Operacija Thompson: 'Parking? Tko može neka dođe dan-dva ranije. Ovo su posebne mjere'

Točno 20 dana dijeli nas od najvećega koncerta u povijesti Hrvatske - nastupa Marka Perkovića Thompsona 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Očekuje se da će na prostor od gotovo milijun kvadratnih metara doći do pola milijuna ljudi. No iako pripreme teku intenzivno, ekskluzivne informacije koje su 24sata doznala od izvora uključenog u organiziranje otkrivaju kako još ima vrlo mnogo posla i detalja koje treba odraditi do dana koncerta.

Radovi na Hipodromu već su u punom jeku. Podižu 20 kilometara ograde, organiziraju četiri fan zone, uvode stegovne kontrole s pretresima radi ubrzavanja ulaska, a posjetiteljima će biti na raspolaganju dva kilometra šankova, 2500 WC kabina te čak 2,5 milijuna bočica vode. Sve to posluživat će 5000 konobara.

Impresivna tehnička produkcija uključuje binu od 500 tona skela, visoku 36 i široku 133 metra - veliku gotovo kao dvanaesterokatnica. Rasvjetu čini 1100 rasvjetnih tijela, a scenografija se širi i na nebo: očekuje se čak 1000 dronova koji će iscrtavati slike iznad publike, a pirotehnički spektakl s bacačima plamena dosezat će i 20 metara visine. Koncert će trajati najmanje dva i pol sata, uz 700 zvučnika. Poznate su i sigurnosne mjere. Očekuje se angažman od 3200 do 5000 zaštitara, redara i volontera. Na Hipodromu će biti podignuta i mobilna bolnica, a bit će angažirano od 50 do 80 timova Hitne pomoći.

No najzanimljivije detalje donosi anonimni sugovornik iz Ministarstva unutarnjih poslova, koji sudjeluje na svakodnevnim organizacijskim sastancima. Upravo on otkriva kako će u srcu Hipodroma biti osiguran desetmetarski koridor za hitne službe, čime će se omogućiti brza reakcija u slučaju nužde.

- Do svakog će se moći doći bez problema - tvrdi naš izvor.

Na prostoru će biti postavljena i 24 multifunkcionalna tornja dimenzija 12x12 metara, u kojima će biti smještene policijske, medicinske i vatrogasne jedinice. Svaki toranj pokrivat će oko 20.000 ljudi. Hipodrom će biti podijeljen na sektore, a s obje strane svakog sektora bit će moguće kupiti piće.

Ulazi na koncert bit će omogućeni sa strane Bundeka i Inina parkirališta. Grad Zagreb, kako doznajemo, nije dozvolio zakup samo dijela Bundeka nego je organizatoru uvjetovao najam cijelog prostora - gotovo milijun četvornih metara.

- Grad Zagreb je samo za najam prostora naplatio oko 800.000 eura - kaže sugovornik i dodaje da je nakon osnovnog ugovora s organizatorom potpisan i aneks kojim je omogućena prodaja neograničenog broja ulaznica, sve dok je to u skladu sa zakonom.

- Na sastancima se svi prave blesavi. Nitko ne postavlja pitanje koliko je to stvarno ljudi - dodaje.

Jedan od najvećih problema koje i dalje nisu do kraja riješili jest parkiranje.

- Organizator će zbog toga pozvati sve da dođu dan ili dva ranije, da prespavaju kod prijatelja ili rodbine - rekao je sugovornik.

Ulazi će biti otvoreni već od ranog jutra kako bi se rasteretio pritisak na promet i omogućio postupni dolazak posjetitelja. Dio karata prodan je navodno i u inozemstvu – uključujući navodno i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Rusiju i druge zemlje.

Kako bi se omogućila bolja kontrola ulazaka, uvedena je posebna aplikacija bez koje neće biti moguće ući na koncert. Aktivacijom ulaznice putem aplikacije automatski će se potvrditi i e-mail adresa i broj telefona, čime će organizatori, ali i nadležne službe, imati precizan uvid u dolazak stranih posjetitelja.

- Policija i obavještajna služba posebno će se baviti podacima iz aplikacije. Jasno je da će pažnju više usmjeriti prema, recimo, posjetiteljima iz Rusije nego iz Osječko-baranjske županije - ističe naš izvor.

Aplikacija će, kako doznajemo, sadržavati i upitnik koji uključuje i zdravstvena pitanja, ali i logističke informacije poput načina dolaska u Zagreb. Postojala je ideja o organiziranju parkirališta izvan grada, s dolaskom autobusa do Hipodroma, ali naš sugovornik tvrdi kako to nije realno.

- Kad aplikacija bude objavljena, imat ćemo više informacija. No koliko ja znam, ovakvo nešto još nikad nije bilo organizirano kod nas - zaključuje.

Koncert će biti, to više nije upitno, kaže nam naš izvor - ali kako će izgledati dolazak, prometna protočnost i ukupno korisničko iskustvo, uvelike će ovisiti o zadnjim danima priprema.