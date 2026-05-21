Opet porasla cijena nafte

Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 107 dolara budući da su trgovce zabrinuli signali iz Teherana o spornom pitanju otpreme visoko obogaćenog uranija, raspirivši strah od zastoja u američko-iranskim razgovorima o završetku rata

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 2,52 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 107,54 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 2,91 dolar i stajao je 101,17 dolara. Raspoloženje na tržštima osciliralo je ovaj tjedan paralelno porukama iz Washingtona i Teherana o uvjetima za završetak rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je Iranu na samom početku tjedna da "sat (za sporazum - op. ur.) otkucava". "Bolje im je da se pokrenu, brzo, inače od njih neće ostati ništa", dodao je Trump.

Nekoliko sati kasnije Trump je na društvenim mrežama objavio da je odgodio napad na Iran, planiran, kako je rekao, za utorak budući da je Teheran Washingtonu poslao mirovni prijedlog. 

Šanse za dogovor kojim bi se ograničio iranski nuklearni program sada su "jako dobre", ustvrdio je američki predsjednik. 

U srijedu trgovce je ohrabrila Trumpova poruka da će rat završiti "vrlo brzo". Potpredsjednik JD Vance, koji je vodio američko izaslanstvo na pregovorima u Islamabadu, ustvrdio je da su "stvari posložene prilično dobro".

Teheran je pak i u najnovijem prijedlogu sporazuma, prema izvješću iranskih medija, zatražio prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika iz baza u regiji uz Perzijski zaljev i odštetu za posljedice razaranja.

Iranski popis uključuje i ukidanje sankcija i odmrzavanje iranske imovine u inozemstvu i obustavu američke pomorske blokade, citira novinska agencija IRNA riječi zamjenika ministra vanjskih poslova Kazema Gharibabadija.

U srijedu poslijepodne Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je pak da je kroz Hormuz u protekla 24 sata prošlo 26 brodova, uključujući i naftne tankere, u koordinaciji s iranskim vlastima, objavili su državni mediji.    

Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja prolaze pak kroz Hormuz u koordinaciji s iranskom vojskom.

SAD je pak podigao uloge blokadom iranskih luka.

U četvrtak tržišta je pak uznemirilo izvješće Reutersa i navodi dva visoko rangirana iranska izvora da je ajatolah Modžtaba Hamenei izdao naredbu da se uranij obogaćen na 60 posto ne iznosi s iranskog teritorija.

Naredba mogla bi dodatno frustrirati američkog predsjednika Donalda Trumpa i zakomplicirati pregovore o okončanju američko-izraelskog rata s Iranom, primjećuje Reuters.

Prije rata Teheran je bio signalizirao da je spreman poslati pola količine visoko obogaćenog uranija izvan Irana. Iranska se pozicija promijenila nakon opetovanih Trumpovih prijetnji napadima na Iran, kažu izvori.

Pakistan je u četvrtak pojačao diplomatske napore kako bi ubrzao mirovne pregovore između SAD-a i Irana, a Teheran je poručio da analizira najnovije odgovore Washingtona.

Trump je sugerirao da bi mogao pričekati nekoliko dana na "prave odgovore" Teherana.

„Bili smo u takvoj situaciji već više puta i na koncu smo se razočarali", rekli su analitičari ING-a u bilješci u četvrtak, predviđajući da će Brent u drugom tromjesečju u prosjeku stajati 104 dolara.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio jeftiniji za 2,71 dolar i stajao je 115,42 dolara.

