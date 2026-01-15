Oporba bi smijenila Piletića, ali premijer za sada stoji iza njega

Mali Trump, Trnoružica, mali od Plenkovića... Ovim su se nadimcima častili vlast i oporba na prvom "aktualcu" u ovoj godini, nakon što su se zastupnici vratili s jednomjesečne stanke. Burno je bilo dok se govorilo o izboru ustavnih sudaca, o priznavanju inkluzivnog dodatka te o propustima resornog ministra Marina Piletića, na kojeg se okomila saborska oporba. Pozivali su ga na ostavku, Piletić je odbacio prozivke, a premijer je rekao da stoji uz svojeg ministra.

- Poštovani magistre prava, zašto odbijate prijedlog SDP-a i dijela oporbe da se o ustavnim sucima dogovara konsenzusom, a ne političkom trgovinom 2:1 - pitao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera o njegovoj ideji da se imenovanje čelnika Vrhovnog suda veže za izbor preostala tri ustavna suca. A Plenković je ekonomistu Hajdašu Dončiću poželio da još dugo bude na čelu SDP-a u opoziciji. Kazao je i kako je načuo da je SDP od svojih kandidata za ustavne suce tražio da u vezi sa svjetonazorskim pitanjima slijede liniju koju zastupa stranka.

- Imate dva cilja, da od tri suca izaberete koji će slijediti liniju partije ili da se ustavni suci ne izaberu. Nudimo poticaj, recept i rješenje koje je ranije korišteno - rekao je Plenković.

Hajdašu Dončiću, kako je istaknuo, "drago je da je Plenković na putu Ive Sanadera" te je napomenuo kako je SDP-ova ponuda vratiti povjerenje u institucije, kao i to da zajednički pokušaju promijeniti postojeći model izbora.

Sandra Benčić (Možemo!) ponovila je da u ucjenama vezanim za izbor ustavnih sudaca neće sudjelovati.

- Mnogi bi htjeli biti mali Trump u svojoj mahali. Pokazali ste to kad ste kontra cijele struke i opozicije usvojili Bačićeve zakone, kao i sad, kad ucjenjujete oko ustavnih sudaca - kazala je.

Premijer je uzvratio rekavši da nije riječ o ucjeni te se pozvao na glavno načelo Venecijanske komisije u izboru ustavnih sudaca, proporcionalnost, koja reflektira volju birača.

- Imputirate da nismo za dijalog. Ne znam jeste Trnoružica. Nakon izbora 2020. dali ste nam košarice. Glumite velike demokrate, a u biti ste autoritarni zabranitelji. Po ideološkim kriterijima ne dozvoljavate pjevanje, a na ove druge pjesmice ne trzate - uzvratio je premijer.

Oporba se obrušila na ministra Piletića uz ocjenu da glumata socijalnu osjetljivost navodeći da je oko 15.000 teško bolesnih ljudi umrlo čekajući rješenje o inkluzivnom dodatku, da je više od 100.000 zahtjeva neriješeno.

- Dok god ste vi mali od Plenkovića i dok se možete bahatiti, ništa se neće promijeniti. I to je sramota za vas, Vladu i za Hrvatsku - rekla je Mirela Ahmetović (SDP).

Piletić je najavio kako ozbiljno razmišljaju o tome da svima koji su dobili rješenje i pravo na taj dodatak isplate ga, pa čak i nakon smrti. Prozivali su ga i zbog požara u Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj", koji samo pukom srećom nije imao tragične posljedice, a oporba je upozorila da to nije izoliran slučaj nego "ozbiljan pokazatelj sustavnog nedostatka nadzora i odgovornosti". Zanimalo ih je koliko je inspekcijskih nadzora udomiteljskih obitelji i državnih ustanova provedeno prošle godine, koliko je izrečenih sankcija zbog propusta u radu i koje se mjere poduzimaju da se incidenti poput onog u "Slavi Raškaj" ne bi ponovili.

- Iznose se optužbe na račun socijalnih radnika, ljudi koji brinu o djeci o kojoj nema tko drugi brinuti, kako bi im pružili zdravo i sigurno okruženje za rast i razvoj - rekao je ministar.

Podsjetio je kako je ministarstvo u protekle tri godine osiguralo zapošljavanje 700 novih socijalnih radnika, odgojitelja, njegovatelja te da izdvajaju nikad više novca, više od 250 milijuna eura.

- Mi sad nakon svega toga imamo da jedna incidenta situacija bude okarakterizirana kao okvir u kojem se to svakodnevno događa. Mora da ste čitali Ivanu Šojat i 'Sanjao sam snijeg', gdje se ponavlja taj narativ 'socijala je kriva za sve'. Molim vas, udarajte po ministru, meni osobno, ali ostavite se socijalnih radnika i inspektora, koji su povećali broj nadzora u protekle tri godine za 300 posto - odgovorio je Piletić.

Naveo je kako je u "Slavi Raškaj" u vrlo kratkom vremenu inspekcija bila tri puta zaredom te niti jedna nepravilnost nije pronađena.

- Za incidentnu situaciju koju su djeca uzrokovala nije odgovoran niti jedan zaposlenik 'Slave Raškaj' i niti jedan socijalni radnik u Hrvatskoj - kazao je ministar.

Oporba je poručila kako je Piletiću zbog zakona o osobnoj asistenciji Ustavni sud udario veliki šamar. Ivanu Kekin (Možemo!) zanimalo je hoće li premijer omogućiti osnivanje istražnog povjerenstva o femicidu.

- Osuđujem te divljake, imbecile, kretene i primitivce više nego vi, i to godinama, osuđujemo to ne samo politički, retorički i ljudski, nego smo učinili korake koje nikad nije učinila nijedna druga vlada prije nas - zaključio je Plenković. 

Dok se razgovara u saboru, tipkaju na mobitelima

Foto: HRT

Dok je Branko Bačić pričao na ‘aktualcu’ u Saboru, Andrej Plenković, Tomo Medved i Oleg Butković imali su spuštene glave. Iako Iako se mobitel nije vidio niti jednom od njih, svima je bilo jasno što rade. U obranu premijera, možda je provjeravao je li web Vlade stavio pravi naslov, a ne kao da prozivao medije da zlonamjerno izvještavaju.