Oporba pozdravlja pobjedu nad MOL-om u arbitraži, ali traži da se INA vrati u hrvatske ruke

Predstavnici oporbenih stranaka izrazili su zadovoljstvo pobjedom Hrvatske nad MOL-om u arbitraži oko INA-e, no, u tomu ne vide definitivno rješenje problema i traže vraćanje INA-e "u hrvatske ruke" kao što je premijer Andrej Plenković i obećao još 2016..

„Sad se zabavljamo s arbitražama, nešto izgubimo, nešto dobijemo, kao to je super, a zaboravili smo da smo 2016. od Andreja Plenkovića čuli obećanje da će vratiti INA-u u hrvatske ruke”, osvrnuo se Mišel Jakšić (SDP) na pobjedu Hrvatske nad MOL-om u arbitraži oko INA-e.

Podsjetio je i da je prošlo 'jubilarnih' deset godina, dogodila se afera 'plin za cent' i svašta se tada događalo u INA-i.

Čuli smo, kazao je, koliko je za Hrvatsku loš model upravljanja INA-om, imali smo velike najave Andreja Plenkovića da će sve promijeniti i da ništa više neće biti tako, da je to kap koja je prelila sve čaše i nakon toga se opet nije dogodilo apsolutno ništa. Sve je ostalo u mađarskim rukama, a mi se zabavljamo s arbitražama, poručio je.

Živković (Možemo): Hrvatska nije dobila arbitražu po Energetskoj povelji, a na njoj Vlada inzistira

Marin Živković (Možemo!) odličnim smatra da je Hrvatska dobila arbitražu protiv MOL-a. „U tom slučaju vidimo koja je razlika kada se Hrvatsku tuži po Energetskoj povelji i kada se tuži po nekim drugim osnovama. Arbitraža koju je Hrvatska dobila nije bila po Energetskoj povelji. Tužbe koje smo dobili i arbitraže koje smo izgubili su sve bile temeljene na Sporazumu o Energetskoj povelji”, kazao je.

Podsjetio je da je Sabor nedavno raspravljao o tome, a hrvatska Vlada i dalje inzistira da Hrvatska ostane dio tog štetnog ugovora iako Europska unija izlazi iz tog ugovora, a većina članica EU je već izašla. „Hrvatska strategija je da mi ostanemo dio tog ugovora i dalje potencijalno budemo izloženi štetnim tužbama poput tužbi MOL-a i Mađarske protiv Hrvatske koje oni sustavno dobivaju jer je taj ugovor štetan i pisan je za interese naftnih investitora”, upozorio je Živković.

I za Božu Petrova (Most) dobra je vijest za Hrvatsku da smo dobili arbitražni spor, ali, ističe, sve te arbitraže nastale su zbog koruptivnih, kriminalnih političkih odluka u povijesti Hrvatske. „Ne mogu biti zadovoljan sve dok se INA, kao strateška energetska kompanija ne vrati u hrvatske ruke jer je krajnje vrijeme da Hrvatska provodi jasnu, suverenu energetsku politiku u kojoj će INA štititi strateški interes Hrvatske, hrvatskog gospodarstva i građana”, poručio je.

Petrov (Most): Kontrolni paket izgubili smo zbog kriminala i korupcije, to treba "istjerati na čistac"

"Smatra da nije normalno da postoji presuda da smo izgubili kontrolni paket zbog kriminala i korupcije, a da se po tom pitanju ništa ne događa i da određeni ljudi slobodno šeću i da im nitko ništa ne može. Mi pritom moramo odgovarati za određene postupke pred arbitražnim sudovima, a oni su dobili mogućnost upravljanja kompletnom kompanijom na temelju kriminalnog djela", kazao je.

To je, istaknuo je Petrov, ono čime se trebaju pozabaviti DORH i naša Vlada i konačno istjerati na čistac i vratiti INA-u u hrvatske ruke "jer ovo kako je prepuštena i kako je se komada posljedica je kriminalnih djela za koje još nitko nije odgovarao, a Hrvatska zbog toga gubi milijarde što je sramota”.