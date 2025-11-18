Dr. Branko Kolarić kaže da stručnjaci iz NZJZ-a aktivno prate situaciju uz pomoć stroja koji može otkriti više od tisuću potencijalno opasnih čestica. Preporuke se odnose samo na ljude koji žive u blizini Vjesnikove zgrade
Evo kakva je kvaliteta zraka u Zagrebu nakon požara Vjesnika: 'Treba provjeriti ima li azbesta'
Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", dr. Branko Kolarić, rekao nam je da je unatoč požaru kvaliteta zraka u Zagrebu dobra. Preporuke koje je je Zavod objavio u utorak ujutro odnose se, naglašava ravnatelj, samo na ljude koji žive u blizini Vjesnikove zgrade, a ne na sve stanovnike Zagreba.
Kad su u pitanju oni koji bi trebali slijediti preporuke, teško je reći o kojem se radijusu oko požarišta radi, no dr. Kolarić pojasnio je da se to odnosi na sve koji u zraku u neposrednoj blizini vide dim ako otvore prozor. A dim i čađa, naime, mogu prouzročiti iritaciju dišnih putova.
- Aktivno pratimo situaciju našim mjernim strojem koji se nalazi u blizini požarišta, i on može detektirati više od tisuću čestica koje su potencijalno toksične. Za sada još nismo otkrili ništa sporno. Evo imali smo situaciju protekla dva tjedna kad je kvaliteta zraka u Zagrebu bila loša zbog meteoroloških uvjeta, dok nije bilo požara, a sada je uz požar kvaliteta dobra - kaže nam dr. Kolarić dodajući da mu je kao građaninu Zagreba iznimno teško jer je izgorio jedan od najpoznatijih simbola grada.
Također, rekao je da građani zovu u "Štampar" i pitaju je li na Vjesnikovoj zgradi bilo azbesta te može li njegovo izgaranje biti opasno.
U ovom trenutku nemamo pouzdanu informaciju je li na zgradi bilo azbesta ili je već prije kompletno uklonjen, no dr. Kolarić kaže da i ako ga je bilo njegovo izgaranje uzrokuje iste simptome kao čađa i dim, odnosno, iritaciju dišnih putova.
Nikako ne može, ističe ravnatelj, prouzročiti azbestozu, jer je za pojavu te bolesti potrebno dugotrajno, višegodišnje izlaganje otrovnim česticama azbesta.
