzor kako bi mogle brzo i učinkovito reagirati. Očekuje se da će se upozorenja tijekom vikenda proširiti i na Mallorcu i Menorcu.

MJEŠTANI SU OGORČENI U Jablanici je poginulo 19 ljudi prije godinu dana, još čekaju pravdu: 'Žele sve zataškati...'
U Jablanici je poginulo 19 ljudi prije godinu dana, još čekaju pravdu: 'Žele sve zataškati...'

Žuti, niži stupanj upozorenja, izdan je i za dijelove Andaluzije, uključujući obalu Almerije te dijelove pokrajina Granada, Cordoba i Malaga. Vlasti su pozvale tisuće turista, uključujući brojne Britance koji borave u regiji, da redovito prate lokalne vremenske prognoze i strogo se pridržavaju službenih uputa.

U sjeni tragedije iz 2024. godine

Situacija izaziva posebnu zabrinutost jer se događa gotovo točno godinu dana nakon katastrofalnih poplava koje su u listopadu 2024. pogodile Valenciju i odnijele više od 220 života, postavši tako najgora prirodna katastrofa u Španjolskoj u posljednjih nekoliko desetljeća.

Aftermath of deadly floods in Eastern Spain
Foto: Eva Manez

Ta je tragedija izazvala bijes javnosti zbog, kako su tvrdili, neadekvatnih sustava upozorenja i spore reakcije hitnih službi. Stanovnici i danas prosvjeduju, optužujući dužnosnike da nisu na vrijeme izdali upozorenja koja su mogla spasiti živote.

