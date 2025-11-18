Obavijesti

ŠTAMPAR OBJAVIO PREPORUKE

Evo kakva je kvaliteta zraka u Zagrebu nakon požara Vjesnika: 'Treba provjeriti ima li azbesta'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 7 min
Zagreb: Građani u šoku promatraju kako Vjesnikovu zgradu guta plamen | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dr. Branko Kolarić kaže da stručnjaci iz NZJZ-a aktivno prate situaciju uz pomoć stroja koji može otkriti više od tisuću potencijalno opasnih čestica. Preporuke se odnose samo na ljude koji žive u blizini Vjesnikove zgrade

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", dr. Branko Kolarić, rekao nam je da je unatoč požaru kvaliteta zraka u Zagrebu dobra. Preporuke koje je je Zavod objavio u utorak ujutro odnose se, naglašava ravnatelj, samo na ljude koji žive u blizini Vjesnikove zgrade, a ne na sve stanovnike Zagreba.

Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder 01:37
Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Video: 24sata/pixsell

Kad su u pitanju oni koji bi trebali slijediti preporuke, teško je reći o kojem se radijusu oko požarišta radi, no dr. Kolarić pojasnio je da se to odnosi na sve koji u zraku u neposrednoj blizini vide dim ako otvore prozor. A dim i čađa, naime, mogu prouzročiti iritaciju dišnih putova.

IZGORIO VJESNIKOV NEBODER Preporuke Štampara za one koji žive blizu Vjesnika: Ne izlazite van! Ako morate, stavite masku
- Aktivno pratimo situaciju našim mjernim strojem koji se nalazi u blizini požarišta, i on može detektirati više od tisuću čestica koje su potencijalno toksične. Za sada još nismo otkrili ništa sporno. Evo imali smo situaciju protekla dva tjedna kad je kvaliteta zraka u Zagrebu bila loša zbog meteoroloških uvjeta, dok nije bilo požara, a sada je uz požar kvaliteta dobra - kaže nam dr. Kolarić dodajući da mu je kao građaninu Zagreba iznimno teško jer je izgorio jedan od najpoznatijih simbola grada.

NOVINSKI HRAM Vjesnikov neboder za jednu je generaciju bio tvornica snova. Ali tog svijeta odavno nema...
Također, rekao je da građani zovu u "Štampar" i pitaju je li na Vjesnikovoj zgradi bilo azbesta te može li njegovo izgaranje biti opasno.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U ovom trenutku nemamo pouzdanu informaciju je li na zgradi bilo azbesta ili je već prije kompletno uklonjen, no dr. Kolarić kaže da i ako ga je bilo njegovo izgaranje uzrokuje iste simptome kao čađa i dim, odnosno, iritaciju dišnih putova.

PLAMEN PROGUTAO KULTNU ZGRADU STRAŠNE FOTKE Pogledajte izgoreni Vjesnik iz zraka!
Nikako ne može, ističe ravnatelj, prouzročiti azbestozu, jer je za pojavu te bolesti potrebno dugotrajno, višegodišnje izlaganje otrovnim česticama azbesta.

