Operater blesimetra optužen da je na Trumpovim govorima zaradio više od 100.000 dolara

Novi skandal potresa Bijelu kuću. Gabriel Perez, dugogodišnji operater blesimetra američkog predsjednika Donalda Trumpa, našao se pod istragom zbog sumnje da je koristio povlaštene informacije kako bi zarađivao kladeći se na sadržaj predsjednikovih govora. Kako prenosi ABC News, federalni istražitelji utvrdili su da je Perez tijekom nekoliko mjeseci na platformi za predviđanja Kalshi uplaćivao oklade na to hoće li Trump u svojim govorima izgovoriti određene riječi, fraze ili teme. Sumnja se da je na taj način zaradio više od 100.000 dolara.

Perez je jedan od Trumpovih najbližih tehničkih suradnika te upravlja blesimetrom još od predsjedničke kampanje 2016. godine. Zbog prirode posla često je među posljednjima koji vide pripremljene govore prije nego što ih predsjednik održi, a nerijetko je svjedočio i Trumpovim posljednjim izmjenama teksta neposredno prije izlaska pred javnost.

Istraga je pokrenuta nakon što je sama platforma Kalshi prijavila sumnjive oklade američkoj Komisiji za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC), koja nadzire tržišta predviđanja.

Prema navodima američkih medija, Perez je tijekom ispitivanja priznao dio spornih transakcija te trenutačno pregovara s regulatorima o nagodbi. Ona bi uključivala povrat ostvarene zarade i zabranu sličnog trgovanja u budućnosti.

Nakon objave slučaja, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da je Perez odmah udaljen s dužnosti i poslan na neplaćeni administrativni dopust.

Foto: Carlos Barria

Kazala je da je o svemu razgovarala s predsjednikom Trumpom, koji je cijeli slučaj nazvao "sramotnim" te osobno odlučio suspendirati svog dugogodišnjeg suradnika.

Iz Bijele kuće poručili su kako zaposlenici moraju poštovati stroga etička pravila te da se od svih očekuje odgovorno postupanje s informacijama kojima raspolažu zbog svog posla.

Kalshi u svojim pravilima izričito zabranjuje klađenje na temelju povlaštenih informacija stečenih na radnom mjestu, a nedavno je dodatno postrožio uvjete korištenja te od korisnika počeo tražiti podatke o zaposlenju kako bi lakše otkrivao moguće zlouporabe.

Iako su savezni tužitelji u New Yorku bili obaviješteni o slučaju, zasad nisu pokrenuli kazneni postupak protiv Pereza.

Naime, upravo je Trump ranije izjavljivao da tijekom govora često odstupa od unaprijed pripremljenog teksta.

- Oko 80 posto vremena govorim izvan telepromptera - rekao je početkom godine, što je, prema istražiteljima, u pojedinim slučajevima natjeralo Pereza da tijekom samog govora mijenja ili povlači svoje oklade kada bi predsjednik preskočio dijelove pripremljenog teksta.