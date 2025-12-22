Općinski vijećnik nudio novac čovjeku da pretuče njegovog kolegu iz vijeća i zapali mu auto

Šest mjeseci nakon vrlo neizvjesnih lokalnih izbora u Općini Bistra, kako neslužbeno doznajemo, jednog nezavisnog općinskog vijećnika uhitili su i osumnjičili da je htio platiti čovjeku da pretuče Vilima Cvoka (28), također nezavisnog vijećnika, potpredsjednika bistranskog općinskog vijeća i zapali mu auto.

Da stvar bude bizarnija osumnjičeni općinski vijećnik Luka Štrek (22) na ovogodišnjim je lokalnim izborima ušao u općinsko vijeće upravo s nezavisne liste Vilima Cvoka, kojemu je, kako se sumnja, htio nauditi. U sve se upleo i Štrekov otac (47) kojega policija sumnjiči za sprječavanje dokazivanja, odnosno da je prijetio svjedoku kako bi promijenio svoj iskaz te lažno svjedočio u daljnjem kaznenom postupku.

Prava je to drama koja potresa ovu općinu nadomak Zagreba s nešto manje od 6500 stanovnika.

Kako je priopćila zagrebačka policija ne navodeći identitete osumnjičenih ni oštećenog već samo godine starosti, proveli su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom zbog sumnje da je poticao 34-godišnjaka da teško ozlijedi 28-godišnjaka te mu zapali vozilo, kao i nad 47-godišnjim članom obitelji osumnjičenoga zbog sprječavanja dokazivanja.

- Sumnja se da se osumnjičeni 22-godišnjak 11. prosinca 2025. u popodnevnim satima u ugostiteljskom objektu na području Oborova Bistranskog, u cilju napada na život i tijelo oštećenog 28-godišnjaka, obratio 34-godišnjaku i ponudio mu novac da teško ozlijedi 28-godišnjaka, s kojim osumnjičeni od ranije ima nesuglasice - izvijestila je policija.

Štrek u svojoj namjeri nije posustao već je istoga dana, nekoliko sati kasnije, kad su se ponovno susreli na području Gornje Bistre, opet nagovarao 34-godišnjaka da teško ozlijedi Cvoka obećavši mu novčanu nagradu ako to učini.

- Platiti ću ti da mu po noću zapališ auto - sumnja se da je Štrek nagovarao 34-godišnjaka potičući ga da podmetanjem požara izazove opasnost za život i tijelo ljudi i imovinu većeg opsega odnosno da počini kazneno djelo.

- Ništa od toga u konačnici 34-godišnjak nije počinio već je o svemu obavijestio oštećenog koji se potom obratio policiji za pomoć - priopćila je policija.

Provodeći kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom policajci su utvrdili i da je njegov otac (47) prijetio svjedoku u prethodnom kaznenom postupku kako bi ga naveo na davanje lažnog iskaza zbog čega su ga protiv njega podnijeli kaznenu prijavu za sprječavanje dokazivanja.

Naime, nakon što su mu sina uhitili policajci, on je, sumnja se, 18. prosinca 2025. u večernjim satima putem aplikacije za razmjenu poruka i glasovnih poziva, nekoliko puta nazvao 34-godišnjaka te ga, prijeteći mu, tražio da promijeni iskaz koji je ranije dao u policiji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja obojicu su predali pritvorskom nadzorniku. Nadležno državno odvjetništvo predložilo je sudu da im se odredi istražni zatvor, no sud je to odbio i odredio im mjere opreza. Ne smiju se približavati ni kontaktirati sa svjedocima te se moraju redovno javljati u policijsku postaju.