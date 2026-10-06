OMASTILI BRK Općinski novac u općini Perušič trošili u restoranu sina HDZ-ovog načelnika

Općina Perušić ove je godine više od 1120 eura javnog novca potrošila u ugostiteljskom objektu Albatros, čiji je vlasnik Josip Turić, sin HDZ-ovog općinskog načelnika Ivana Turića. Prema podacima objavljenima na internetskim stranicama Općine, novac je u restoranu na adresi Varoš 22 potrošen u četiri navrata, dva puta u ožujku i dva puta u kolovozu. Najveći pojedinačni iznos, 920 eura, evidentiran je 16. ožujka.

Restoran je prije bio u vlasništvu Ivice Turića, a danas je njegov vlasnik sin Josip. Od zgrade Općine Perušić do restorana potrebno je tek nekoliko minuta vožnje. Načelnik Ivan Turić dužnost obnaša kao HDZ-ov načelnik. Objavljeni podaci pokazuju da ovogodišnja potrošnja nije izoliran slučaj. Općina je u istom restoranu tijekom 2025. godine potrošila 675 eura, a godinu ranije ondje su potrošena 432 eura. Ukupno je tako u tri godine na toj lokaciji potrošeno više od 2200 eura javnog novca. Pitanje zbog čega Općina koristi upravo ugostiteljski objekt u vlasništvu načelnikova sina te vidi li načelnik u tome išta sporno uputili smo Općini Perušić.

- Općina Perušić djeluje sukladno svim propisima RH, a posebno napominjemo kako djelujemo sukladno Zakonu o proračunu. Općina na svojoj web stranici ima objavljene podatke o proračunu te podatke pod nazivom iTransparentnost o upravljanju javnim financijama. Što se tiče upita o financiranju privatnog obrta, Općina nema uvid u isto - odgovorili su nam iz Općine.

Prema podacima iz imovinske kartice, načelnik Turić mjesečno od dužnosti ostvaruje oko 3200 eura prihoda. Njegova supruga zaposlena je upravo u Ugostiteljskom obrtu Albatros, no prema dostupnim podacima, dulje je od godinu dana na bolovanju, a prijavljeni mjesečni prihod iznosi joj 264 eura. Obitelj dodatno od samostalne djelatnosti ostvaruje 3680 eura godišnje.

Turići imaju i dva kredita, za koje mjesečno izdvajaju oko 413 eura. U njihovoj imovinskoj kartici navedena su dva poslovna prostora u Perušiću, vrijedna 265.445 i 199.084 eura, kao i više kuća te gospodarskih objekata u Perušiću i Gospiću. Među prijavljenom imovinom su i livade i oranice, traktor, mehaničarski alat, ovce, svinje i perad procijenjeni na 21.000 eura te plastenici s povrćem, žitaricama, sijenom i krumpirom vrijedni 38.000 eura.

Sama činjenica da je Općina plaćala račune privatnom ugostiteljskom objektu u vlasništvu načelnikova sina ne znači automatski da je riječ o nezakonitom postupanju. No upravo zbog obiteljske povezanosti takve su isplate posebno zanimljive.

Za Turića je šira javnost prvi put čula prije više 25 godina kad su na riječkom suđenju za ratne zločine u Gospiću svjedoci tvrdili da je i on bio u sastavu skupine koja je, na čelu s Mirkom Norcem, likvidirala gotovo 40 civila. Turić je bio i akter bizarnog spora s riječkom bolnicom koju je tužio 2015. godine itada dobio odšetu od 1.995,62 eura zbog gaze koja je ostala od operacije koju su mu u toj bolnici izveli nakon prometne nesreće u veljači 2001. godine. Turić se često sukobljavo i s notornom obitelji Amić u Perušiću, pa je 2020. bio priveden zbog pucnjave i prijetnje smrću mještanki Nadi Amić, a bio je tada i optužen da je prijetio djeci i ispalio tri hica u zrak.