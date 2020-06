Oni rade ono o čemu većina dječaka danas sanja: Razvijaju softvere za aute budućnosti

Za GlobalLogic svijet je zaista globalno selo. U svom poslu rade s klijentima diljem svijeta bez potrebe da napuste Hrvatsku. Iako su velika kompanija, zbog posla su, kažu, uzbuđeni kao da su početnici...

<p>GlobalLogic je međunarodni lider u najbrže rastućem području razvoja softvera – Digital Product Engineering and Services R&D; – u okviru čega klijentima pomažu u dizajniranju, kreiranju i izgradnji inovativnih proizvoda i platformi te savjetovanju vezano uz digitalna iskustva. Unapređuju tehnološka rješenja klijenata i partner su onima koji prolaze kroz digitalnu transformaciju. </p><p>Jedna su od četiri hrvatske tvrtke koje su ušle u završni natječaj 24sata i partnera Poslodavac za 5. Prijavili su ih Milena Marić i Vedran Glogović jer, kako Milena kaže: “Mi smo dio velike globalne organizacije, u koju, kad svratite, imate dojam da ste posjetili start up tvrtku. Uvijek se trudimo ostati povezani (bilo kroz razna druženja ili na kavi u uredu), tako da nije neuobičajeno čuti glazbu ili smijeh koji se širi uredom.”</p><p>Čime se tvrtka bavi, javnosti pojašnjava direktor Vladimir Kosanović.<br/> - GlobalLogic Hrvatska prvenstveno se bavi rješenjima iz automobilske industrije, high-techom, kao i telekomunikacijama i medijima. Mi smo dio globalnih razvojnih timova koji rade za firme iz cijelog svijeta, trenutačno pretežito za firme iz njemačkoga govornog područja. Naši stručnjaci razvijaju inovativna rješenja koja se naposljetku koriste u domeni sigurnosti, komunikacije i optimizacije algoritama – pojašnjava Kosanović. A Vedran i Milena opisali su nam zašto su uopće prijavili tvrtku na naš natječaj. </p><p><br/> - Smatram da je GlobalLogic odlična tvrtka za sve one koji imaju dobre ideje i žele priliku razvijati ih u praksi. Također, ovo je internacionalna tvrtka koja nudi priliku povezivanja s brojnim kolegama u 16 zemalja svijeta. Uz to, GlobalLogic je u posljednjih godinu dana napravio puno na suradnji s akademskom i poslovnom zajednicom kako bi studenti dobili priliku učiti o novim tehnologijama, što će im osigurati perspektivne poslove u budućnosti i prilike za rad za velike internacionalne tvrtke. Surađujemo s tehničkim fakultetima te smo prisutni na marketinškim kanalima namijenjenim primarno IT zajednici. Trenutno smo na hrvatskom tržištu najpoznatiji kroz prizmu razvoja embedded softwarea u automobilskoj industriji. 'Poslodavac za 5' odlična je inicijativa putem koje sve to možemo predstaviti široj publici – opisuju nam zbog čega su odlučili svog poslodavca prijaviti na natječaj Poslodavac za 5. Ušli su među top četiri srednja poduzeća. A kako je postao dio ovog tima, opisao nam je Vedran Glogović.</p><p><br/> U GlobalLogicu-u sam se zaposlio u ljeto 2019. kao Senior/Lead IT Recruiter zadužen za vođenje Talent Acquisition tima u Hrvatskoj i nepuna godina dana proletjela je u trenu. Interakcija s kolegama iz cijelog svijeta te komunikacija sa zanimljivim kandidatima i iznimnim postojećim zaposlenicima predstavljaju mi jednako (ako ne i veće) zadovoljstvo kao prvog dana. Vrlo dobro se sjećam oglasa za posao, koji me privukao na prvu, inicijalnog razgovora za posao te prezentacije koje sam samoinicijativno pripremio za tu prigodu – rekao je. Puno prilika za napredak i razvoj ono je što Vedran vidi kao veliku pozitivnu priču u ovoj firmi, koja ima ukupno 75 djelatnika.</p><p>- GlobalLogic sustavno evaluira radni učinak svih zaposlenika, stimulira osobni razvoj i stavlja naglasak na izvrsnost na svim poljima. Individualni doprinos svakako se prepoznaje i nagrađuje, u što sam se imao priliku uvjeriti iz prve ruke. Kontinuirano imamo mogućnost sudjelovati na mnogim internim ili eksternim edukacijama. Kao interni trener imam priliku dijeliti svoja znanja s kolegama iz Hrvatske, Poljske, Ukrajine, Slovačke ili Indije, što je uistinu vrijedno iskustvo. Cjeloživotno učenje te kontinuirani profesionalni i osobni razvoj utkani su u DNK GlobalLogica, pa će moja daljnja karijera u GL-u svakako nastaviti imati taj predznak, neovisno o poziciji – rekao je. Što mu to ovaj poslodavac pruža zbog čega ga nikako ne bi mijenjao?</p><p>- Ovdje se otvara mogućnost rada za respektabilne klijente iz svijeta i stvaranje rješenja koja će u skoroj budućnosti transformirati svijet kakav danas poznajemo, bez potrebe za napuštanjem Hrvatske. Za ilustraciju, uzbudljivo je razvijati neku od softverskih komponenti koja će biti ugrađena u 'automobil budućnosti', zar ne? Ovakav balans privatnog i poslovnog života teško je nadmašiti, pogotovo kad se ukomponira s fleksibilnim radnim vremenom i mnogobrojnim pogodnostima. Uz posao, ostaje nam dovoljno vremena i energije za obitelj, prijatelje i hobije. U GL-u svi imamo priliku realizirati se u mnogim dodatnim segmentima, a ne samo kroz prizmu posla.</p><p>Iako je iza njega tek godina dana u ovom timu, ne može, kaže, zaboraviti kako su ga dočekali.</p><p>- Jasno se sjećam svog prvog radnog dana, iskrene dobrodošlice i autentičnog osmijeha kolega te dara iznenađenja koji me dočekao na stolu. Ono što mi je osobito motivirajuće vidjeti jest da se firma bavi inovativnim GL-ovim projektima za klijente u farmaceutskoj industriji (npr. aparati za sprečavanje apneje ili programirani uređaji za doziranje inzulina) te nebrojeno mnogo inicijativa na humanitarnoj ili volonterskoj razini koje unapređuju ili spašavaju živote ljudi diljem svijeta – dodaje Vedran. GlobalLogic, kaže, nije kompanija za svakoga nego za iznimne pojedince koji hrabro preispituju “status quo“.</p><p>- Ona je za one koji razmišljaju izvan ustaljenih okvira i spremno se nose s izazovima modernog doba. Neovisno o tome jeste li tek nedavno završili fakultet tehničkog smjera ili već imate podosta utakmica u nogama kao iskusan Software Developer, ako želite rasplamsati stvaralačku iskru u sebi te posjedujete adekvatne kompetencije, slobodno nam se javite – preporučio je Vedran. Ako netko najbolje zna kakvi su međuljudski odnosi u toj tvrtki, onda je to Milena Marić. Milena ondje radi devet godina i vodi Odjel ljudskih resursa. Nije joj lako, kaže, prisjetiti se svojeg razgovora za posao ondje, ali se dobro sjeća "osjećaja da je baš ova tvrtka bila pravi odabir za nju".</p><p><br/> - Tad je bilo mnogo manje zaposlenih, ali je već bilo vidljivo kako nas čeka mnogo zanimljivih poslovnih izazova, što me ujedno najviše privuklo. Već nekoliko godina bavim se razvojem zaposlenika, ali sam provela neko vrijeme radeći i u financijama – kaže Milena. </p><p>GlobalLogic opisuje kao tvrtku koja spaja najbolje od velikih tvrtki i start upa te se može opisati kao mali-veliki start up. </p><p>- S jedne strane, radna atmosfera je opuštena i poticajna kao u maloj start up tvrtki. S druge strane, GlobalLogic je velika korporacija i svojim proizvodima cilja globalno tržište. Moje osobno iskustvo to potvrđuje jer sam provela vremena na različitim radnim mjestima (čak i odjelima). Iako sam počela rad u financijama i administraciji, kako se GlobalLogic mijenjao i rastao, dobila sam priliku specijalizirati se u odjelu ljudskih resursa. Većina mojih kolega iz tog odjela nalazi se u drugim državama te svakodnevno surađujemo i učimo jedni od drugih. Globalne prilike koje dobivam u GlobalLogicu stalno se mijenjaju, a s tim svakako vidim mjesta i za daljnji napredak – rekla je. Njezini kolege su u doticaju s klijentima diljem svijeta, no pri tome nemaju potrebe prelaziti našu granicu. </p><p>- Za mene osobno to predstavlja rad na interesantnim internacionalnim projektima s ljudima diljem svijeta, a sve to iz udobnosti svog radnog mjesta u Hrvatskoj. Provela sam mnogo vremena u GlobalLogicu te stekla mnogo dragih kolega i kolegica, a još više prijatelja. Tijekom godine u našem uredu u Zagrebu trudimo se imati što više događaja koji povezuju radni i privatni život, bilo da je to godišnji teambuilding ili Dan društvenih igara u uredu. Zaista je odličan osjećaj biti u mogućnosti dovesti i svoju djecu (i ljubimce) na radno mjesto, družiti se uz dobru hranu te još bolje društvo – opisuje nam Milena. <br/> Ova tvrtka mnogo ulaže, kaže, u edukaciju svojih zaposlenika koji imaju određena znanja vezana uz tehnologije, no manjak iskustva u radu sa specifičnim industrijama ili okruženjima. </p><p>- Jedan od takvih projekata je interna edukacija u standardu AUTOSAR za zaposlenike koji su nedavno završili fakultet kako bi mogli raditi na projektu za jednog inozemnoga klijenta. Također, imamo niz programa prema fakultetima putem kojih naši zaposlenici mogu nastupati kao mentori i tako se pozicionirati kao stručnjaci u zajednici. S obzirom na to da smo projektno organizirana firma, plaće i nagrade regulirane su prema uspjehu na projektu. Nudimo izuzetnu fleksibilnost rada, slušamo probleme i potrebe ljudi jer nam je stalo do toga da se ljudi osjećaju ugodno i ispunjeno – kaže nam Milena. </p><p>Direktor Kosanović ističe da su njima zaposlenici najveći kapital te opisuje kako su se oni snašli u pandemiji.</p><p>- Sukladno tome vodimo brigu o zdravlju, sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Od samog početka pandemije situaciju smo ozbiljno shvatili te brzo reagirali pridržavajući se svih propisanih mjera. Naša centrala je dala jasne upute za rad od kuće, što je implementirano u GlobalLogic Hrvatska, uz usklađivanje s lokalnom regulativom u tom području. Zaposlenici još rade od kuće prvenstveno zbog sigurnosti, a projekti se nastavljaju nesmetano u koordinaciji s klijentima. Naime, prema poslovnome modelu, GlobalLogic i inače pruža podršku na daljinu za klijente iz raznih tehnoloških centara, pa je provođenje odluke o radu od kuće bilo olakšano. Istodobno smo implementirali mnoga inovativna rješenja na daljinu te tako omogućili našim zaposlenicima učinkovitu komunikaciju i integraciju na daljinu, uzimajući u obzir i ravnotežu s privatnim životom – rekao je. </p><p> </p>