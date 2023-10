Opet izglasali Zakon o izbornim jedinicama, oporba se nije uključila: 'Protuustavan je'

Po drugi put glasamo o ovom Zakonu i to prvenstveno zbog bahatosti vladajuće većine. Za ovo nitko drugi nije kriv, ni predsjednik države koji je radio po Ustavu, ako nije zatražite njegov opoziv, nego prvenstveno bahatost vladajuće većine jer smo zadnji put o ovome glasali, ne 5 do 12 nego u 12 i 5, poručio je šef Suverenista Marijan Pavliček uoči glasanja o Zakonu o izbornim jedinicama koji izglasavaju - ponovno.

Podsjetimo, Zakon je u Saboru izglasan 28. rujna i poslan odmah predsjedniku Zoranu Milanoviću na potpis. Obzirom da je Ustavni sud donio odluku da aktualni prestaje važiti od 1. listopada, Vlada je u novi Zakon stavila odredbu da stupa na snagu 1. listopada. No, predsjednik Milanović potpisao ga je tek 3. listopada, pozivajući se na svoj ustavno-pravni rok od osam dana, a Vlada ga je objavila u Narodnim novinama 4. listopada. I onda je nastala prava zavrzlama jer se zakoni, upozorila je mostova zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je otkrila prije dva tjedna javnosti ovu proceduralnu pogrešku, ne mogu primjenjivati retroaktivno.

Pa ga je Vlada morala ponovno uputiti u Sabor s izmjenom stupanja na snagu. Sada su stavili da stupa na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama. I danas se nastavilo prepucavanje o tome tko je kriv za ovu situaciju. Ni za jedne ni za druge nema dileme. Vladajući krive Milanovića optužujući ga za udruživanje s oporbom dok opozicija lopticu odgovornosti prebacuje na vladajuće naglašavajući da su ga prekasno uputili u saborsku proceduru. Tijekom rasprave ovog tjedna o novom prijedlogu otvorilo se, pak, i pitanje je li Zakon uopće na snazi ili ne.

- Ne možemo glasati o Zakonu za kojeg se vaš ministar nije znao izjasniti da li je stupio na snagu ili nije, odnosno, dapače, rečeno je da će stupiti na snagu pro futuro kad ovaj izglasamo. Dakle, mi izglasavamo izmjene Zakona koji nije stupio na snagu, što je suprotno Poslovniku - ukazala je zastupnica Možemo Ivana Kekin.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbacio je mogućnost skidanja ove točke s glasanja.

- Osramotili ste Sabor pred javnošću gurajući i pokušavajući sakriti protupravni prijedlog Zakona. Radimo ovo u situaciji u kojoj Saborom predsjedava osoba koja zakone naziva mišolovkama, a u kojoj Zakon predlaže osoba koja je ministar pravosuđa, a koja nema pojma je li stupio na snagu ili nije. I ponovno gurate protuustavni prijedlog - istaknula je i Selak Raspudić obećavši da kada oni dođu na vlast nikada neće dozvoliti ovakvo silovanje procedura.

- Pobijedili smo vas na Ustavnom sudu, srušili smo protuustavni zakon i vratili ga u Sabor, a tako ćemo na izborima vratiti i Hrvatsku - dodala je.

Način rada Sabora i način na koji se donose pojedini zakoni pokazuje tešku dekadenciju političkog sustava, poručila je zastupnica Kluba Centra i GLAS-a Dalija Orešković.

- A povijest pokazuje da kada to predugo traje dolazi do propadanja nacije i tu je ono kuda HDZ-ova vlast Hrvatsku vodi. HDZ je Hrvatskoj ovim zakonom oduzeo demokratski karakter, a kao da nam nije dovoljno da se krojio u tajnim skupinama, imamo situaciju da je premijeru normalno da se 20 njegovih ministara mijenja radi korupcije, a sam on ostaje. To smrdi na diktaturu - poručila je.

Njihov Klub je uputio zaključak kojim traže da se uredi Registar birača, no vladajući su ga odbili.

- Kao što nismo sudjelovali u raspravi, tako nećemo sudjelovati ni u izglasavanju ovog zakona jer smatramo da nisu uopće stavljanjem na dnevni red ovog prijedloga pogažene osnovne norme demokracije. Ukoliko ga mijenjamo samo u završnoj odredbi, to činimo u potpunoj suprotnosti s pravnom stečevinom Ustavnog suda, koji ukazuje da je neprihvatljivo mijenjati samo završne odredbe - istaknula je i Ivana Posavec u ime Kluba Socijaldemokrata, a kako je moguće da je ovo uopće na dnevnom redu pita se i Damir Bajs iz Kluba Fokusa.

Obzirom da smatraju da je ovaj Zakon protuustavan i traže da se o njemu očituje Ustavni sud problematizirajući petljanje ministra Ivana Malenice oko toga je li zakon uopće na snazi ili ne, oporba se nije uključila u glasanje, a Zakon je izglasala vladajuća većina sa 77 glasova.