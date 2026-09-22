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Ona godina kad je ministar poslušao svoje učenike...

Piše Ana Dasović,
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Ona godina kad je ministar poslušao svoje učenike...
storyeditor/2026-09-21/PXL_210926_159086348-1.jpg | Foto: Davor Puklavec/Pixsell
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Ključ kvalitetne kritike, koja može dovesti i do promjene postojećeg stanja, je ono što su te 2008. pokazali gimnazijalci. Shvaćanje problema, konkretna rješenja i jasan stav o tome što se želi postići

Bila je to priča sezone. Tisuće učenika, gimnazijalaca, izašle su na ulice zbog nečega za što su smatrali da će ih oštetiti. Uvođenje državne mature prolazilo je s previše pitanja, a premalo odgovora. Bez interneta i raznih komunikacijskih platformi na mobitelima, organizirali su se u samo nekoliko dana. I postigli su cilj. Dijelom i zbog pritiska medija, dijelom zbog populističke politike, tadašnji ministar odustao je od cijelog projekta.

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