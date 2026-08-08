Oman: Pregovori o Hormuškom tjesnacu pozitivno konstruktivni

Zaljevska država, koja zajedno s Iranom dijeli granicu na ključnom pomorskom tjesnacu, pozvala je na izbjegavanje bilo kakvih postupaka koji bi mogli utjecati na "ove pregovore i postignuti napredak, a koji u obzir uzima interese svih strana".

U kratkom priopćenju ministarstva vanjskih poslova Omana nije jasno navedeno tko sudjeluje u pregovorima.

Oman i Iran već tjednima pregovaraju o načinu reguliranja prolaska brodova tim plovnim putem, koji ima važnu ulogu u globalnoj trgovini energentima.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta tvrdio da je i Washington uključen u pregovore, što je Teheran opovrgnuo.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je ranije u subotu da su Teheran i Muskat blizu postizanja dogovora o novom mehanizmu za reguliranje plovidbe Hormuškim tjesnacem.

Oman je također osudio ponovljene napade na plovila koja prolaze Hormuškim tjesnacem, nazvavši ih "kršenjem" međunarodnog prava i teritorijalnih voda te prijetnjom sigurnosti plovidbe.

Priopćenje je objavljeno nedugo nakon što je britanska agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO) izvijestila da je nepoznati projektil pogodio plovilo u blizini Omana.

Prije nego što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat protiv Irana, Hormuškim je tjesnacem prolazila otprilike petina ukupne svjetske potrošnje nafte. Iran je, međutim, iskoristio sukob kao opravdanje za naplaćivanje pristojbi tankerima s naftom i otvaranje vatre na brodove koji pokušavaju proći tjesnacem bez dopuštenja, navodi Reuters.

Poremećaji u isporukama nafte uzrokovali su nagli porast cijena energije i potaknuli inflaciju.

Trumpova administracija proteklih je tjedana više puta signalizirala da bi dogovor o otvaranju tjesnaca mogao biti blizu, no Iran je svaki put negirao da se vode pregovori. Još nije jasno hoće li najnoviji intenzivni diplomatski napori rezultirali trajnijim dogovorom.

Iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu popraćeni su povećanim napadima njihovih saveznika hutista sa sjedištem u Jemenu, koji su ciljali brodove na drugom važnom pomorskom pravcu za transport nafte s druge strane Arapskog poluotoka između Crvenog mora i Adenskog zaljeva.