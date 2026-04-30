OPASNA VOŽNJA Crnogorac na A1 u vožnji gurao drugi auto!

Dvije su osobe uhićene u srijedu oko 19 sati na autocesti A1 kod Zagvozda. Naime, ophodari su uočili i zaustavili dva zaustavljena vozila nizozemskih tablica i o tome su odmah obavijestili policiju. Utvrdili su da se radi o državljanima Crne Gore, a u jednom vozilu su bila još dva putnika, piše splitsko-dalmatinska policija.

Policija je također utvrdila da su oba vozila išla prema Dubrovniku, a vozač jednog auta vozeći je gurao drugi auto. Time su ugrozili sigurnost cestovnog prometa i izazvali opasnost za život ili tijelo ljudi, ali i veliku opasnost za imovinu.

- Navedene osobe su uhićene, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Tijekom dana bit će, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom, predane pritvorskom nadzorniku - priopćila je splitsko-dalmatinska policija.