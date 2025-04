'Operacija Thompson' u punom jeku! Grad Zagreb: 'Očekujemo poziv na zajednički sastanak...'

Malo više od dva mjeseca ostalo je do 'koncerta stoljeća' Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Jedan od većih logističkih problema koji se pojavljuje u pripremama jest organizacija parkinga. Iako službeno ništa nije potvrđeno, izvori bliski organizatorima spominju mogućnost korištenja parkirališta u Jakuševcu, Karlovcu i Jastrebarskom. Ako se ta opcija ostvari, planira se autobusni prijevoz posjetitelja do Hipodroma, no još nije poznato tko će pokriti troškove tih prijevoza.

S pitanjem vezanim uz parking obratili smo se i Gradu Zagrebu iz kojeg nisu dali konkretan odgovor, već su nas uputili na organizatore.

- Održan je inicijalni sastanak između Grada i organizatora, a nadamo se da će uskoro doći i poziv za zajednički sastanak s državom i organizatorima - rekli su iz Grada Zagreba.

Thompsonov suradnik Mirko Gudelj rekao nam je ranije kako pripreme za koncert idu svojim tokom.

- Pripreme idu svojim tokom, sve je super. Mi smo u stalnom kontaktu s policijom i na istoj smo stranici po pitanju elaborata. Elaborat sadrži kompletno rješenje sigurnosti, promet, koncertni prostor, dodatne prostore. Ne mogu u detalje, komunikacija traje i sve ide svojim tokom - potvrdio je Gudelj.

Jedan od ključnih dokumenata je i elaborat dokument od najmanje 50 stranica koji bi trebao sadržavati detalje o svim sigurnosnim mjerama, prometnoj regulaciji i svim potrebnim infrastrukturnim pripremama za koncert, objasnio nam je ranije Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost. Pitali smo i Policijsku upravu Zagrebačku jesu li zaprimili od organizatora elaborat kojeg mora potpisati načelnik.

- Policijska uprava zagrebačka u suradnji s Ravnateljstvom policije i organizatorom koncerta glazbenika Marka Perkovića „Thompsona“, već i prije formalne prijave njegova održavanja poduzima početne aktivnosti u cilju usmjeravanja organizatora ka što višim standardima sigurnosti posjetitelja i ostalih sudionika te najavljene javne priredbe.

S obzirom na do sada od organizatora javno komunicirani broj posjetitelja i druge sigurnosno značajne čimbenike, ovakvo javno okupljanje će zahtijevati pojačan angažman policije, ali i suradnju organizatora i Grada Zagreba te uključenost drugih nadležnih službi radi osiguranja uvjeta za siguran dolazak, boravak na javnom okupljanju i razilazak velikog broja posjetitelja - rekli su nam.