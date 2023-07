'Oporba je ujedinjena kada želi dva sata prije otići na odmor. Ne vidimo izvanredno stanje'

Oporba je očito ujedinjena danas, a ujedinjena je jedino kada želi pobjeći i dva sata prije ostalih je krenula na godišnji odmor, uzvratio je HDZ-ov Damir Habijan na današnju akciju cjelokupne oporbe, koja se ujedinila u zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora, obzirom da danas odlaze na dvomjesečnu stanku, te napustila sabornicu i glasanje nakon što su od vladajućih ponovno dobili odbijenicu.

Da nastave s radom odmah od ponedjeljka traže naglašavajući da se nalazimo u izvanrednom stanju obzirom na najnoviju plinsku aferu i blokadu pravosuđa šesti tjedan štrajka službenika kojima Vlada ne želi povećati plaće.

- Osobe koje bježe su najčešće osobe koje priznaju da su kukavice, priznaju poraz i ne pokazuju bilo kakvu odgovornost. Što se tiče njihovih zahtjeva za izvanrednom sjednicom, ovo nije prvi put da pokazuju ne poznavanje materije, odnosno konkretno Ustava, koji vrlo jasno i potpuno nedvosmisleno propisuje tko može sazvati izvanrednu sjednicu. To može većina zastupnika, odnosno njih 76, Vlada ili predsjednik Republike i tu završava svaka priča. Interesantno je i to da ako pogledamo, pogotovo, zadnja dva tjedna redovnog zasjedanja, svaki dan smo bili ovdje i raspravljali do dugo u noć o važnim zakonskim prijedlozima, a valjalo bi vratiti snimke i pogledati koliko je tih koji su danas bili glasni oko traženja izvanredne sjednice sjedilo ovdje - rekao je Habijan.

Podsjetio je i na zadnji oporbeni zahtjev za osnivanjem Istražnog povjerenstva zbog curenja osobnih podataka građana iz agencija za naplatu potraživanja.

- Toliko su bili zabrinuti za građane da su u tom zahtjevu ostavili dio iz interpelacije iz 2021. godine, a koji govori o poslijepotresnoj obnovi. Glasni su kada su upaljene kamere, a zapravo u praksi ono što pokazuju kroz svoj rad, odnosno nerad, dovoljno govori o njihovom licemjerju - dodao je naglasivši kako je oporba jedino ujedinjena u neradu.

- Mi imamo ništa protiv sjednice, samo sam govorio o proceduri. Oporba je danas napravila jedan loš performans. Govore o izvanrednom stanju i to u situaciji kada imamo porast plaća, mirovina, BDP-a, ulazak u Schengen, eurozonu... Da ne živim ovdje, mislio bih da je doista neko izvanredno stanje, da ne postoji više ni trodioba vlasti i bio bih vrlo, vrlo zabrinuti, no znam gdje živim i znam što Vlada i parlamentarna većina rade, što smo bez oporbe usvojili i doista mirno spavam - istaknuo je HDZ-ov zastupnik.

Što se tiče samog štrajka, istaknuo je kako je ministar Ivan Malenica imao sa sindikatom pet sastanaka oko te teme pa naglasio kako je u službenicima u pravosuđu zadnjih sedam godina plaća narasla 33,04 posto, a da sada dodatno raste i dodatkom koji su reprezentativni sindikati ispregovarali za sve djelatnike u državnim i javnim službama.

'Možda se moglo brže reagirati kada smo shvatili da imamo popunjena skladišta'

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, Žarko Tušek, osvrnuo se na jučerašnju tematsku sjednicu na kojoj su više od sedam sati raspravljali o plinskoj aferi i rešetali pitanjima ministra Davora Filipovića i čelnike HEP-a, HROTE-a, HERA-e i Plinacra. Ponovio je kako je Vlada Uredbom da HEP mora kupovati plin od INA-e zaštitila građane i gospodarstvo, da su građani uštedjeli 370 milijuna eura. Na pitanje zašto u zaključku Odbora nisu podcrtali da se dogodio propust, Tušek kaže da oni mogu donositi općenite zaključke.

- Nismo mi ti koji možemo govoriti što je propust ili ne institucija koje su nezavisne. Ja mislim da je možda na neki način trebalo brže reagirati u trenutku kada smo shvatili da imamo popunjena skladišta i da postoje određeni viškovi. Makar, naglašavam, cijeli taj aspekt trgovanja, mi još nemamo cjelovitu analizu za lipanj. To će napraviti HROTE i to se čeka. Ovo jučer su bile neke paušalne ocjene, ali nije službena analiza. Drago mi je da je Vlada promptno reagirala čim je te informacije imala na svom stolu. No, cijela ta priča oko trgovanja plinom ima kompleksnu zakonodavnu regulativu i određeni disbalansi se ne stvaraju samo u Hrvatskoj nego i na drugim tržištu i zato treba gledati cijeli vremenski period u kojem su ostvareni dobici. Treba gledati i cijelu 2023., vidjet ćemo što će se događati s tržištem plina na jesen i kakve će tada biti cijene i kakve će Vlada uredbe trebati donijeti - rekao je.

Svi akteri u tom procesu, dodao je, suodgovorni su za obavljanje svako svoje dužnosti, ali i komunikaciju među sobom.

- Govorim o akterima koji reguliraju energetsko tržište i koji postoje na tržištu. Ministarstvo gospodarstva donosi regulativu i prima izvješća od tih institucija na znanje, zna se koje institucije imaju koje ovlasti - naglasio je Tušek.