UHIĆEN 30-GODIŠNJAK

Opasni otpad u Međimurju! Ploče s azbestom dovozio iz Slovenije. Našli 60 tona otpada

Piše Ivana Mihaljević,
Foto: PU međimurska

Policija istražuje divlje odlagalište kod Lončarevog naselja, a sumnja pada na 30-godišnjaka koji je, prema policiji, dio azbestnog otpada dovozio čak iz Slovenije

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje nakon dopisa Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu zbog sumnje na nezakonito odlaganje velike količine azbestnog otpada u blizini Lončarevog naselja kod Podturna.

Dosadašnjim istraživanjem, koje je uključivalo očevid i nadzor državnog inspektora, utvrđeno je da su nepoznati počinitelji na prostoru od oko 900 četvornih metara, na čestici u vlasništvu Općine Podturen i Republike Hrvatske, protuzakonito dovozili i odbacili između 50 i 60 tona salonitnih ploča koje sadrže azbest.

No, to nije jedina lokacija. Policija je otkrila još jedno ilegalno odlagalište, oko 800 metara dalje, u smjeru naselja Ferketinec. U poljskom predjelu poznatom kao “Mursko oko”, koji je proglašen zaštićenim krajobrazom u sklopu Regionalnog parka Mura – Drava, odbačen je opasni građevinski materijal na površini od oko 140 četvornih metara.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 30-godišnjim hrvatskim državljaninom osnovano se sumnja kako je počinio kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom. Naime, tijekom ove godine (2025.) u više je navrata s područja Republike Slovenije na navedenu lokaciju kod Lončarevog naselja dovezao i protuzakonito odložio oko 10 tona salonitnih ploča, koje sadrže azbest - javlja policija.

Protiv osumnjičenog će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a policija ističe kako se kriminalističko istraživanje nastavlja. Cilj je utvrditi sve okolnosti ovog slučaja te otkriti ostale osobe koje su sudjelovale u nezakonitom odlaganju opasnog otpada.

