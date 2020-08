Opet se zarazili koronom: 'Ovo su dvije različite verzije virusa'

Ovo nisu prvi slučajevi u svijetu gdje su ljudi ponovno oboljeli, odnosno zarazili se koronom. Još krajem veljače nekoliko pacijenata, koji su se oporavili u bolnici te su kao negativni pušteni kući, opet su se zarazili

<p>Korona u Hrvatskoj ne posustaje. Danas opet imamo više od 200 zaraženih, a dvoje ljudi je preminulo. S novih 219 COVID-19 pozitivnih imamo 2231 aktivni slučaj u zemlji. No druge zemlje javljaju kako imaju pacijente koji su se po drugi put zarazili novim korona virusom.</p><p>U zadnja dva dana jedan slučaj imali su u Hong Kongu, a druga dva bilježe Nizozemska i Belgija.</p><p>Muškarac iz Hong Konga je koronu dobio opet nakon četiri i pol mjeseca.</p><p>- U tom je konkretnom slučaju osoba prvi put imala vrlo blage simptome, a drugi put nije imala nikakve simptome. To je dodatni dokaz da se razvija imunitet koji štiti - pojasnio je znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade <strong>prof. dr Gordan Lauc</strong> na RTL-u otkrivši da je i sam prebolio koronu. Dodaje kako se i dalje ne zna koliko dugo traje taj stečeni imunitet.</p><p>- Ja nemam garanciju da se neću ponovno zaraziti jednog dana. Ali neko vrijeme sigurno štiti. A i kad prestane potpuno štititi, dat će barem određenu razinu prijenosa. To je kao kad krećete u utakmicu s nekoliko golova prednosti - opisuje naš znanstvenik.</p><p>Nizozemac koji je ponovno obolio od korone je stariji muškarac narušenog imuniteta. Tako ga je opisala virologinja <strong>Marion Koopmans</strong> za nizozemsku televiziju NOS.</p><p>Istaknula je da su do sada bili poznatiji slučajevi kad su ljudi dugo bolovali od virusa, da bi se on zatim razbuktao. No ovoga puta u spomenuta tri slučaja u tri različite zemlje dvije različite verzije virusa su zarazile muškarce. <strong>Dr. Margaret Harris</strong> iz Svjetske zdravstvene organizacije isto je potvrdila za BBC Breakfast.</p><p>- Ovo je prvi put da smo vrlo jasno vidjeli dvije različite verzije istog korona virusa. Radi se o nekoliko ljudi na 23 milijuna zaraženih do sada, ali ne znamo hoće li to zahvatiti više ljudi.</p><p>Dr. Harris ujedno ističe kako ovi slučajevi dokazuju da još nemamo konkretnih saznanja koliko dugo imunitet traje ili traje li dugo kod većine ljudi ili ga se brzo gubi nakon što se virus preboli. No smatra da neće doći do velikog skoka u takvim slučajevima, odnosno ne vjeruje da će se mnogi koji su ga preboljeli opet zaraziti. Otkako živi u pandemiji, javljale su se mnoge teorije zavjere, no više od toga su, kako vrijeme prolazi, ljudi bili skloni vjerovati da je bolje da se odmah zaraze i “toga riješe” ili da će se tako brže steći imunitet krda.</p><p>- Pokazalo se sad da to nije nimalo mudar izbor - zaključila je ova liječnica.</p><h2>Kina je imala iste slučajeve </h2><p>Ovo nisu prvi slučajevi u svijetu gdje su ljudi ponovno oboljeli, odnosno zarazili se koronom. Još krajem veljače nekoliko pacijenata, koji su se oporavili u bolnici te su kao negativni pušteni kući, opet su se zarazili. Tad je to bilo iznimno zabrinjavajuće jer smo o koroni znali manje nego danas, iako je još istražujemo. Krajem veljače je tako u Osaki jednoj ženi, koja inače radi kao turistički vodič, drugi put dijagnosticirana korona, a i Kina je istodobno objavila da imaju nekoliko pacijenata pozitivnih na korona virusa nakon što su pušteni iz bolnice.</p><p>Iako su ti slučajevi isprva izgledali kao trend koji pokazuje da će širenje korona virusa biti teško obuzdati, šef zdravstvene komisije u Kini za Reuters je izjavio kako ti pacijenti, po svemu sudeći, nisu zarazni.</p><p>- U Hrvatskoj nema spoznaja o recidivu. No pojedini pacijenti na početku infekcije imaju blaži oblik bolesti, potom im neko vrijeme bude dobro, a onda opet dođe do pogoršanja stanja, najčešće u vidu upale pluća. Dakle, pacijent nije ozdravio pa se drugi put ponovno zarazio korona virusom, nego je došlo do pogoršanja stanja - pojasnila je prof. dr. sc. Alemka Markotić još u svibnju. Do danas u Hrvatskoj nije zabilježen službeno slučaj da se nekome korona vratila, odnosno da je netko tko se izliječio ponovno obolio.</p><h2>Ljeto je ipak malo pomoglo </h2><p>Ono što se znalo uoči ljeta jest da visoke temperature neće “ubiti koronu”, no pokazalo se da je ona poput ostalih virusa manje opasna ljeti. To su dokazale kliničke slike oboljelih u ljetnom periodu u Hrvatskoj. Jako malo pacijenata završilo je u bolnici jer je većina imala ili blage ili nikakve simptome. Uglavnom teški kronični bolesnici, mahom ljudi starije životne dobi, završavali su u bolnicama i na respiratorima. Od 2231 trenutačno aktivnog slučaja korone u Hrvatskoj, 167 pacijenata je na bolničkom liječenju, od čega ih je devet na respiratoru.</p><p>Širi nam se i popis dječjih vrtića u koje se uvukla korona. Nakon Kaštela, jučer je bilo pozitivnih i u dječjem vrtiću “Cvrčak i mrav” u Bribiru. Od jučer je vrtić zatvoren jer je jedna odgojiteljica pozitivna na korona virus, zbog čega se trenutačno ispituju svi njezini potencijalni kontakti. Od 515 zdravstvenih djelatnika koji su u samoizolaciji, samo iz varaždinske bolnice ih je 25 moralo u izolaciju preko noći. Tek nakon hitne operacije mladića saznali su da je pozitivan.</p>