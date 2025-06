Oni su Tomaševićevi nasljednici: Dolenec je odličan strateg, a Korlaet je nekima stao na žulj...

Držim se i dalje toga da je ovo zadnji mandat, rekao je za 24sata u izbornoj noći gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Za nekoga na toj poziciji ovo je možda neobična izjava, ipak je Zagreb dugih 21 godinu bio pod palicom jednoga čovjeka - Milana Bandića. To bi značilo da će Zagrepčani za četiri godine birati između nekih novih lica, pod uvjetom da HDZ odustane od Mislava Hermana i da se Marija Selak Raspudić odluči ne kandidirati. No o novom licu kojeg će Možemo! četiri godine pripremati za kandidaturu zasad nema informacija. Pobjeda se slavila u Tvornici kulture do tri ujutro, upalili su karaoke, a na umu su im samo kapitalni projekti i problemi koje im zadaju "građevinski interesni lobiji".

Dolazak na vlast

Kad su prije četiri godine došli na vlast, najistureniji je bio Tomislav Tomašević zbog dugogodišnjeg aktivizma. Sa 16 godina se pridružio Zelenoj akciji, bio je predsjednik Mreže mladih Hrvatske, a nakon studija u Cambridgeu, gdje je mogao ostati i raditi, ipak se vratio u Zagreb. Od prosvjeda u Varšavskoj do organiziranog putovanja do Kulmerovih dvora, koji su se tad vodili kao hotel, pa je njih 30-ak došlo s namjerom da odsjednu u Todorićevoj vili, Tomašević je godinama polako gradio svoju bazu i medijsku prisutnost. Na prve izbore je izašao 2017. godine kao kandidat koalicije Zagreb je NAŠ!, Nove ljevice i Oraha te osvojio svega 3,94 posto, odnosno 12.996 glasova. To ga je dovelo u Gradsku skupštinu, u kojoj kao glasni kritičar Bandića gradi svoj birački kapital za iduće lokalne izbore. I tad ih i dobiva, u drugom krugu, sa 199.630 glasova. Golema razlika u samo četiri godine. Tu je i Gradska skupština, gdje koalicija Možemo!/SDP ima 26 mandata. Ako taj politički brak opstane, laički rečeno, ne može mu nitko ništa. I sam je naglasio da mu je Skupština bitna kako bi svi projekti prošli i kako bi u Gradu napravili sve što planiraju. I Možemo! je sad pred teškim izborom: pronaći osobu koja će uživati povjerenje građana da im daju i treći mandat. Nekoga koga će oni Zagrepčani koji izlaze na izbore prepoznati kao kandidata kojemu vjeruju.

Zagreb: Kandidat za gradonačelnika Tomislav Tomašević glasovao u drugom krugu lokalnih izbora | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stranka funkcionira po demokratskom principu, svaku ideju koju imaju za smjer predstave članstvu koje onda glasa. A članovi, barem oni s kojima smo pričali zadnje četiri godine, naglašavaju da imaju povjerenje u "ekipu", Tomaševića, Dolenec i Korlaeta. Iako se ni njima samima nekad ne sviđa zatvorenost vrha stranke ili ne razumiju neke poteze kad je u pitanju komunikacija prema medijima i građanima, drže se za ideju da netko u politici ipak ima dobre namjere. Važno im je da su na čelu ljudi koji po njima imaju obrazovanje, ideju, drže se riječi.

Nije lako ni upasti u stranku. Da izbjegnu oportuniste, uveli su sustav da se ljudi mogu prijaviti za članstvo, neko vrijeme volontiraju i rade na terenu da se dokažu i tek onda ih se prima. Mlađi članovi stranke su već na prošlim europskim i parlamentarnim izborima gurnuti da se profiliraju, poput 25-godišnjeg Matka Dujmovića. No zasad je stalo na tome. Iako zasad i sami članovi samo špekuliraju, logično bi bilo da idući kandidat bude Luka Korlaet ili Danijela Dolenec. S obzirom na to da žele voditi samo pozitivnu kampanju, treba im netko tko može pokazati rezultate, a njih dvoje su Tomaševićevi ključni ljudi pa kampanju mogu graditi na onom što su radili osam godina. To im je i šansa da zadrže simpatizere i birače jer ih svi već više-manje poznaju. Morali bi i preokrenuti razočaranje onih koji za njih glasaju jer jesu na lijevom spektru i ne vide nešto bolje, iako su razočarani. Jer ima i takvih. Pogotovo među obrazovanom populacijom srednje dobi. Bilo bi dobro i da se malo više okrenu radnicima, onima bez kojih nema ni parkića, ni jutarnje kave, ni tramvaja, jer i tu postoji određena distanca.

Dolenec ili Korlaet

Danijela Dolenec glasi kao oprezna, strpljiva i čvrsta osoba koja vrlo svjesno bira biti izvan "spotlighta" kad nije pitanje njezina posla kao zamjenice gradonačelnice. Kažu da je izvrstan strateg, a Tomaševića je upoznala na nekom seminaru u Zadru. Godine 2017. osnivaju stranku Zagreb je NAŠ!. U jednom intervjuu je rekla da budućnost politike vidi u radu na terenu, razgovoru s građanima. Profesorica je politologije, diplomirala je javne politike i administraciju na London School of Economics, doktorirala na federalnom institutu ETH u Zurichu i Sveučilištu Harvard kao Fulbrightova stipendistica, a dobitnica je i Državne nagrade za znanost 2013. godine. Na temelju iskustva u Možemo! napisala je i zadnji znanstveni rad koji se bavi društvenim pokretima u jugoistočnoj Europi koji počnu kao grassroots pokret, a prerastu u stranku koja izađe na izbore. Ona je ta koja za mikrofon staje kad je u pitanju obrazovanje ili neka krizna situacija. No je li spremna otvoriti se dovoljno građanima kao osoba? Kad se bira gradonačelnik, nije dovoljno imati ni samo karizmu ni samo program, ljudi biraju na temelju mješavine ta dva faktora. No članovi stranke kažu da karizmu itekako ima, neki mlađi članovi će reći da im je postala i majčinska figura, samo se trudi biti suzdržana kako bi se ljudi više fokusirali na njezin rad, a manje na nju.

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Luka Korlaet djeluje prilično introvertirano, a dobio je zadatak rješavati i obnovu i imovinsko-pravne odnose u Zagrebu. Tu je stao na žulj onima koji gradske prostore godinama koriste besplatno. Toliko da je u javnost procurio poziv između njega i Dine Ekića, likvidatora udruge Boksački klub Trnje. Korlaet nije znao da se snima, kažu iz Grada, a u pozivu se čuje kako traži da se što prije, ako postoji osnova, ta udruga ugasi kako bi Grad vratio u posjed veliku dvoranu u Trnju. Korlaet je diplomirao i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, gdje je predavao projektiranje stambenih zgrada kao izvanredni profesor. On je koautor i gradske strategije za priuštivo stanovanje. Oni kojima je predavao kažu da je strog i pravedan, a prijatelji da neće, ako je uvjeren da je nešto dobro, odstupiti od svoje ideje. Uporan je, kažu da je sklon fokusirati se na cilj tako da ga ništa drugo ne zanima dok ne ostvari što je naumio. Voli za sve imati papir, podatke, brojke...

Zagreb: Proglašenje najboljih timova i dodjela nagrada drogog izdanja HACKL-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Tomaševića i Dolenec je upoznao 2017. godine jer su ga kao stručnjaka zvali na sve tribine. U početku mandata zazirao je od kamera, ni sad mu to nije najdraža stvar koja dolazi uz funkciju, kao ni konstantno kretanje među ljudima. Većina s kojom smo razgovarali kaže da se čvrsto drži pravila i da ga je ispitivanje u Uskoku prilično potreslo jer prvi put u životu netko u njega upire prstom i optužuje ga za kršenje zakona.