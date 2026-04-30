Komadom suhog mesa napao muškarca u Jadrtovcu. Nasrnuo na policiju mesarskom satarom

Bizaran incident dogodio se 20. travnja u Jadrtovcu, gdje je 68-godišnjak najprije napao 70-godišnjeg muškarca, i to komadom suhog mesa. Prema policiji, sukob je započeo verbalno, no brzo je prerastao u fizički obračun. Osumnjičeni je dva puta komadom suhog mesa udario starijeg muškarca u ruku, pri čemu je ovaj lakše ozlijeđen. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i pokušala privesti napadača, no situacija se dodatno zakomplicirala. Kako bi spriječili njegov bijeg, policajci su morali upotrijebiti sredstva prisile.

Tada je 68-godišnjak posegnuo za mesarskom sjekirom, takozvanom satarom, i njome nasrnuo na policijske službenike. Udarac je završio na zaštitnom štitu jednog od policajaca.

Srećom, u ovom dijelu incidenta nitko nije ozlijeđen.

Nakon što je pušten s bolničkog liječenja, muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Sumnjiči ga se za pokušaj teškog ubojstva, prisilu prema službenoj osobi i nanošenje tjelesne ozljede.

Po završetku obrade predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.