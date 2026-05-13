POSLJEDICE NEVREMENA Stiglo više od tisuću poziva građana, u Zagrebu ozlijeđen jedan čovjek

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i jakim vjetrom u utorak je pogodilo Zagreb i više županija kontinentalne Hrvatske te iza sebe ostavilo veliku materijalnu štetu, poplavljene prometnice i stotine intervencija žurnih službi. Najviše problema stvarali su srušena stabla, oštećeni krovovi i prekidi u opskrbi električnom energijom.

Kako je izvijestilo Ravnateljstvo civilne zaštite, na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije Županijski centar 112 Zagreb od 11.47 do 23 sata zaprimio je oko 630 dojava građana zbog posljedica nevremena. Tijekom dana žurne i nadležne službe odradile su oko 220 intervencija.

Građani su najčešće prijavljivali srušena stabla na prometnicama, vozilima i objektima, oštećenja električnih vodova i krovišta te plavljenje podruma i cesta. Najviše problema u Zagrebu bilo je na području Tuškanca, gdje je jedna osoba ozlijeđena nakon pada grane stabla.

Zbog više srušenih stabala bio je prekinut promet Maksimirskom cestom, a tramvajski promet obustavljen je od 14.30 do 16 sati. U podvožnjaku na raskrižju Aleje grada Bologne i Škorpikove ulice jedno je vozilo ostalo zaglavljeno u vodi pa su intervenirali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.

Nevrijeme nije zaobišlo ni Sveti Ivan Zelinu, gdje je stablo palo na vozilo u pokretu. Ozlijeđenih nije bilo, no vatrogasci su morali izvlačiti osobu iz automobila. Od ukupno 220 intervencija, njih 72 odrađene su na području Zagrebačke županije, uglavnom zbog stabala srušenih na prometnice i vozila te oštećenih krovišta obiteljskih kuća.

Velike probleme nevrijeme je izazvalo i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Županijski centar 112 Sisak zaprimio je oko 300 dojava građana, dok su žurne službe imale oko 160 intervencija. Najteže je bilo na području Popovače, Martinske Vesi i Kutine.

Dojave su se odnosile na stabla srušena na privatne i javne površine, objekte i automobile, plavljenje kuća, oštećenja krovova i dimnjaka te kvarove na stupovima i vodovima za prijenos električne energije. Zbog situacije je održana i sjednica Stožera Sisačko-moslavačke županije.

Na području Krapinsko-zagorske županije građani su također prijavljivali padove stabala i plavljenja, a posebno se izdvojio slučaj poplavljene obiteljske kuće u općini Veliko Trgovišće.

Problema je bilo i u Karlovačkoj županiji. Županijski centar 112 Karlovac zaprimio je više dojava o srušenim stablima na prometnicama na području Karlovca, Ozlja i Slunja te o padu stupa električne energije kod Vojnića. Bez struje je privremeno ostalo više od tisuću korisnika na području Slunja, Generalskog Stola i Zvečaja, no opskrba je normalizirana do 16.05 sati.

Nevrijeme je zahvatilo i Brodsko-posavsku županiju, gdje je Županijski centar 112 Slavonski Brod zaprimio desetak dojava zbog stabala srušenih na prometnice i električne vodove. Bez električne energije ostalo je više stotina korisnika u naseljima Donji Bogićevci, Gorice, Prvča, Dragalić, Novi Varoš, Okučani, Gređani, Pivare i Donji Varoš, kao i Postaja granične policije Stara Gradiška.

Dio korisnika i dalje je bez struje, a ekipe HEP-a nastavljaju raditi na otklanjanju kvarova i sanaciji posljedica nevremena, navode iz Ravnateljstva civilne zaštite.