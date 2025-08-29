Onečišćenje mora kod Poreča i Raše Escherichiom coli

Uzorkovanjem kakvoće mora za kupanje na mjernim postajama u Poreču (Peškera - lijeva strana uvale) i u Raši, (AC Tunarica - lijeva strana uvale) Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije utvrdio je mikrobiološko onečišćenje mora Escherichiom coli, priopćeno je u petak.

Kupačima se savjetuje oprez i praćenje obavijesti o eventualnim zabranama kupanja nakon dobivanja cjelovitih i novih rezultata.

"Rezultati analize mikrobioloških pokazatelja provedene od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u sklopu redovitog uzorkovanja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama, koje je provedeno od 26. do 28. kolovoza ove godine, ne zadovoljavaju propisane standarde za pokazatelje Escherichia coli, odnosno utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje na mjernim postajama Poreč, Peškera - lijeva strana uvale i Raša, AC Tunarica - lijeva strana uvale", izvijestili su iz Istarske županije.

Kada dobiveni mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti za ocjenu "zadovoljavajuće", prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja. Do prestanka kratkotrajnog onečišćenja, ovlaštenik svakodnevno obavlja dodatna uzorkovanja.

Dodatnim uzorkovanjem od 28. kolovoza za mjernu postaju Poreč, Peškera – lijeva strana uvale i uzorkovanjem na mjernoj postaji postaji Raša, AC Tunarica-lijeva strana uvale, uzorci mora ne udovoljavaju propisanim kriterijima za pokazatelj Escherichia coli, navodi se u priopćenju.

O rezultatima ispitivanja i daljnjim postupanjima informirat će se javnost te se kupačima savjetuje oprez i praćenje obavijesti o eventualnim zabranama kupanja nakon dobivanja cjelovitih i novih rezultata te postupanja Inspekcije zaštite okoliša.