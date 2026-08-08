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DOGOVOR JE BLIZU?

Oman: Pregovori o Hormuškom tjesnacu pozitivno konstruktivni

Piše HINA,
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Oman: Pregovori o Hormuškom tjesnacu pozitivno konstruktivni
Foto: Reuters
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Oman je u subotu priopćio da se pregovori oko dogovora povezanih sa strateškim Hormuškim tjesnacem odvijaju u 'pozitivnom i konstruktivnom ozračju'

Zaljevska država, koja zajedno s Iranom dijeli granicu na ključnom pomorskom tjesnacu, pozvala je na izbjegavanje bilo kakvih postupaka koji bi mogli utjecati na "ove pregovore i postignuti napredak, a koji u obzir uzima interese svih strana".

U kratkom priopćenju ministarstva vanjskih poslova Omana nije jasno navedeno tko sudjeluje u pregovorima.

Oman i Iran već tjednima pregovaraju o načinu reguliranja prolaska brodova tim plovnim putem, koji ima važnu ulogu u globalnoj trgovini energentima.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta tvrdio da je i Washington uključen u pregovore, što je Teheran opovrgnuo.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je ranije u subotu da su Teheran i Muskat blizu postizanja dogovora o novom mehanizmu za reguliranje plovidbe Hormuškim tjesnacem.

Oman je također osudio ponovljene napade na plovila koja prolaze Hormuškim tjesnacem, nazvavši ih "kršenjem" međunarodnog prava i teritorijalnih voda te prijetnjom sigurnosti plovidbe.

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Priopćenje je objavljeno nedugo nakon što je britanska agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO) izvijestila da je nepoznati projektil pogodio plovilo u blizini Omana.

Prije nego što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat protiv Irana, Hormuškim je tjesnacem prolazila otprilike petina ukupne svjetske potrošnje nafte. Iran je, međutim, iskoristio sukob kao opravdanje za naplaćivanje pristojbi tankerima s naftom i otvaranje vatre na brodove koji pokušavaju proći tjesnacem bez dopuštenja, navodi Reuters.

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Poremećaji u isporukama nafte uzrokovali su nagli porast cijena energije i potaknuli inflaciju.

Trumpova administracija proteklih je tjedana više puta signalizirala da bi dogovor o otvaranju tjesnaca mogao biti blizu, no Iran je svaki put negirao da se vode pregovori. Još nije jasno hoće li najnoviji intenzivni diplomatski napori rezultirali trajnijim dogovorom.

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Iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu popraćeni su povećanim napadima njihovih saveznika hutista sa sjedištem u Jemenu, koji su ciljali brodove na drugom važnom pomorskom pravcu za transport nafte s druge strane Arapskog poluotoka između Crvenog mora i Adenskog zaljeva.  

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