Oni znaju kako tvrtkama napraviti digitalan make-over i konkuriraju za nagradu 24sata

Konzultantska tvrtka Apsolon među prvim je u korona krizi sve svoje djelatnike poslala da rade od kuće. Najviše, kažu, ulažu u mlade talente i njihov napredak zbog čega su ih djelatnici i prijavili na natječaj 24sata

<p>Apsolon d.o.o. je najveća neovisna hrvatska konzultantska tvrtka. Kao savjetnik za uspješnije poslovanje u digitalnom dobu podržavaju tvrtke u uspješnoj prilagodbi promjenama i pretvaraju njihove vizije u konkretan organizacijski uspjeh. Na natječaj 24sata i partnera Poslodavac za 5 prijavile su ih tri djelatnice Odjela za društveno odgovorno poslovanje (DOP): Tea Kurfürst, Dora Sandalić i Nika Starčević.</p><p>Opisale su nam zbog čega vjeruju da upravo njihova tvrtka zalužuje titulu i nagradu Poslodavca za 5.<br/> - Apsolon je tvrtka u kojoj sam započela svoj profesionalan rast nakon završenog fakulteta te sam se od prvoga dana osjećala kao dio tima. Upoznala sam jako puno kvalitetnih i stručnih ljudi koji nesebično dijele svoja znanja sa mnom i omogućuju mi da svakim danom budem sve bolja. Ovdje imam priliku raditi na vrhunskim projektima, vrlo raznolikog karaktera, što posao čini dinamičnim, uzbudljivim i odgovornim. Kolegice i kolege s kojima radim su veliki stručnjaci od kojih mogu puno naučiti. Kada bih morala izdvojiti nešto najviše volim u Apsolonu, to bi bili ljudi, tim ljudi s kojima radim svakoga dana – kaže nam Dora Sandalić, mlađa savjetnica u timu za digitalno savjetovanje. Za voditelja razvoja digitalnih proizvoda Ivan Ivančić posao je veliki dio života.</p><p><br/> - U njega ulažem razum i src, a rad u Apsolonu za mene je poput sporta oko kojeg sam isto tako entuzijastičan. Postoji puno raznih motocikala između kojih možeš birati. Možeš uzeti motocikl koji je velik, spor i udoban. S druge strane možeš uzet i mali, brz i uzbudljiv motocikl. Svaki odabir je legitiman dok zadovoljava tvoje potrebe i stavi osmjeh na lice. Apsolon je moj supersport motocikl. Konstantno mi daje nove izazove, pomiče barijere i tjera me da učim. Nije uvijek lako izabrati motocikl, ali znaš kad pogodiš onaj koji ti odgovara – pojasnio je Ivan Ivančić. Za Tea Kurfürst, savjetnicu za pripremu i provedbu projekata za ruralni razvoj, Apsolon je tvrtka koja prepoznaje mlade talente. </p><p><br/> - Vremena se mijenjaju ali jedno je konstanta- u Apsolonu uvijek radi paleta kvalitetnih i različitih ljudi koji se međusobno sjajno nadopunjuju i ostvaruju vrhunske rezultate.<br/> Apsolon prepoznaje mlade talente i daje im priliku za profesionalni rast. Rad na zanimljivim projektima u različitim industrijama, učenje od iskusnih kolega i razvijanje vlastitih vještina i sposobnosti su paket koji svaki djelatnik dobije i na njemu je da ga iskoristi najbolje što zna. Apsolon nije samo tvrtka, to je okruženje u kojemu svaki dan pomičeš vlastite granice i izlaziš iz svoje komfor zone, a upravo to je neophodno za privatni i profesionalni razvoj u brzom vremenu u kojem živimo – kaže Tea. </p><p><br/> Ključna područja Apsolonova djelovanja su digitalna transformacija poslovanja, pametna uprava te financijsko i poslovno savjetovanje. Na tržištu su 13 godina te broje preko 50 zaposlenika.<br/> - Vjerujemo da svojim primjerom možemo biti inspiracija drugim tvrtkama i time potaknu stvaranje odgovorne poslovne zajednice koja udružena može učiniti mnogo – smatraju u Apsolonu. Predsjednica Uprave Nataša Ćurić Martinčević ističe kako konstantno ulažu u razvoj svojih zaposlenika jer jedino tako mogu pružiti najkvalitetniju uslugu svojim klijentima.</p><p> </p><p><br/> - Jako smo ponosni da smo ušli u top tri najbolja poslodavca, s obzirom da je i to potvrda da se trud koji ulažemo prepoznaje. Mi poslujemo u industriji znanja i nama su potrebni izvanredni ljudi kako bismo pružili vrhunsku uslugu našim klijentima. Stoga neprestano ulažemo u razvoj naših zaposlenika, pažljivo biramo nove zaposlenike i neumorno radimo na poboljšanju naše organizacijske klime i angažmana zaposlenika. Organizacijsku klimu redovno mjerimo, slušamo naše zaposlenike i poduzimamo korektivne akcije tamo gdje je to potrebno – kaže predsjednica Uprave. Opisala je i kako su prebrodili korona krizu.</p><p><br/> - U situaciji pandemije smo bili među prvim tvrtkama koja je proglasila 100 posto rad od doma za sve zaposlenike s obzirom da nam je zdravlje i dobrobit naših zaposlenika na prvom mjestu. Rad od doma nam nije bio veliki izazov s obzirom da proteklih nekoliko godina intenzivno radili na svojoj digitalnoj transformaciji koja je između ostalog uključivala i digitalnu komunikaciju i kolaboraciju na daljinu te niz alata kojim različite interne procese obavljamo digitalnim kanalima. Dodatno smo krizi izmjerili organizacijsku klimu te psihološko stanje naših zaposlenika kako bismo mogli ojačati organizacijski imunitet i poboljšati angažman zaposlenika – rekla je Ćurić Martinčević. </p><p> </p>