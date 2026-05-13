Olujno nevrijeme prouzročilo velike štete u Popovači i Velikoj Ludini: 'Vinogradi su uništeni'

Olujno nevrijeme koje je u utorak pogodilo Sisačko-moslavačku županiju prouzročilo je velike materijalne štete, ponajviše na području Grada Popovače i Općine Velika Ludina. Jak vjetar, obilna kiša i krupna tuča uništili su voćnjake, plantaže jabuka, vinograde i brojne poljoprivredne površine, dok su deseci objekata ostali bez krovova. Nakon oluje dodatne štete nastale su jutros zbog mraza.

Prve dojave o šteti Centar 112 zaprimio je jučer oko 13 sati, nakon čega su na teren odmah upućene sve raspoložive žurne službe i vatrogasci.

Očekuje se proglašenje prirodne nepogode

Tijekom večeri održana je sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, a očekuje se proglašenje prirodne nepogode. Već danas počelo je prikupljanje prijava štete. Na području Popovače najviše intervencija imao je DVD Stružec, čiji su vatrogasci cijeli dan pomagali stanovnicima pogođenih naselja.

- Nažalost, nije bilo moguće svima pomoći, bili smo rastrgani na više strana, psihički i fizički iscrpljeni. Stradao je i naš dom, no njegova sanacija pričekat će dok ne riješimo probleme naših sugrađana jer zajednica je uvijek na prvom mjestu - poručili su iz DVD-a Stružec.

Grad Popovača jučer popodne organizirao je podjelu najlona i zaštitnih folija za privremeno prekrivanje oštećenih krovova. Najteže su pogođena naselja Potok, Stružec, Osekovo, Donja Jelenska i Donja Gračenica.

Prioritetne aktivnosti službi odnosile su se na uklanjanje srušenih stabala i prepreka s prometnica, sanaciju opasnih dijelova objekata, poput dimnjaka i crijepova, privremeno prekrivanje krovova te osiguravanje prohodnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta.

Vatrogasna zajednica Grada Popovače tijekom jučerašnjeg dana evidentirala je ukupno 61 intervenciju. U akcijama je sudjelovalo 48 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila, dok su dodatno angažirana i dva vozila s košarama lokalnih gospodarskih subjekata.

Prema prvim procjenama, oštećeno je oko 200 krovova na obiteljskim kućama i drugim objektima.

Bez struje su ostala naselja Stružec, Osekovo i Donja Jelenska zbog oštećenja dalekovoda i niskonaponske mreže. Iz HEP-a najavljuju kako se tijekom srijede očekuje postupna normalizacija opskrbe električnom energijom.

Značajna oštećenja zabilježena su na javnim objektima, među kojima su crkve u Strušcu i Osekovu, pastoralni centar u Osekovu, Pučki dom Osekovo te područna škola i prateći školski objekti.

Velike posljedice nevrijeme je ostavilo u poljoprivredi, jak vjetar i tuča uništili su usjeve, vinograde i poljoprivrednu infrastrukturu. Uništeno je najmanje 12 plastenika i više gospodarskih objekata, dok su na velikim površinama usjevi potpuno ili djelomično uništeni.

Zbog razmjera štete Grad Popovača uputio je Sisačko-moslavačkoj županiji zahtjev za proglašenje prirodne nepogode, a povjerenstvo za procjenu štete izlazit će na teren temeljem prijava građana i poljoprivrednika.

Teško je stradala i Općina Velika Ludina, gdje su velika oštećenja zabilježena na poljoprivrednim, voćarskim i vinogradarskim površinama, kao i na stambenim i gospodarskim objektima te prometnicama.

Načelnik Općine Velika Ludina Dražen Pavlović najavio je kako slijedi postupak prikupljanja prijava šteta i proglašenje elementarne nepogode.

Vinogradi izloženi nemilosrdnom udaru leda

Vinogradari iz Moslavine upozoravaju kako je većina vinograda pretrpjela katastrofalne štete.

- Naši vinogradi bili su izloženi nemilosrdnom udaru leda koji je trajao više od 20 minuta. Posljedice su razorne, šteta je ogromna i već sada si postavljamo pitanje hoće li berbe uopće biti - rekao je vinogradar Igor Košutić.

Kao da to nije bilo dovoljno, noćas je dodatni udarac zadao mraz, zapečativši sudbinu već teško stradalih nasada i dodatno produbivši razmjere katastrofe.

Košutić naglašava kako posljedice nevremena nisu samo financijske i materijalne. „Ostaje i težak emocionalni stres, neizvjesnost i stalna borba koja nas prati od berbe do berbe“, poručio je.

Uz Popovaču i Veliku Ludinu, i Grad Kutina pozvao je poljoprivrednike s područja grada da što prije prijave štetu kako bi se mogao pokrenuti postupak proglašenja prirodne nepogode zbog tuče.