Obavijesti

News

Komentari 0
ZIMSKI KAOS NA SJEVERU EUROPE

Oluja Johannes odnijela tri života u Švedskoj: Avion završio u snijegu, tisuće ljudi bez struje

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 6 min
Oluja Johannes odnijela tri života u Švedskoj: Avion završio u snijegu, tisuće ljudi bez struje
Foto: Sam Hedman

Snježna oluja Johannes poharala nordijske zemlje! U Švedskoj troje mrtvih, tisuće bez struje. Kaos i u Norveškoj i Finskoj, čak avioni izgurani s pista

Snažno zimsko nevrijeme Johannes zahvatilo je nordijske zemlje, ostavivši iza sebe ljudske žrtve, veliku materijalnu štetu i ozbiljne poremećaje u prometu i opskrbi električnom energijom. Najteže posljedice zabilježene su u Švedskoj, gdje su tri osobe izgubile život, dok su deseci tisuća građana ostali bez struje.

Zagreb: Građani uživaju u suncem okupanom Sljemenu
73
Foto: Severe Weather Europe

Švedska meteorološka služba izdala je upozorenja zbog izrazito jakih udara vjetra koji su pogodili velik dio sjeverne polovice zemlje. Prema navodima policije i lokalnih medija, jedan muškarac u pedesetim godinama smrtno je stradao nakon što se na njega srušilo stablo u skijalištu Kungsberget na jugu Švedske. Druga žrtva bio je zaposlenik regionalne komunalne tvrtke Hemab, koji je poginuo tijekom obavljanja radnih zadataka na sjeveru zemlje.

Treći smrtni slučaj zabilježen je u području Hoforsa, u istočnom dijelu središnje Švedske. Muškarac u šezdesetim godinama podlegao je ozljedama u bolnici, nakon što ga je tijekom rada u šumi pogodilo stablo koje je srušio snažan vjetar.

IZDAN APEL Orkanska oluja Johannes divlja sjeverom Europe: 'Napunite mobitele i pripremite svijeće!'
Orkanska oluja Johannes divlja sjeverom Europe: 'Napunite mobitele i pripremite svijeće!'

Nevrijeme je prouzročilo velike poteškoće diljem Skandinavije. U Švedskoj je bez električne energije ostalo više od 40.000 kućanstava, dok je željeznički promet na brojnim linijama obustavljen. Slična situacija zabilježena je i u Norveškoj, gdje je u regiji Nordland bez struje ostalo oko 23.000 kuća, a dodatnih 9.000 u unutrašnjosti zemlje.

Strong winds at Idre mountains as the storm Johannes moves in over the northern parts of the country, in Idre
Foto: Nisse Schmidt/TT

U Finskoj, gdje je oluja poznata pod nazivom Hannes, vremenske prilike počele su se smirivati u nedjelju ujutro, no posljedice su i dalje ozbiljne – više od 60.000 kućanstava i dalje je bez električne energije. Zbog nevremena su otkazani brojni letovi, kao i željezničke i trajektne linije diljem nordijskih zemalja.

ZEMLJA NASILJA Krvavi pohod u Johannesburgu: Devetero ubijeno u krčmi, policija traga za napadačima
Krvavi pohod u Johannesburgu: Devetero ubijeno u krčmi, policija traga za napadačima

Norveški vatrogasci u regiji Nordland intervenirali su više od 200 puta zbog srušenih stabala, oštećenih objekata i drugih posljedica oluje, izvijestila je nacionalna televizija NRK.

Posebno dramatičan trenutak zabilježen je na aerodromu Kittilä na sjeveru Finske, gdje su snažni udari vjetra s piste izgurali putnički zrakoplov švicarske aviokompanije s oko 150 putnika, kao i manji privatni mlažnjak. Putnički avion tek je sletio iz Ženeve i kretao se prema terminalu kada ga je vjetar izbacio s putanje. Unatoč ozbiljnosti incidenta, nitko nije ozlijeđen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025