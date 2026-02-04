Obavijesti

VIDEO Poplava u Kaštelima nakon olujnog juga. More ulazi u kuće: 'Nikad ovo nisam vidio'

Piše HINA, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Čitatelj 24sata

More se u srijedu navečer izlilo duž svih sedam Kaštela. Poplavljene su kuće, restorani i objekti uz obalu, a vatrogasci su zaprimili oko 50 poziva građana koji su tražili pomoć

Admiral

Kaštelanski su vatrogasci zaprimili pedesetak dojava građana u srijedu navečer radi olujnog juga koje je podiglo razinu mora zbog čega su poplavljeni brojni objekti i kuće smještene uz more.

Olujno jugo poplavilo Kaštela, more prodrlo u kuće i objekte uz rivu: 'Nikad ovo nisam vidio...' 02:36
Olujno jugo poplavilo Kaštela, more prodrlo u kuće i objekte uz rivu: 'Nikad ovo nisam vidio...' | Video: Čitatelj 24sata

-  Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom. Išao sam im pomoći i pronašao se u centru naleta valova. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam im pomoći. Nikada nisam vidio nešto ovakvo - kazao je čitatelj. 

Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na momente puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva. 

Olujno jugo zahvatilo Kaštela Olujno jugo zahvatilo Kaštela Olujno jugo zahvatilo Kaštela
Foto: Zvonimir Barisin

"Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri. Riječ je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi. U zadnjih sat i pol smo imali pedesetak takvih dojava", rekao je za Hinu vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.

Nevrijeme u Kaštelama 01:31
Nevrijeme u Kaštelama | Video: Čitatelj 24sata

Dodao je da su vatrogasci vodu u objektima koji su udaljeni od rive ispumpavali, no to isto ne mogu napraviti s objektima uz rivu sve dok se more ne povuče. Trenutno se na terenu nalaze dva vozila sa deset vatrogasaca, a građanima preporučaju da na vrata stavljaju vreće s pijeskom ili neke brane kako bi pokušali spriječiti prodiranje mora u kuće i objekte.

UŽIVO Dalmacija na udaru jakog nevremena: Na snazi je crveno upozorenje, more se izlijeva...

Vremenska prognoza Kaštelanima ne ide na ruku jer se očekuje da će olujno jugo svoju snagu "pokazivati" sve do ponoći, nakon čega bi se trebalo smiriti.

U Splitu nije bilo dojava o velikim poplavama osim tradicionalno poplavljenih pojedinačnih gradskih cesta zbog začepljenih šahtova koji nisu mogli u kratkom vremenu podnijeti toliku količinu vode.

