Ključ kvalitetne kritike, koja može dovesti i do promjene postojećeg stanja, je ono što su te 2008. pokazali gimnazijalci. Shvaćanje problema, konkretna rješenja i jasan stav o tome što se želi postići
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Ona godina kad je ministar poslušao svoje učenike...
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Bila je to priča sezone. Tisuće učenika, gimnazijalaca, izašle su na ulice zbog nečega za što su smatrali da će ih oštetiti. Uvođenje državne mature prolazilo je s previše pitanja, a premalo odgovora. Bez interneta i raznih komunikacijskih platformi na mobitelima, organizirali su se u samo nekoliko dana. I postigli su cilj. Dijelom i zbog pritiska medija, dijelom zbog populističke politike, tadašnji ministar odustao je od cijelog projekta.
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