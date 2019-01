Opet snijeg na kopnu, jaka bura na Jadranu: Ceste su zaleđene!

U unutrašnjoj Hrvatskoj pao je snijeg u večernjim satima u utorak. Oblačno i hladno vrijeme s oborinama nastavit će se cijeli tjedan. Uglavnom će padati snijeg, samo ponegdje kiša, a meteorolozi predviđaju da bi do srijede u gorju moglo mjestimice pasti 30 centimetara novog snijega.

Iz HAK-a poručuju da je autocesta A1 bez obzira na snijeg prohodna i otvorena za sva vozila s odgovarajućom zimskom opremom. Na većini cesta u Lici i Gorskom kotaru su zimski uvjeti. Upozoravaju sve vozače da je na cestama u unutrašnjosti moguća poledica.

- Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno, zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, pa vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Podsjećamo vozače ostalih teretnih vozila da na području pojedinih policijskih postaja prometna policija može i njih isključivati iz prometa, ovisno o trenutnim meteorološkim prilikama i sigurnosnoj procjeni. Sve sudionike u prometu molimo za razumijevanje, kao i da poštuju upute prometne policije - poručili su iz HAK-a.

U priobalju puše jak vjetar, povremeno s olujnim udarima, a za sav promet su zatvorene Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8) te državna cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno.

Zbog bure je na dijelu dionice autoceste A1 od južnog dijela tunela Sveti Rok do vijadukta Božići ograničenje brzine 40 km/h.

Srijeda: Na kopnu snijeg, na Jadranu kiša i jaka bura

- Pretežno oblačno uz povremenu oborinu, osobito u zapadnim krajevima. Na kopnu će većinom padati snijeg. Na Jadranu kiša, na jugu lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i susnježica i snijeg. Sunčana razdoblja očekuju se uglavnom poslijepodne na istoku i jugu. Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom Jadranu jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, tijekom dana će prolazno oslabjeti. U Dalmaciji će umjeren do jak jugozapadnjak okrenuti na istočnjak i jugo. Najniža temperatura od -6 do -1, na većem dijelu Jadrana od 0 do 5, a na jugu i do 8. Najviša dnevna od -3 do 3, na srednjem i južnom te ponegdje na sjevernom Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C - javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

