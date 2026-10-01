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DRAMATIČNI DETALJI

VIDEO Heroj s Flydubai leta: 'Gledam Istrage zrakoplovnih nesreća pa sam znao što učiniti'

Piše 24sata,
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VIDEO Heroj s Flydubai leta: 'Gledam Istrage zrakoplovnih nesreća pa sam znao što učiniti'
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Foto: Ammar Awad
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sd Otprilike dva i pol sata nakon polijetanja, dok se Boeing 737 MAX nalazio u zračnom prostoru Saudijske Arabije, putnici su osjetili snažno trzanje i nagli pad visine. Zrakoplov je u manje od dvije minute izgubio više od pet tisuća metara

Yaniv Hayun, pedesetogodišnji Izraelac, proglašen je herojem nakon što je odigrao ključnu ulogu u spašavanju više od stotinu sedamdeset putnika na letu tvrtke flydubai za Tel Aviv. Njegova nevjerojatna prisebnost pomogla je stabilizirati zrakoplov koji je strmoglavo ponirao, a sve zahvaljujući znanju stečenom gledanjem popularne televizijske emisije o zrakoplovnim nesrećama.

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Izraelski putnik kaže da je znao što treba učiniti u zrakoplovu kompanije Flydubai nakon što je pogledao televizijsku emisiju. VIDEO
Izraelski putnik kaže da je znao što treba učiniti u zrakoplovu kompanije Flydubai nakon što je pogledao televizijsku emisiju. | Video: 24sata/Reuters

Kaos na nebu iznad Saudijske Arabije

Let FZ1073 krenuo je iz Dubaija prema Izraelu. Otprilike dva i pol sata nakon polijetanja, dok se Boeing 737 MAX nalazio u zračnom prostoru Saudijske Arabije, putnici su osjetili snažno trzanje i nagli pad visine. Zrakoplov je u manje od dvije minute izgubio više od pet tisuća metara. Panika je zavladala kabinom, a uskoro se začuo vrisak putnice koja je upozorila na napad nožem. Kopilot, omanski državljanin, napao je indijskog kapetana Smita Machchhara. S namjerom da sruši zrakoplov, napadač je preuzeo kontrole. Unatoč teškim ozljedama, kapetan Machchhar uspio je otključati vrata kokpita prije nego što se onesvijestio, čime je omogućio putnicima da spriječe najgori mogući scenarij.

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Indian pilot Smit Machchhar smiles in an unidentified location
Foto: Israel Foreign Ministry


Napadnuti Machchhar uspio je otključati kokpit

Borba za život u kokpitu

Prvi koji je utrčao u kokpit bio je upravo Yaniv Hayun, vlasnik tvrtke za ispumpavanje otpadnih voda koji je putovao sa suprugom i dvije kćeri. Uz njega su u pomoć priskočili bankovni izvršni direktor Tzvika Manes te još nekoliko putnika.

​- Nije bilo pilota na sjedalima. Jedan je bio na podu, a drugi je uništavao instrumente. Odmah sam zgrabio napadača, stavio ga u zahvat gušenja i izvukao van - rekao je Hayun izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu po povratku u zračnu luku Ben Gurion. Ostali putnici uspjeli su svladati napadača koristeći slušalice iz zrakoplova i plastične vezice kako bi ga imobilizirali. Liječnik Shota Musayev, koji se zatekao na letu, pružio je prvu pomoć teško ranjenom kapetanu.

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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu meets Yaniv Hayun, a passenger on the FlyDubai flight
Foto: GPO

Znanje s malih ekrana

Nakon što su napadača izvukli iz pilotske kabine, zrakoplov je i dalje bio bez kontrole te je nastavio ponirati. Hayun, čija je odjeća bila prekrivena krvlju od borbe, vratio se brzo u kokpit.

​- Uskočio sam natrag i povukao upravljačke palice prema sebi kako bih izravnao zrakoplov - prisjetio se hrabri putnik. Netanyahu ga je u nevjerici upitao kako je uopće znao što treba napraviti u takvoj ekstremnoj situaciji, s obzirom na to da nema nikakvo formalno letačko iskustvo.

​- Gledam Istrage zrakoplovnih nesreća, gospodine premijeru - odgovorio je pedesetogodišnjak. Njegov brzi potez omogućio je da se zrakoplov prestane strmoglavljivati. Ubrzo nakon toga, u kokpit je ušao drugi član letačkog osoblja koji je putovao letom te preuzeo profesionalnu kontrolu nad Boeingom. Zrakoplov je uspješno preusmjeren i sigurno prizemljen u saudijskom Tabuku.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu meets "heroes" who intervened on a flydubai flight bound to Israel from the United Arab Emirates, in Jerusalem
Foto: Amos Ben Gershon/Government Pres

Heroji koji to ne žele biti

Putnici su zbrinuti, a kapetan i napadač prebačeni su u lokalnu bolnicu. Saudijske i emiratske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile motive napada, dok obavještajne službe sumnjaju na radikalnu indoktrinaciju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako stručnjaci istražuju moguću povezanost napadača s Iranom.

Predsjednik Isaac Herzog najavio je da će Hayuna i ostale putnike nominirati za Predsjedničku nagradu za civilno junaštvo. Asaf Rajuan, jedan od putnika koji je sudjelovao u spašavanju, skromno odbacuje svaku titulu heroja.

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​- Nisam heroj. To je nešto što napravite potpuno bez razmišljanja. Trčite kako biste spasili život svoje kćeri, obitelji i svih ljudi u avionu. Ne razmišljate previše o tome, nego jednostavno djelujete - kaže.

*uz korištenje AI-ja

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