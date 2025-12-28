Oluja Johannes odnijela tri života u Švedskoj: Avion završio u snijegu, tisuće ljudi bez struje

Snažno zimsko nevrijeme Johannes zahvatilo je nordijske zemlje, ostavivši iza sebe ljudske žrtve, veliku materijalnu štetu i ozbiljne poremećaje u prometu i opskrbi električnom energijom. Najteže posljedice zabilježene su u Švedskoj, gdje su tri osobe izgubile život, dok su deseci tisuća građana ostali bez struje.

Švedska meteorološka služba izdala je upozorenja zbog izrazito jakih udara vjetra koji su pogodili velik dio sjeverne polovice zemlje. Prema navodima policije i lokalnih medija, jedan muškarac u pedesetim godinama smrtno je stradao nakon što se na njega srušilo stablo u skijalištu Kungsberget na jugu Švedske. Druga žrtva bio je zaposlenik regionalne komunalne tvrtke Hemab, koji je poginuo tijekom obavljanja radnih zadataka na sjeveru zemlje.

Treći smrtni slučaj zabilježen je u području Hoforsa, u istočnom dijelu središnje Švedske. Muškarac u šezdesetim godinama podlegao je ozljedama u bolnici, nakon što ga je tijekom rada u šumi pogodilo stablo koje je srušio snažan vjetar.

Nevrijeme je prouzročilo velike poteškoće diljem Skandinavije. U Švedskoj je bez električne energije ostalo više od 40.000 kućanstava, dok je željeznički promet na brojnim linijama obustavljen. Slična situacija zabilježena je i u Norveškoj, gdje je u regiji Nordland bez struje ostalo oko 23.000 kuća, a dodatnih 9.000 u unutrašnjosti zemlje.

Foto: Nisse Schmidt/TT

U Finskoj, gdje je oluja poznata pod nazivom Hannes, vremenske prilike počele su se smirivati u nedjelju ujutro, no posljedice su i dalje ozbiljne – više od 60.000 kućanstava i dalje je bez električne energije. Zbog nevremena su otkazani brojni letovi, kao i željezničke i trajektne linije diljem nordijskih zemalja.

Norveški vatrogasci u regiji Nordland intervenirali su više od 200 puta zbog srušenih stabala, oštećenih objekata i drugih posljedica oluje, izvijestila je nacionalna televizija NRK.

Posebno dramatičan trenutak zabilježen je na aerodromu Kittilä na sjeveru Finske, gdje su snažni udari vjetra s piste izgurali putnički zrakoplov švicarske aviokompanije s oko 150 putnika, kao i manji privatni mlažnjak. Putnički avion tek je sletio iz Ženeve i kretao se prema terminalu kada ga je vjetar izbacio s putanje. Unatoč ozbiljnosti incidenta, nitko nije ozlijeđen.