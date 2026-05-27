Obavijesti

News

Komentari 0
REAKCIJE U SABORU

Oporba pozdravlja pobjedu nad MOL-om u arbitraži, ali traži da se INA vrati u hrvatske ruke

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Oporba pozdravlja pobjedu nad MOL-om u arbitraži, ali traži da se INA vrati u hrvatske ruke
Zagreb: Nastavljena 10. sjednica Hrvatskoga sabora | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marin Živković (Možemo!) odličnim smatra da je Hrvatska dobila arbitražu protiv MOL-a. I za Božu Petrova (Most) dobra je vijest za Hrvatsku da smo dobili arbitražni spor, ali, ističe, sve te arbitraže nastale su zbog koruptivnih, kriminalnih političkih odluka

Predstavnici oporbenih stranaka izrazili su zadovoljstvo pobjedom Hrvatske nad MOL-om u arbitraži oko INA-e, no, u tomu ne vide definitivno rješenje problema i traže vraćanje INA-e "u hrvatske ruke" kao što je premijer Andrej Plenković i obećao još 2016..

„Sad se zabavljamo s arbitražama, nešto izgubimo, nešto dobijemo, kao to je super, a zaboravili smo da smo 2016. od Andreja Plenkovića čuli obećanje da će vratiti INA-u u hrvatske ruke”, osvrnuo se Mišel Jakšić (SDP) na pobjedu Hrvatske nad MOL-om u arbitraži oko INA-e.

Podsjetio je i da je prošlo 'jubilarnih' deset godina, dogodila se afera 'plin za cent' i svašta se tada događalo u INA-i.

SUD ODBIO TUŽBU MOL-A MOL o arbitraži: 'Hrvatska nije uspjela dokazati da je Hernádi sudjelovao u podmićivanju...'
MOL o arbitraži: 'Hrvatska nije uspjela dokazati da je Hernádi sudjelovao u podmićivanju...'

Čuli smo, kazao je, koliko je za Hrvatsku loš model upravljanja INA-om, imali smo velike najave Andreja Plenkovića da će sve promijeniti i da ništa više neće biti tako, da je to kap koja je prelila sve čaše i nakon toga se opet nije dogodilo apsolutno ništa. Sve je ostalo u mađarskim rukama, a mi se zabavljamo s arbitražama, poručio je.

Živković (Možemo): Hrvatska nije dobila arbitražu po Energetskoj povelji, a na njoj Vlada inzistira

Marin Živković (Možemo!) odličnim smatra da je Hrvatska dobila arbitražu protiv MOL-a. „U tom slučaju vidimo koja je razlika kada se Hrvatsku tuži po Energetskoj povelji i kada se tuži po nekim drugim osnovama. Arbitraža koju je Hrvatska dobila nije bila po Energetskoj povelji. Tužbe koje smo dobili i arbitraže koje smo izgubili su sve bile temeljene na Sporazumu o Energetskoj povelji”, kazao je.

Podsjetio je da je Sabor nedavno raspravljao o tome, a hrvatska Vlada i dalje inzistira da Hrvatska ostane dio tog štetnog ugovora iako Europska unija izlazi iz tog ugovora, a većina članica EU je već izašla. „Hrvatska strategija je da mi ostanemo dio tog ugovora i dalje potencijalno budemo izloženi štetnim tužbama poput tužbi MOL-a i Mađarske protiv Hrvatske koje oni sustavno dobivaju jer je taj ugovor štetan i pisan je za interese naftnih investitora”, upozorio je Živković.

'JAČANJE PROIZVODNJE' Šušnjar čestitao DORH-u nakon što je MOL izgubio arbitražu: 'To je kvalitetno vođen proces...'
Šušnjar čestitao DORH-u nakon što je MOL izgubio arbitražu: 'To je kvalitetno vođen proces...'

I za Božu Petrova (Most) dobra je vijest za Hrvatsku da smo dobili arbitražni spor, ali, ističe, sve te arbitraže nastale su zbog koruptivnih, kriminalnih političkih odluka u povijesti Hrvatske. „Ne mogu biti zadovoljan sve dok se INA, kao strateška energetska kompanija ne vrati u hrvatske ruke jer je krajnje vrijeme da Hrvatska provodi jasnu, suverenu energetsku politiku u kojoj će INA štititi strateški interes Hrvatske, hrvatskog gospodarstva i građana”, poručio je.

Petrov (Most): Kontrolni paket izgubili smo zbog kriminala i korupcije, to treba "istjerati na čistac" 

"Smatra da nije normalno da postoji presuda da smo izgubili kontrolni paket zbog kriminala i korupcije, a da se po tom pitanju ništa ne događa i da određeni ljudi slobodno šeću i da im nitko ništa ne može. Mi pritom moramo odgovarati za određene postupke pred arbitražnim sudovima, a oni su dobili mogućnost upravljanja kompletnom kompanijom na temelju kriminalnog djela", kazao je.

To je, istaknuo je Petrov, ono čime se trebaju pozabaviti DORH i naša Vlada i konačno istjerati na čistac i vratiti INA-u u hrvatske ruke "jer ovo kako je prepuštena i kako je se komada posljedica je kriminalnih djela za koje još nitko nije odgovarao, a Hrvatska zbog toga gubi milijarde što je sramota”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'
3,7 RICHTERA

Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026