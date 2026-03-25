Oporavak azijskih burzi, cijena nafte ponovno ispod 100 USD

MSCI azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih oko 6,30 sati bio je u plusu 1,83 posto. Istodobno, japanski Nikkei porastao je oko dva posto, australski S&P/ASX 1,9 posto, a ojačale su i kineske burze – šangajska za 1,2 posto. Cijene nafte u srijedu su pale za više od četiri posto, nakon što je Trump signalizirao da Iran nastoji postići dogovor o miru, unatoč tome što Islamska Republika niječe bilo kakve izravne pregovore sa SAD-om. U Londonu je barel Brent Blend nafte pojeftinio 4,52 posto, na 98,71 dolar, a u SAD-u marka nafte WTI 3,72 posto, na 88,89 dolara.

Kasno u utorak The New York Times je, pozivajući se na dva neimenovana dužnosnika, izvijestio da su SAD Iranu poslale prijedlog od 15 točaka usmjeren na okončanje rata.

Iranska kasetna municija pogodila je Bnei Brak, ranivši 12 Izraelaca, javljaju lokalni mediji

Prema izvješću, ostaje nejasno koliko je taj prijedlog sveobuhvatan. Dostavljen je iranskim dužnosnicima preko Pakistana. Također je neizvjesno hoće li ga podržati Izrael, koji zajedno sa SAD-om izvodi napade na Iran.

Glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva signalizirao je da će tržišta nafte ostati nestabilna, upozorivši da se cijene barela neće normalizirati dok se regionalna stabilnost ne osigura pod iranskom vojnom kontrolom, izvijestio je Reuters.

Brent i dalje 35 posto skuplji nego prije rata

Nedostatak jasnoće o tome hoće li se i kada izvoz nafte iz Perzijskog zaljeva moći nastaviti, kao i znakovi da već postoji ekonomska šteta uzrokovana naglim rastom cijena nafte, i dalje brinu tržišne sudionike – unatoč Trumpovim pomirljivim potezima. Cijena sirove nafte Brent, naime, i dalje je čak 35 posto viša nego na početku rata na Bliskom istoku.

"Trenutno se na tržištima trguje prema naslovnicama. Trguje se naslovima. Dakle, postoji pozitivan ton. Problem je sada... još uvijek postoje nepoznanice o tome kamo ovo zapravo vodi odavde i ima li išta konkretno u smislu primirja", rekao je Kerry Craig, globalni tržišni strateg u J.P. Morgan Asset Managementu.

Dolarov indeks, koji prati kretanje američke valute prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je jutros 0,1 posto, na 99,317 bodova. Pritom je njegov tečaj prema jenu porastao 0,18 posto, na 158,96 jena, dok je prema euru stagnirao na 1,159 dolara.

Prilično mirno trgovanje na deviznim tržištima u oštroj je suprotnosti s kretanjima na dioničkim i naftnim tržištima, koja snažno reagiraju na svaku novu vijest vezanu uz rat na Bliskom istoku.

"Kod onih koji reagiraju na svaki udarni naslov o dijalogu između SAD-a i njegovih saveznika te Irana, uključujući nagađanja o razgovorima na visokoj razini i prijedlozima za privremeno primirje, sada se sve više zamjećuje zamor", rekao je Chris Weston iz Pepperstone Groupa.