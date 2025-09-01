On je ubio bivšeg ukrajinskog predsjednika parlamenta. Iza svega stoje Rusi?

Nakon što je Volodimir Zelenski objavio da su uhitili osumnjičenog za ubojstvo bivšeg ukrajinskog predsjednika parlamenta Andrija Parubija, šef ukrajinske policije Ivan Vihivskij objavio je fotografije muškarca kojeg terete za ubojstvo Parubija. Parubij (54) ubijen je hicima u Lavovu 30. kolovoza od strane napadača maskiranog u dostavljača, što je potaknulo potragu na nacionalnoj razini. Tijekom konferencije za novinare u Lavovu, policijski dužnosnici izjavili su da je na Parubija ispaljeno osam hitaca iz kratkocijevnog vatrenog oružja. Na mjestu zločina pronađeno je sedam čahura.

Foto: Facebook

Ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko rekao je da je osumnjičenik uhvaćen u Hmeljnickoj oblasti. Vihivskij je naveo da je napadač pokušao sakriti tragove bježeći u zapadnu regiju, promijenivši odjeću i odbacivši oružje.

- Zločin je bio pažljivo isplaniran: napadač je proučavao kretanje žrtve, iscrtavao rutu i planirao bijeg. Još jednom su policajci i djelatnici Sigurnosne službe Ukrajine pokazali visoku razinu profesionalnosti. Unutar 24 sata od ubojstva bili su na direktnom tragu ubojici, a unutar 36 sati, priveli su ga - dodao je Klimenko.

Ukrajinski nacionalist

Parubij, istaknuti ukrajinski aktivist i političar, rođen je 1971. u blizini Lavova. Njegov javni angažman započeo je još u sovjetsko doba, kada je dva puta bio uhićen zbog organiziranja protuvladinih prosvjeda. Nakon što je Ukrajina stekla neovisnost, Parubij se okrenuo politici te je prvi put izabran u parlament 2007. godine. Bio je aktivni sudionik ključnih prodemokratskih pokreta u zemlji, uključujući Narančastu revoluciju 2004. godine.

Širu prepoznatljivost stekao je tijekom prosvjeda EuroMaidana 2014., kada je vodio dobrovoljačke obrambene skupine. Revolucija EuroMaidan 2013.–2014. tražila je bliže veze s Europskom unijom i dovela do svrgavanja proruskog predsjednika Viktora Janukoviča.

Nakon Janukovičevog uklanjanja, Parubij je od veljače do kolovoza 2014. obnašao dužnost tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu. To je razdoblje koincidiralo s ruskom aneksijom Krima i početkom rata u istočnim dijelovima Ukrajine, posebno u oblastima Donjeck i Lugansk. Zbog svoje ključne uloge u prvim fazama ruske agresije, Parubij je često bio meta ruske državne propagande i dezinformacijskih kampanja. Vlasti trenutačno istražuju je li Parubij primao prijetnje prije smrti.