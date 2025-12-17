Opasno: Sarajevo jutros ima najzagađeniji zrak u svijetu

Prema podacima koji su tamo dostupni kvaliteta zraka u glavnom gradu BiH bila je u tzv. smeđoj kategoriji, što je najviši mogući stupanj upozorenja odnosno oznaka za zrak koji je opasan za ljudsko zdravlje.

Indeks kvalitete zraka imao je oznaku 355 a sve iznad 300 smatra se opasnim po zdravlje.

Prvi sljedeći grad s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu bio je pakistanski Lahore s indeksom 271, što spada u kategoriju vrlo nezdravog zraka.

Koncentracija sitnih čestica prašine u zraku PM 2.5 koje ulaze duboko u pluća i mogu trajno narušiti zdravlje u Sarajevu je bila na razini 53, puta većoj od godišnje referentne vrijednosti koju dopuštaju standardi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Sarajevo je na popisu najzagađenijih gradova na svijetu od utorka navečer.

Takva je situacija uobičajena u zimskim mjesecima, posebice u razdobljima u kojima se javlja temperaturna inverzija pa magla koja nastaje prekriva sarajevsku kotlinu a ispod nje se nakupljaju čestice štetnih tvari.

Najvećim zagađivačima zraka u Sarajevu tretiraju se brojna ložišta koja koriste kruta goriva kao i gust gradski promet u koji je uključen veliki broj starih vozila.

Lokalne vlasti već desetljećima ne uspijevaju riješiti taj problem.