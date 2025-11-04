Opet se grupa mladića okupila na Danima srpske kulture u Splitu: 'Brzo su se razbježali'

Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu trebala se održati u ponedjeljak navečer, ali skupina mladića, njih navodno 50-ak, prijetila je izvođačima i publici te su ih istjerali iz dvorane i zatim ih ispratili uz povike "Za dom spremni".

Prije otvorenja izložbe "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, koja se održava u sklopu Dana srpske kulture, pred prostorima Alliance Française Split u Marmontovoj ulici izjave za medije dali su saborski zastupnik Milorad Pupovac (SDSS), saborska zastupnica Anja Šimpraga (SDSS), predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" Nikola Vukobratović i potpredsjednik društva Ilija Borković, koji je i prisustvovao sinoćnjem prekidu programa Folklorne večeri, prenosi Slobodna Dalmacija.

Milorad Pupovac kazao je da se nakon sinoćnjeg upada skupine mladića u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape čuo s premijerom Andrejem Plenkovićem, kao i drugim predstavnicima Vlade.

Milorad Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Reći ću da je ovakva pojava, koja je jedna od pojava u nizu proteklih mjeseci, slična po svom karakteru manifestiranja mržnje prema kulturi, prema etničkim razlikama, nešto što nas treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku i društvenu angažiranost. Očekujemo da će Sabor krenuti u tom smjeru, da se prekine normaliziranje i navikavanje na ovu vrstu govora mržnje i nasilnog ponašanja prema ljudima koji ničim to nisu zaslužili. Naročito to nije zaslužio ovaj grad koji je kroz svoju dugu povijest nosio barjak slobode i danas se u Hrvatskoj raspoznaje kao grad glasova slobode, glasova koji su među najumnijima i među najhrabrijima u hrvatskom medijskom i uopće literarnom prostoru - kazao je Pupovac i dodao da je siguran da će Split imati snage za obračun s onima koji te glasove žele utišati, a krenuli su od najslabijih u ovom gradu.

Sličnog je mišljenja i njegova stranačka kolegica Šimpraga:

- Teško je danas vjerovati da se nalazimo u 2025. godini, kada svjedočimo ovakvim nasilnim situacijama. Po onome što smo sinoć vidjeli, bilo je vrlo jasno da je u Hrvatskoj dozvoljeno uzvikivati "Za dom spremni", ali nije dozvoljeno i zabranjuje se i smeta kada plešu pripadnici srpske nacionalne manjine, kada pjevaju, kada održavaju svoje kulturne događaje. Drago mi je što su svi to osudili i nadam se da ovakvo ponašanje i situacije neće biti nešto što će se događati svakodnevno - smatra.

Milorad Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dok su oni davali izjave, par metara dalje, pred Peškarijom, okupilo se 10-ak mladića. Ubrzo su od svog nauma, što god on bio, odustali, potaknuti vjerojatno kratkim razgovorom s policijskim službenicima u civilu, piše Slobodna Dalmacija.