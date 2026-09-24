Olujna tramontana nasukala legendarnu falkušu na Visu: 'Da nije tako čvrsta, potonula bi!'

Iza Visa je dramatična noć. U snažnoj tramontani stradala je legendarna komiška gajeta falkuša Comeza-Lisboa, jedan od najvrjednijih i najprepoznatljivijih živih simbola hrvatske pomorske i ribarske baštine, javlja Dalmacija Danas.

Sve se dogodilo na povratku s otoka Hvara, gdje je falkuša od četvrtka do nedjelje sudjelovala na međunarodnom festivalu tradicijskih brodova Dani u Vali u Starom Gradu. Festival se ove godine održavao od 17. do 20. rujna, a njegovu su valu tijekom nekoliko dana ispunili tradicijski brodovi iz Hrvatske i inozemstva.

Comeza-Lisboa bila je među plovilima koja su privlačila najveću pažnju. Samo nekoliko dana kasnije, njezin povratak prema Visu pretvorio se u borbu za spas broda.

Kako doznaje Dalmacija Danas, zbog uvjeta nije bilo moguće ući u komišku luku pa se posada usmjerila prema gradu Visu. Ondje je stara riva bila puna plovila, uključujući charter brodove i brodove gostiju, pa je falkuša vezana za obližnju bovu. Tijekom noći situacija se naglo pogoršala. Jaka tramontana i uzburkano more doveli su do pucanja priveznog konopa, nakon čega je nezaštićenu Comezu-Lisboa more odnijelo prema obali i bacilo na sike. Pokušaji spašavanja trajali su tijekom noći, no brod je konačno odsukan tek u ranim jutarnjim satima.

Foto: Dalmacija Danas

- Svi su skočili u pomoć, prijatelji iz Visa i Komiže, a vatrogasci su došli kao jedan! Jutros od 7 sati uspjeli smo brod odsukati i prebaciti ga u Samogor gdje će se odmah krenuti s popravcima. Da falkuša nije od tako čvrste i kvalitetne građe, u ovoj bi oluji sigurno potonula - kazao je prof. dr. sc. Joško Božanić, jedan od ključnih ljudi u revitalizaciji komiške falkuše i osnivač udruge Ars Halieutica, piše Siniša Vickov.

Foto: Dalmacija Danas

Slijede procjena nastale štete i popravci. I čekanje kad će falkuška opet na plovidbu...