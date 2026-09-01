Opasni otpad iznad Senja: Most traži sanaciju, analizu okoliša i preglede stanovnika

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i senjski vijećnik Hrvoje Bezjak zatražili su u utorak ispred odlagališta otpada Sveti Juraj njegovu hitnu sanaciju, utvrđivanje odgovornosti svih uključenih u sklapanje i provedbu spornih ugovora te cjelovitu analizu tla, mora, vode i zraka.

Miletić je upozorio da je, prema USKOK-ovoj optužnici, na odlagalište Sveti Juraj dovezeno gotovo tri tisuće tona opasnog otpada. Poručio je kako najavljena sanacija lokacije Silos nije dovoljna te da država istodobno mora pristupiti sanaciji Rakitovca i odlagališta Sveti Juraj, priopćeno je iz Mosta.

"Ako Vlada želi zaustaviti trovanje hrvatske zemlje i podzemnih voda, ne može sanirati samo jednu lokaciju. Mora se sanirati Rakitovac, ispod kojeg se nalazi rijeka Lika i sustav podzemnih voda koji se proteže prema Senju, kao i odlagalište Sveti Juraj“, poručio je Miletić.

Zatražio je i da se provjere navodi liječnika o porastu broja tumorskih oboljenja na području Senja te da se stanovnicima omoguće potrebni liječnički pregledi kako bi se utvrdilo je li moguća dugotrajna izloženost onečišćenju utjecala na njihovo zdravlje.

"Tražimo da se ispitaju tlo, more, voda i zrak, ali i da se provjere upozorenja liječnika o porastu tumorskih oboljenja na području Senja. Stanovnicima treba omogućiti liječničke preglede i utvrditi jesu li i u kojoj mjeri bili zdravstveno ugroženi. Ljudi imaju ustavno pravo na zdrav život, a ne da ih se ostavi bez odgovora dok postoji sumnja da su godinama bili izloženi opasnom otpadu“, naglasio je Miletić.

Od glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zatražio je da se ispitaju bivši senjski gradonačelnik, a danas državni tajnik Sanjin Rukavina, kao i osobe koje su u vrijeme sklapanja ugovora obnašale odgovorne dužnosti u Gradu Senju i gradskom komunalnom društvu. "Ovdje nije riječ o stranačkim bojama, nego o zaštiti Hrvatske, zdravlja ljudi, zemlje i vode“, naglasio je.

Pozvao je građane da u subotu dođu na prosvjed protiv, kako je rekao, "otpadne mafije" na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i zatraže sanaciju svih onečišćenih lokacija te zaustavljanje daljnjeg ugrožavanja zdravlja stanovništva i hrvatskog okoliša. "Tko god u sebi ima zrnce časti, morala i ljubavi prema ovoj zemlji, ove će subote doći na Trg bana Jelačića. To nije nikakva stranačka igra. Ovdje je riječ o Hrvatskoj i pravu njezinih građana da žive u zdravom i sigurnom okolišu“, poručio je Miletić.

Senjski gradski vijećnik Hrvoje Bezjak podsjetio je da na probleme povezane s odlagalištem upozorava već godinu i pol dana te da je ovu temu prvi otvorio u Gradskom vijeću. Istaknuo je kako su kasniji nalazi USKOK-a potvrdili da je na odlagalište dopreman opasan otpad, ali da građani još nisu dobili odgovor na najvažnije pitanje kada će biti uklonjen.

Upozorio je i na velike razlike u službenim podacima o kapacitetu odlagališta. "Riječ je o približno 88 tisuća tona nastalih upravo u razdoblju u kojem se na lokaciju dovozio otpad. Nadležne institucije moraju utvrditi što je sve ovdje dovezeno, u kojim količinama i zbog čega se službeni podaci toliko razlikuju“, rekao je Bezjak.

Prema njegovim riječima, stoji u priopćenju, USKOK-ova optužnica obuhvaća gotovo tri tisuće tona opasnog otpada, no konačnu količinu i sastav svega što je dovezeno na odlagalište tek treba utvrditi.