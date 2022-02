Vlada je nespremno dočekala ovu krizu unatoč tome tome što smo mi kao oporba pojedinačno non stop upozoravali na problematiku oko cijene energenata i teške ekonomske situacije koja čeka naše građane, poručio je Mostov zastupnik Zvonimir Troskot nakon sastanka oporbe koji je inicirao Klub Mosta o pokretanju interpelacije o radu Vlade zbog nečinjenja po pitanju rasta cijena energenata.

- Postoji jako puno prijedloga sa svih strana, konačni zaključak nismo donijeli, još ćemo razgovarati pa ćemo javnosti predstaviti zajednička rješenja - rekao je dodavši kako nije dovoljno donijeti samo mjere koje će kratkotrajno riješiti udar na građane nego definirati i dugotrajne smjernice za energetski sustav.

- Vlada kasni sigurno osam mjeseci s bilo kakvim paketom mjera, vidimo da su ostale zemlje EU već ranije izašle s detaljnim scenarijima. Naša Vlada stvarno nije napravila ništa, ne vidimo nikakvu strategiju, a smatramo da će ove njihove mjere biti samo zavlačenje, kao što se događa i s obnovom - naglasio je.

Neki od prijedloga Mosta su smanjenje PDV-a na energente, ukidanje ili smanjenje trošarine na gorivo kao što je to učinjeno 2011., vaučeri po socijalnim kategorijama... Troskot nije precizirao detalje.

- To su neka kratkoročna rješenja oko koji se svi slažemo i tko god da je na vlasti u ovom trenutku bi išao u tom smjeru. No, postoje određene i druge mjere koje su dugoročnije, a koje ćemo još kao oporba raspraviti - istaknuo je.

'Ovo naprosto nije dovoljno'

Predsjedniku SDP-a Peđi Grbinu je drago da Vlada ide u smjeru koji je inicirao i SDP, ali naglašava da ono što Vlada priprema nije dovoljno.

- Nema mjera koje bi se odnosile na umirovljenike, nema ni govora o tome da bi se promijenio način obračuna PDV-a na trošarine kod energenata i nismo čuli niti "a" o tome kako ćemo govoriti o drugom inflatornom napadu koji nam dolazi u ovoj godini, a vezan je uz uvođenje eura - poručio je naglasivši kako Vlada kasni s donošenjem mjera pomoći.

- Oporba razgovara i sve ono što ide u smjeru ublažavanja inflatornih učinaka na standard građana, svatko od nas mora podržati, bez obzira tko to predlaže i iz koje političke opcije dolazi. Ako je mjera dobra i ako će doprinijeti poboljšanju standarda naših građana, naša obveza je to podržati, ali najvažnije je to učiniti što prije - rekao je podsjetivši kako je premijer Andrej Plenković u rujnu odmahivao rukom na upozorenja na rastuću inflaciju.

- Izgubili smo četiri mjeseca, standard građana je zbog toga narušen i Hrvatska više nema vremena za čekanje - poručio je.

'Još u listopadu smo uputili zaključak kojim bi se obvezala Vlada da reagira'

Zastupnica Sandra Benčić podsjetila je kako je Klub Zeleno-lijevog bloka još u listopadu uputio u saborsku proceduru zaključak kojim bi se Vlada obvezala da reagira smanjenjem PDV-a na cijene plina i isporučene toplinske energije i da donese set drugih mjera kojima će ublažiti udar energetske krize na građane.

- To je već trebalo biti na dnevnom redu, ali još uvijek nije - dodala je.

Oporba se oko pokretanja interpelacije još nije dogovorila jer je, pojasnila je Benčić, to instrument koji je dosta spor u proceduri.

- Poslovnički rokovi su takvi da će na dnevni red doći tek za dva mjeseca, a pitanje da li i tad. Dobro je imati i to u proceduri, ali razmatrat ćemo i neke druge opcije koje bi bile brže, a kojima bi mogli natjerati Vladu da što ranije reagira na rast cijena energenata i inflaciju općenito, tj ublažavanje udara za najugroženije skupine jer to nismo vidjeli za sada da će biti pokriveno setom mjera koji Vlada predlaže - rekla je.

Smanjenje PDV-a na plin i isporučenu toplinsku energiju, dodala je, će podržati, ali je istaknula da smanjenje PDV-a na hranu, što Vlada također predlaže, a predstavit će detaljno u srijedu, neće funkcionirati ako uz to ne idu i neke dodatne mjere, kao što su kontrola cijena i profita.

- Jedna od ključnih stvari koje su Vlada i regulatorna tijela već trebali napraviti jest ispitati da li postoji kod nekih aktera na tržištu antitržišno ponašanje i stvaranje ekstra profita na temelju krize koja je nastala. Ako se to pitanje ne razriješi, mi ćemo zapravo ulijevati novce iz Državnog proračuna da bi netko imao ekstra profite, pa tako možda i na cijeni hrane. Jer ako vi snizite PDV, a trgovci dignu marže, a vi nemate instrument da sankcionirate to, onda ćemo opet biti na istom - poručila je Benčić dodavši kako bi i zamrzavanje cijena hrane isto išlo teško obzirom na velik broj aktera na tržištu.

- S druge strane, na tržištu nekretnina bi to moglo funkcionirati jer je manje aktera i tu bi se mogao postići efekt. A ako postignemo efekt na tržištu energenata, tada ćemo zaustaviti prelijevanje na rast cijena u drugim sektorima, tako da se meni čini da još uvijek trebamo velik dio mjera usmjeriti upravo na tržište energenata - istaknula je.

'Vlada stavlja probleme pod tepih'

Naša Vlada ima jednu specifičnost, a to je da probleme stavlja pod tepih, istaknula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- I onda ih krene rješavati kada postanu veliki. Druge zemlje su to već krenule rješavati u listopadu i studenom, a evo, mi smo došli do veljače. Vidjet ćemo što će Vlada predložiti, ali mislimo da još niz stvari treba odraditi, a mi ćemo donijeti jedinstveni stav s nizom prijedloga kojima ćemo natjerati Vladu da radi - rekla je dodavši kako oporba ima ideje i zna kako treba raditi.

- Tu nema nikakve velike filozofije. Vlada treba, tj već je trebala, smanjiti PDV na plin i na električnu energiju, osigurati već sada vaučere za socijalno ugrožene. Nikad nije kasno, ali već je 12 i 5 - poručila je dodavši kako to zasigurno neće biti dovoljno.

- Gori požar, a Vlada ima lončić vode i njime gasi požar. Treba predložiti dugoročne mjere vezano uz nalazište plina, veća ulaganja u obnovljive izvore energije... Do prije godinu-dvije nitko se na ovim našim prostorima nije usudio reći o temi nuklearne energije, a sada je i EK donijela odluku da je nuklearna energija pod određenim uvjetima i elementima zelena energija, a kakav stav ima Vlada? Mi uvijek rješavamo požar s lončićem kad je već izgorjelo sve što je moglo izgorjeti - naglasila je.

I Klub Suverenista naglašava kako je zaista krajnje vrijeme da se napravi nešto po pitanju energetike i rasta cijena.

- Pitanje energetike je i pitanje geopolitike, odnosi Rusije i Ukrajine će sigurno tu utjecati i to su neke stvari o kojima moramo razmišljati i tražiti alternative. Jedan od njih je LNG u Rijeci - istaknuo je zastupnik Marko Milanović Litre.

Što se tiče djelovanja oporbe, istaknuo je kako postoje neka razilaženja između njih i Zeleno-lijevog kluba, ali da će pronaći zajednička rješenja pomoći za građane.