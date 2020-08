Potvrđena tri slučaja ponovne zaraze koronom, jedan u Belgiji

Belgijski virolog Marc Van Ranst rekao je da je u Belgiji riječ o pacijentici koja se Covidom-19 prvi put zarazila u ožujku te potom ponovno u lipnju. On očekuje i nove slučajeve ponovne zaraze

<p>U protekla dva dana tri su potvrđena slučaja ponovne zaraze koronavirusom, jedan u Hong Kongu i dva u Europi, što postavlja pitanja o tome koliko dugo traje imunitet na virus, piše britanska agencija Reuters. </p><p>Slučajevi zabilježeni u Belgiji i Nizozemskoj prijavljeni su nakon što je u Hong Kongu ovaj tjedan objavljeno da se jedan pacijent ponovno zarazio drugim sojem virusa četiri i pol mjeseca nakon što je službeno proglašeno da se oporavio od bolesti, što je bio prvi takav dokumentirani slučaj.</p><p>I ranije je bilo vijesti o novoj pojavi virusa odnosno simptoma Covida-19 kod osoba koje su se prije toga oporavile i prema testiranju bile negativne na virus, no samo je u ova tri slučaja genetičkom analizom utvrđeno da je ponovna zaraza rezultat genski drukčijeg virusa u odnosu na onaj koji je izazvao prvu zarazu, pa je tako isključena mogućnost da se radi o recidivu prve bolesti.</p><p>Pojava ponovne zaraze dovodi u pitanje učinkovitost potencijalnih cjepiva protiv virusa, koji je odnio stotine tisuća ljudskih života širom svijeta, iako stručnjaci ističu da će bojazni biti opravdane ako se dogodi puno više ponovnih zaraza.</p><p>Belgijski virolog<strong> Marc Van Ranst</strong> rekao je da je u Belgiji riječ o pacijentici koja se Covidom-19 prvi put zarazila u ožujku te potom ponovno u lipnju.</p><p>On očekuje i nove slučajeve ponovne zaraze.</p><p>- Ne znamo hoće li ih biti u velikom broju. Mislim da vjerojatno neće, ali to ćemo morati vidjeti - rekao je, ističući da bolest vlada manje od godine dana.</p><p>- Možda će se cijepljenje morati ponoviti svake godine, ili u roku od dvije ili tri godine. Izgleda da je međutim jasno da nećemo imati nešto što će štititi, recimo, 10 godina - rekao je.</p><p>Objasnio je da u slučajevima kao što je belgijska pacijentica, koja je imala relativno blage simptome, tijelo možda nije stvorilo dovoljno antitijela da bi spriječilo ponovnu zarazu, premda su ona mogla pomoći ublažavanju bolesti.</p><p>Dosadašnja istraživanja provedena nad osobama koje su preboljele Covid-19 sugeriraju da imunitet traje nekoliko mjeseci.</p><h2>Genetičko testiranje</h2><p>Nacionalni institut za javno zdravlje u Nizozemskoj objavio je da je također zabilježio slučaj ponovne zaraze koronavirusom kod jednog nizozemskog pacijenta.</p><p>Virologinja Marion Koopmans kazala je za dansku televizijsku kuću NOS da je riječ o starijoj osobi sa oslabljenim imunosnim sustavom.</p><p>Kazala je da su bolje poznati slučajevi ljudi koji su bili dugo bolesni od koronavirusa i kod kojih se bolest ponovno razbuktala.</p><p>Ali prava ponovna zaraza, kao u nizozemskom, belgijskom i hongkonškom slučaju, mora biti potvrđena genetičkim testiranjem virusa u prvoj i drugoj zarazi kako bi se utvrdilo razlikuju li se virusi.</p><p>Koopmans, savjetnica nizozemske vlade, kazala je da su ponovne zaraze virusom bile očekivane.</p><p>- Nisam nervozna zbog toga što se pojavi netko ponovno zaražen - kazala je. „Moramo vidjeti hoće li se to događati često".</p><p>Glasnogovornica WHO-a <strong>Margaret Harris</strong> kazala je na UN-ovu brifingu u Ženevi u vezi slučaja iz Hong Konga da je, iako se takva neslužbena izvješća pojavljuju s vremena na vrijeme, važno da se takve slučajeve dobro dokumentira.</p><p>Neki stručnjaci smatraju da je moguće da se takvi slučajevi počinju pojavljivati zbog više testiranja na virus širom svijeta, a ne zato što se virus možda širi drugačije.</p><p>No, David Strain, profesor na Sveučilištu Exeter i visoki član Britanskog liječničkog udruženja, rekao je da je pojava tih slučajeva zabrinjavajuća iz nekoliko razloga.</p><p>- Prvi je to što to sugerira da ranije zaraze ne pružaju zaštitu . rekao je. „Drugi je što bi moglo biti moguće da cjepiva možda neće pružiti nadu koju svi očekujemo".</p>