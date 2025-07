Oporba: 'HDZ izmišlja utješnu nagradu i funkciju za uhljebljivanje Ivana Penave'

Najava osnivanja tijela koje bi se bavilo komunističkim zločinima, a koje bi vodio čelnik DP-a Ivan Penava umjesto dogovorenog ulaska u Vladu u redovima liberalno-lijevih oporbenih stranaka izazvala je ironične komentare i ocjenu da HDZ izmišlja utješnu nagradu i funkciju za uhljebljivanje Penave.

SDP-ov Arsen Bauk napominje da je još uvijek nejasno u kojoj će formi biti napravljeno to mjesto gdje bi 'Penava trebao provoditi svoje dane za razbibrigu i razonodu', s obzirom na to da više nije gradonačelnik. „Ako se radi o državnom tijelu, ne može više biti potpredsjednik Sabora zbog nespojive dužnosti. Ako se radi o saborskoj komisiji, to je po onome - kada nešto ne želiš riješiti, osnuj komisiju. Bude li to saborsko radno tijelo, očekujemo da se i opozicija uključi u rad tog tijela, kao i u sva druga radna tijela”, kazao je.

Bila bi to, napominje, još jedna komisija jer već '90-ih bila jedna komisija koja se bavila sličnim stvarima, a na čelu je bio Vice Vukojević.

„Ministarstvo hrvatskih branitelja ima to u svojoj nadležnosti i time se bavilo, kao i DORH i razni povijesni instituti i druge znanstvene institucije koje se time se bave. Ovo bi bilo tijelo koje bi imalo manji autoritet u javnosti nego svi ovi koji sam prethodno nabrojao, ali dobro dođe za razonodu i razbibrigu bivšeg gradonačelnika Vukovara”, mišljenja je Bauk.

Kekin: Plenković očito nema većinu bez Penave

Za Ivanu Kekin to je tijelo posljedica složene međuovisnosti Andreja Plenkovića i Ivana Penave koja je, kaže, očita. dodaje i kako gledamo potonuće Domovinskog pokreta, rejting koji im je dva posto, izgubili su izbore u Vukovaru i ne postoje nigdje izvan Sabora.

"No, ne treba se zavaravati ili slučajno pomisliti da slabost Domovinskog pokreta označuje snagu Andreja Plenkovića jer Plenković očito nema većinu bez Penave. Sada, s obzirom na to da je Penava jako loše prošao na zadnjem ispitu, očito toliko loše da bi trebao i na popravni, ne može dobiti dogovorenu nagradu na koju je već bio spreman nego samo utješnu, a to je 'povjerenstvo za istinu'”, istaknula je.

Ta je ideja bizarna jer mi uopće nije jasno što bi bila zadaća i uloga tog povjerenstva, ali si mogu otprilike predočiti što bi to bilo jer Penava nikada ne priča ni o čemu važnom za građane i to bi vjerojatna bila tema kojom se oni generalno vole baviti pa pričaju o komunizmu 2025. u Hrvatskoj, dodala je. Ali, bez obzira na to koliko je ta tema bizarna, mislim da bi bilo loše ne biti oprezan jer znamo koje zemlje na svijetu imaju ministarstvo i povjerenstva za istinu i mislim da Hrvatska ne bi trebala ići u tom smjeru, poručila je Kekin.

Marijana Puljak (Centar) smatra da HDZ izmišlja funkciju u kojoj će doslovno uhljebiti Penavu, a sve skupa zapravo ide k asimiliranju Domovinskog pokreta. Ni nekoliko mjeseci otkako su u Vladi, navodi, HDZ je u potpunosti asimilirao i umrtvio Domovinski pokret.

Penava koji je obećavao da će biti korektiv HDZ-a, da će paziti kako HDZ vodi državu, spao je na to da sada se izmišljaju funkcije ministarstva, povjerenstva ili ne znam kakve funkcije kako bi ga se dodatno na kraju ušutjelo, poručila je Puljak.