Opasno: Sarajevo jutros ima najzagađeniji zrak u svijetu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pogled sa Trebevića na Sarajevo koje je u potpunosti prekriveno maglom | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevo je u srijedu ujutro bilo na vrhu popisa gradova s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu na temelju podataka koje prikuplja i sistematizira švicarska mrežna stranica IQAir

Prema podacima koji su tamo dostupni kvaliteta zraka u glavnom gradu BiH bila je u tzv. smeđoj kategoriji, što je najviši mogući stupanj upozorenja odnosno oznaka za zrak koji je opasan za ljudsko zdravlje.

Indeks kvalitete zraka imao je oznaku 355 a sve iznad 300 smatra se opasnim po zdravlje. 

Prvi sljedeći grad s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu bio je pakistanski Lahore s indeksom 271, što spada u kategoriju vrlo nezdravog zraka.

Koncentracija sitnih čestica prašine u zraku PM 2.5 koje ulaze duboko u pluća i mogu trajno narušiti zdravlje u Sarajevu je bila na razini 53, puta većoj od godišnje referentne vrijednosti koju dopuštaju standardi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

ŠTAMPAR OBJAVIO PREPORUKE Evo kakva je kvaliteta zraka u Zagrebu nakon požara Vjesnika: 'Treba provjeriti ima li azbesta'
Evo kakva je kvaliteta zraka u Zagrebu nakon požara Vjesnika: 'Treba provjeriti ima li azbesta'

Sarajevo je na popisu najzagađenijih gradova na svijetu od utorka navečer.

Takva je situacija uobičajena u zimskim mjesecima, posebice u razdobljima u kojima se javlja temperaturna inverzija pa magla koja nastaje prekriva sarajevsku kotlinu a ispod nje se nakupljaju čestice štetnih tvari.

Najvećim zagađivačima zraka u Sarajevu tretiraju se brojna ložišta koja koriste kruta goriva kao i gust gradski promet u koji je uključen veliki broj starih vozila.

Lokalne vlasti već desetljećima ne uspijevaju riješiti taj problem.

