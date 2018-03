Olujna bura čupa stabla i baca prikolice, neke ceste zaleđene...

U srijedu će biti pretežno oblačno s oborinama te u većini krajeva vjetrovito. U većem dijelu unutrašnjosti padat će slab snijeg, osobito u istočnim i gorskim krajevima, a najčešće u Lici. Na Jadranu povremeno kiša, osobito na jugu gdje će biti i obilnija uz grmljavinu, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije biti i susnježice i snijega.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199098 / snijeg u šibeniku]

Prema kraju dana postupni prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Vjetar na kopnu umjeren do jak sjeveroistočni, na istoku povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu jaka i olujna bura, a na krajnjem jugu još prijepodne jugo. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom od -2 do 3, uz obalu od 4 do 9 °C, a na krajnjem jugu malo toplije.

Srušena stabla i poledica otežavaju promet

Zbog opasnosti od naleta na životinju na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Čakovec i Ludbreg vozi se uz ograničenje brzine, javlja HAK.

Zbog vozila koje se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A3 Bregana-Lipovac u zoni čvora Ikea u smjeru Zagreba, HAK savjetuje vozačima da voze opreznije.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su;

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

autocesta A6 Rijeka-Zagreb, na dionici Kikovica-Delnice;

državna cesta DC1 Ondić-Gračac-Knin (snježna vijavica);

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

državna cesta DC8 Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene;

državna cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno (snježni nanosi);

Paški most;

ŽC5203 Dobroselo-Brotnja (snježni nanosi).

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb, na dionici Čavle-Kikovica;

autocesta A7 na dionici Draga-Šmrika;

Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog;

riječka obilaznica na dionici čvor Škurinje-čvor Orehovica;

državna cesta DC25 Gospić-Karlobag;

LC58107 Kraljevica-Križišće.

Zbog jakog vjetra na Krčkom mostu te na državnoj cesti DC500 na dionici Kršnan-Boljun promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Olujna bura u Omišlju je prevrnula prikolicu kamiona na parkiralištu ispred Konzuma.

Foto: čitatelj 24sata

Zbog jakih udara vjetra na dionici državne ceste DC1 Borje-Klapavica, HAK vozače poziva na dodatni oprez.

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji, središnjoj Hrvatskoj i u Dalmaciji, a mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199097 / snijeg]

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Čitatelj nam je poslao fotografije zaleđenog nadvožnjaka na brzoj cesti Dugopolje - Split.

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) veća je opasnost od odrona. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutačno nema prohodnih cesta za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz Dalmacije i Rijeke u smjeru unutrašnjosti i obratno.

Zbog srušenih i prepriječenih stabala na kolnik vozi se otežano na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Biograda i Pakoštana.

Zbog odrona na jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Plas vozi se uz ograničenje brzine uz regulaciju semaforima.

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima dok je zabrana prometa za kamione s prikolicom tegljače s poluprikolicom na cestama:

u Lici i zadarskoj županiji:

A1 između čvorova Gospić i Sveti Rok,

DC1 Vaganac-Udbina-Gračac-Ondić;

DC23 Josipdol-Kapela; Žuta Lokva-Senj;

DC25 Korenica-Gospić;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC42 Plaški-Kuselj i u mjestu Poljanak,

DC50 Gospić-Gračac;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča;

ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac;

ŽC59122 Šušanj-Ledenik;

ŽC59123 Šušanj-Konjsko;

na svim lokalnim i županijskim cesta na području Korenice.

u Gorskom kotaru:

A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Bosiljeva;

DC3 Zdihovo-Delnice-Rijeka;

DC32 Prezid-Delnice;

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin;

DC203 Brod na Kupi-Delnice;

DC305 Parg-Čabar;

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja;

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5068 Bukovac-Vrata-Fužine-Zlobin-Hreljin;

ostale županijske i lokalne ceste na području Delnica, Vrbovskog i Čabra.

Dalmaciji:

DC220 čv. Bisko-Čaporice-Trilj-GP Kamensko.

Zbog sniježnih nanosa zatvorena je lokalna cesta LC59125 Kosa Janjačka-Čanak.

Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su:

DC36 Karlovac-Pokupsko-Sisak-Popovača na dionicama: Blatnica Pokupska-Šišljavić, Šišljavić-Pokupsko, Donja Kupčina-Gradec Pokupski-Lijevo Sredičko, Pokupsko-Žuti Brijeg, Pokupsko-Žažina u mjestu Stari Brod, Sisak-Popovača kroz šumu Brezovica,

DC47 Hrvatska Kostajnica- Dvor na dionici Volinja-Dvor, od mosta u Jasenovcu do GP Hrvatska Dubica na dionici Višnjica-Tanac,

DC232 Sisak-Jasenovac u mjestu Trebež u dužini od cca 3 km (izgradnja nasipa dionica od ustave Trebež do mjesta Trebež) a na preostalom dijelu ceste zabrana je za vozila preko 7,5t ukupne mase,

ŽC31205 Auguštanovec

ŽC3154 Lijevi Štefanki-Cerje Pokupsko (LC31190);

ŽC3156 Žažina-Mala Gorica (na makadamskom dijelu);

ŽC3195 Stankovci-Slatina Pokupska u mjestu Zaloj;

ŽC3196 u mjestu Donje Jame;

ŽC3231 Glina-Veliki Obljaj,

ŽC3249 Plesmo-Krapje,

ŽC3253 Košutarica-Mlaka;

ŽC3275 Stankovac-Slana;

ŽC5128 Bogić Brdo-Lička Jesenica;

ŽC5130 Zalužnica-Škare-Doljani;

ŽC5153 Kosinjski Most-Gornji Kosinj-Kosinjski Bakovac;

ŽC5156 Gornja Ploča-Lovinac,

ŽC5163 Podoštra-Lički Novi;

ŽC5904 Korenica-Mihaljevac;

ŽC 5152 Kosinjski most-Lipovo polje;

ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka;

LC33017 Donja Jelenska-Zapolic;

LC 41049 u mjestu Jaguplije, LC59052 u mjestu Mlakva; LC33196 Bijele Vode-Drenovac; LC33171 Javnica-Kotarani: LC59098 Tolić-Podlapača; LC59110 Gornja Ploča-Kruškovac; LC59112 u mjestu Komić, LC59049 Podastrana-Pazarišta, LC59113 Lovinac-Rasoja-DC50, NC Staro Pračno-Drenčina-Vurot, NC Gornji Kosinj-Šušanj, LC 25125 Ledinec-Beletinec (zbog klizišta), NC Hrastelnica-Palanjek, LC 50956 Perušić-Studenci.



Zbog odrona zatvorena je županijska cesta ŽC6166 Kučiće-Omiš, od Radmanovih Mlinica do Kučića. Obilazak je lokalnom cestom LC67123 kroz Svinišće.

Samo za osobna vozila otvorene su:

DC36 Pokupsko-Stari Farkašić;

ŽC5094 Jasenak-Stalak;

ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac;

ŽC5032 Gornje Jelenje-Crni Lug;

ŽC5062 Lukovo-Lič;

Senj-Podbila, u mjestu Francikovac, Stolac, Veljun Primorski, Selo Vratnik, Grabarje (županijske i lokalne ceste na području Senja);

lokalna cesta Zalesina-Stari Laz.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb (do 6. lipnja):

zatvoren je ulazni krak čvora Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta u smjeru čvora Ivanja Reka (zapada);

između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki u zoni radova vozi se dvosmjerno, jednom stranom autoceste. U vrijeme gušćeg prometa, u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, očekuje se vožnja u koloni, usporeno, pa korisnike molimo za strpljenje.

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:

DC75 u Karigadoru, Taru i na dionicama Vodnjan–Pula te Zambratija-Umag kod ulaza u kamp Stella Maris;

DC206 Hum na Sutli-Kostel;

ŽC5062 Selce-Jargovo-Bribir (urušavanje ceste);

ŽC6014 Visočane-Poličnik;

ŽC6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac;

ŽC5185 Smrekari-Zamost;

LC25176 Vrbno-Ježovec-ŽC2083 (klizište).

Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama (radovi, odroni, klizišta):

DC1 Karakašica-Suhač;

DC2 u Vukovaru u Ulici Priljevo;

Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestima Murvica Gornja, kod Omiša, Slivno, Doli i od skretanja za glavni terminal u Zračnu luku Dubrovnik u dužini od 200 m;

DC6 Brezovo Polje-Donji Žirovac;

DC31 u mjestu Kravarsko;

DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);

DC46 Đakovo-Budrovci;

DC53 preko Krndije (klizište-vozi se jednim trakom);

DC207 između mjesta Hromec i Đurmanec.

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

autocesta A6 Rijeka-Zagreb, na dionici Kikovica-Delnice;

državna cesta DC1 Ondić-Gračac-Knin (snježna vijavica);

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

državna cesta DC8 Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene;

državna cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno (snježni nanosi);

Paški most;

ŽC5203 Dobroselo-Brotnja (snježni nanosi).

autocesta A6 Rijeka-Zagreb, na dionici Čavle-Kikovica;

autocesta A7 na dionici Draga-Šmrika;

Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog;

riječka obilaznica na dionici čvor Škurinje-čvor Orehovica;

državna cesta DC25 Gospić-Karlobag;

LC58107 Kraljevica-Križišće.

A1 između čvorova Gospić i Sveti Rok,

DC1 Vaganac-Udbina-Gračac-Ondić;

DC23 Josipdol-Kapela; Žuta Lokva-Senj;

DC25 Korenica-Gospić;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC42 Plaški-Kuselj i u mjestu Poljanak,

DC50 Gospić-Gračac;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča;

ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac;

ŽC59122 Šušanj-Ledenik;

ŽC59123 Šušanj-Konjsko;

na svim lokalnim i županijskim cesta na području Korenice.