Obavijesti

News

Komentari 0
OBILNE KIŠE

Oluja Leonardo hara Europom: Auto nestao u bujici, poginuo čovjek. Dijete odnijela rijeka...

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Oluja Leonardo hara Europom: Auto nestao u bujici, poginuo čovjek. Dijete odnijela rijeka...
Foto: Jon Nazca

Leonardo je posljednja u nizu zimskih oluja koje su ove godine zahvatile Portugal i Španjolsku i usmrtile nekoliko ljudi, kidale krovove s kuća i poplavile gradove

Admiral

U oluji Leonardo koja je pogodila Pirenejski poluotok obilnim kišama i jakim vjetrovima jedan je muškarac poginuo u Portugalu nakon što mu je bujica odnijela automobil, a u Španjolskoj je djevojčicu odnijela rijeka dok je pokušavala spasiti svog psa, rečeno je u četvrtak.

Storm Leo reaches Alcacer do Sal Storm Leo reaches Alcacer do Sal Storm Leo reaches Alcacer do Sal
26
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Leonardo je posljednja u nizu zimskih oluja koje su ove godine zahvatile Portugal i Španjolsku i usmrtile nekoliko ljudi, kidale krovove s kuća i poplavile gradove.

Muškarac u dobi oko 70 godina poginuo je u srijedu u južnoj portugalskoj regiji Alentejo nakon što je njegov automobil odnesen u bujici u blizini brane, priopćile su portugalske vlasti.

ŠTETNI SADRŽAJ Zabrana društvenih mreža za djecu: Grčka, Španjolska i Portugal uvode nova pravila
Zabrana društvenih mreža za djecu: Grčka, Španjolska i Portugal uvode nova pravila

U Malagi, južnoj španjolskoj pokrajini, djevojčica je nestala nakon što ju je rijeka Turvilla odvukla dok je pokušavala spasiti svog psa.

"Jučer smo cijelo poslijepodne i noć proveli pretražujući rijeku od mjesta gdje je djevojčica upala pa duž cijele rijeke. Pronašli smo psa, ali ne i nju", rekao je zapovjednik vatrogasne službe Malage Manuel Marmolejo na španjolskoj televiziji u četvrtak.

OLUJA KRISTIN FOTO Snijeg zameo Španjolsku i Portugal. Pet ljudi poginulo
FOTO Snijeg zameo Španjolsku i Portugal. Pet ljudi poginulo

Očekuje se da će nova oluja Marta pogoditi regiju tijekom vikenda, objavila je državna meteorološka agencija Aemet. 

Četrnaest rijeka i 10 brana bilo je u "ekstremnoj" opasnosti od izlijevanja, rekao je Antonio Sanz, šef odjela za unutarnje poslove regionalne vlade Andaluzije.

Portugalska civilna zaštita objavila je da je do jutarnjih sati u četvrtak zabilježila najmanje 70 incidenata.

Troškovi obnove u Portugalu nakon prošlotjedne oluje Kristin mogli bi ukupno iznositi više od četiri milijarde eura, rekao je ministar gospodarstva Manuel Castro Almeida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!
'AKO NE ZNAŠ...'

Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026