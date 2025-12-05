Oporba o Geodeziji: 'Velika odgovornost Obuljen Koržinek'

Ministrica Nina Obuljen Koržinek zbog odgovornosti bi trebala dati ostavku, smatra oporba. "Dakle, sretan Božić Vlado, a mi svi skupa molimo za zdravlje EPPO-a", rekla je Marijana Puljak (Centar) tijekom slobodnih saborskih govora u ime Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjever. Ocijenila je da je podizanje optužnice ujedno i odgovor premijeru Andreju Plenkoviću koji se čudi kako u ovoj aferi postupa EPPO, a nema EU novca nigdje. "To je i odgovor Trupkoviću koji je sada optuženik, a nas je na Odboru za znanost prije skoro dvije godine uvjeravao kako nema ništa od ove afere. E pa ima, ima EU novca 85 posto i ima afere", rekla je Puljak.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao je optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u tzv. aferi Geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo, koji se terete za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 2,8 milijuna eura.

Ledenko: Velika odgovornost ministrice Obuljen Koržinek, treba podnijeti ostavku

Mostov Ivica Ledenko naveo je kako je Most zbog ovog slučaja prije nekoliko mjeseci započeo priču oko opoziva ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, podsjetivši da je riječ o dodjeljivanju velikih iznosa Geodetskom fakultetu izravnom pogodbom, bez natječaja, za poslove 3D snimanja zgrada nakon potresa.

Pokretanje videa... 06:35 Andrej Plenković | Video: N1 Televizija

"Držimo da je ovo jedan od najvećih kompromitirajućih procesa u Ministarstvu kulture do danas i da se definitivno ministrica Obuljen Koržinek ne može amnestirati iz ovog slučaja. Najmanje što bi ona mogla napraviti je podnijeti neopozivu ostavku", ustvrdio je.

Dodao je kako premijer Plenković cijelo vrijeme čvrsto stoji iza Obuljen Koržinek, kao što je stajao i iza aktera i drugih afera koji su sada pod istragama ili u zatvoru.

"Vidimo da je ova istraga otišla u pravcu jednog od glavnih suradnika ministrice Koržinek. Mi držimo da ovdje postoji njena velika odgovornost. Koliko smo iščitali informacije kojima raspolažemo, postoje dokumenti koji su antedatirani, što je dokazano pečatima nad dokumentima", istaknuo je Ledenko.

Anka Mrak-Taritaš (GLAS) podsjetila je kako je Geodetski fakultet isporučio "apsolutno neupotrebljivu dokumentaciju" jer su snimane zgrade koje nisu bile kulturno dobro, neke nisu bile niti oštećene, dok snimke prvo nisu mogli otvoriti ni projektanti, a ni samo Ministarstvo, a nakon što su uspjeli, morali su sami napraviti svoje snimke na terenu.

"Dakle, radilo se da bi se radilo, da bi se dobro zaradilo, a na kraju je to apsolutno bila bespotrebna i beskorisna dokumentacija, prema tome, mene to uopće ne čudi. Pitam se što je ministrica napravila s tim. Jedan čovjek je za to dobio otkaz, nemojte mi reći da je samo on kriv", navela je Mrak-Taritaš.

Marković: Optužnica pokazala da ne postoje mehanizmi kontrole

Ivana Marković (SDP) ocijenila je kako je optužnica pokazala da ne postoje adekvatni mehanizmi kontrole trošenja javnog novca.

"A i kad se pojavi sumnja u nezakonito trošenje, u korupciju, tada ovi mehanizmi koji bi trebali prvi djelovati i zaustaviti korupciju, spriječiti štetu, postaju zaštitnici kriminala i korupcije. I kad vam HDZ bude govorio o domoljublju, tradicionalnim vrijednostima i kad ih vidite da drže ruku na srcu, sjetite se samo ove godine, svih afera i uhićenog HDZ-ovog kadra koje je više teško zbrojiti", poručila je.

Navela je i kako podizanje optužnice pokazuje važnost nezavisnog novinarstva jer su ministrica, premijer i glavni državni odvjetnik tvrdili da problema nema.

Pri tome je navela kako se premijer opisuje kao najodgovorniji za sve dobre stvari, no da u ovakvim situacijama nije odgovorna niti ministrica, niti on, nazvavši to uobičajenim načinom rada.

Benčić: Tko je krao od obnove nakon potresa zaslužuje posebno visoku kaznu

Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila je kako je podizanje optužnice bilo očekivano.

"Tko god je krao novce ili radio druge malverzacije s novcima koji su namijenjeni za obnovu nakon potresa, taj zaslužuje posebno visoke kazne i posebni prioritet kod svih istražnih tijela da se što prije takvi slučajevi obrade", poručila je.

Pri tome je ocijenila kako moraš biti "poseban beskičmenjak i osoba bez trunke morala" da kradeš od jedne od najvećih katastrofa koja je zadesila Hrvatsku, Zagreb i Baniju, dodavši kako podržavaju svaku istragu i sve smjerove u kojima ona ide.